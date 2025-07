Así entrega Cofopri los títulos de propiedad: el paso a paso del proceso de formalización predial urbana

El empadronamiento comprueba la ocupación con fines de vivienda y la tenencia pacífica, recopilando evidencia para la evaluación jurídica; si los requisitos se cumplen, Cofopri emite el certificado de propiedad de manera gratuita- Créditos: Andina.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento impulsa un procedimiento central para convertir posesiones informales en títulos de propiedad inscritos.

Este proceso se orienta a los lotes ocupados hasta el 31 de diciembre de 2021, como lo dispone la Ley N.° 32267, vigente desde marzo de 2025, que contempla la regularización en terrenos estatales con requisitos específicos.

El primer paso consiste en la identificación de los asentamientos humanos, centros poblados u otras áreas con ocupación informal, donde técnicos de Cofopri realizan una evaluación de la viabilidad técnica y legal.

Para considerar una zona apta, se debe comprobar que no existen riesgos, que el área no califica como sitio arqueológico ni está reservada para proyectos públicos. Además, no puede existir proceso judicial vigente sobre el terreno.

El proceso de formalización inicia con la identificación y evaluación técnica y legal de los asentamientos, asegurando que los terrenos no presenten riesgos, restricciones históricas, reservas para proyectos públicos ni litigios pendientes - Créditos: Andina.

Validada la viabilidad, se lleva adelante el saneamiento físico-legal. Esto implica la elaboración de planos perimétricos y de trazado, junto con la definición de lotes, documentos que se inscriben en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Este paso es fundamental porque otorga identidad legal al área intervenida y estructura el procedimiento para la siguiente etapa.

Tras esta inscripción, equipos de Cofopri implementan un empadronamiento digital, donde brigadas visitan cada lote y verifican que la ocupación tiene fines de vivienda y que la tenencia ha sido tranquila y continua. Los ocupantes presentan evidencia de su permanencia, como recibos de servicios públicos, constancias de posesión o declaraciones juradas. La información recabada se vuelca en una ficha digital y pasa a un proceso de evaluación jurídica.

En caso de cumplirse los criterios establecidos, el organismo emite el certificado de propiedad que se inscribe en Sunarp y, posteriormente, lo entrega a la familia beneficiaria. La formalización es gratuita y no requiere intermediarios, lo que facilita el acceso a esta herramienta a la mayoría de la población afectada.

El empadronamiento comprueba la ocupación con fines de vivienda y la tenencia pacífica, recopilando evidencia para la evaluación jurídica; si los requisitos se cumplen, Cofopri emite el certificado de propiedad de manera gratuita - Créditos: Andina.

Para quienes viven en terrenos privados, se debe acreditar una ocupación pacífica y pública durante más de diez años. Las ocupaciones en espacios de comunidades campesinas requieren demostrar tenencia anterior al 31 de diciembre de 2015, además de acatar lo dispuesto en la Ley N° 32293.

A la fecha, Cofopri señaló que ha emitido más de 2.8 millones de títulos, garantizando la tenencia legal para familias, instituciones educativas, centros de salud, comisarías y áreas de equipamiento urbano.

¿Cuáles son las funciones de Cofopri?

Formalizar la propiedad predial urbana a nivel nacional, especialmente en zonas de posesión informal.

Ejecutar programas de titulación masiva de terrenos para otorgar seguridad jurídica a los ocupantes.

Inscribir predios en los registros públicos a favor de las familias beneficiarias.

Identificar, evaluar y sanear legalmente terrenos del Estado.

Coordinar con gobiernos locales y regionales para procesos de formalización.

Promover el acceso al crédito mediante la entrega de títulos de propiedad.

Garantizar la sostenibilidad de la formalización con capacitaciones y seguimiento.

Actualizar el catastro urbano para una mejor gestión territorial.

Supervisar la ocupación y uso del suelo en zonas intervenidas.

Brindar asistencia técnica y legal en procesos de formalización predial.