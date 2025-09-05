Perú

Avionetas, lujos y redes sociales: influencer de 26 años vendía cocaína peruana marcada con un delfín y fue detenido en Mar del Plata

Era un creador de contenido que se mostraba en redes como gurú espiritual y experto en trading, rodeado de lujos, autos de alta gama y vuelos en avionetas privadas. Sin embargo, para la justicia argentina su verdadero negocio era el narcotráfico

Un operativo en Mar del Plata expuso un cargamento de cocaína con sello peruano y desbarató la vida de lujos de un influencer de 26 años, acusado de narcotráfico. (Composición: Infobae)

Un operativo en Mar del Plata volvió a poner en evidencia la ruta de la cocaína que llega desde Perú y que abastece al mercado argentino. El hallazgo de un ladrillo sin fraccionar, con el característico logo de un delfín, se convirtió en una de las pruebas más contundentes dentro de la investigación. Según informaron fuentes judiciales, ese símbolo coincide con el que utilizan grupos criminales peruanos para marcar el origen de la droga y certificar su pureza.

La pesquisa permitió establecer que la sustancia secuestrada, con un nivel de pureza cercano al 90%, equivale a más de diez mil dosis listas para la venta minorista. La procedencia internacional del cargamento abre nuevas líneas de análisis para los investigadores, que ya trabajan sobre vínculos transnacionales y posibles ramificaciones logísticas dentro del país.

El acusado, un joven de 26 años conocido en redes sociales como “El Musulmán”, fue detenido tras meses de seguimiento. Su vida en internet mostraba una imagen de éxito financiero y viajes en aviones privados, mientras que para la justicia su verdadero sustento provenía del comercio de estupefacientes. Durante los allanamientos también se secuestraron más de 1.300.000 dólares en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok, teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación vinculada a las operaciones.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda de la calle Lebenshon, en el barrio El Martillo, y en una panadería ubicada en Pueyrredón que, de acuerdo con la investigación, funcionaba como fachada para el movimiento de dinero ilegal. “El lugar servía para justificar ingresos y blanquear activos”, explicó una fuente consultada por Infobae.
Narcos usan logos y sellos para envíar cocaína a mafias internacionales. (Foto: Infobae Perú/Captura video Latina)

Un influencer bajo la lupa judicial

El perfil público del detenido contrastaba con el expediente en su contra. En Instagram y YouTube acumulaba miles de seguidores bajo la promesa de enseñar trading y estrategias digitales. Vestido con túnicas y rodeado de símbolos religiosos, transmitía mensajes espirituales combinados con escenas de lujo: autos de alta gama, estadías en hoteles de Puerto Madero y vuelos privados a Medio Oriente.

Ese despliegue llamó la atención de los investigadores. “Las incongruencias entre lo que mostraba y lo que efectivamente podía justificar fueron determinantes”, precisó un vocero del caso. Desde julio, la policía inició tareas de campo y vigilancias que confirmaron su modo de operar en Mar del Plata: pactaba entregas a través de WhatsApp y Telegram, bajo la modalidad conocida como delivery.

Durante uno de los seguimientos, los agentes interceptaron a un cliente en pleno centro con envoltorios de cocaína, lo que aportó evidencia clave. Finalmente, la captura se produjo en inmediaciones del shopping Los Gallegos, cuando el sospechoso circulaba en la Amarok con un morral que contenía droga y una balanza de precisión.

Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata por venta de droga

La panadería “POP”, ubicada en la intersección de Génova y Brumana, era el otro eje de la pesquisa. Allí los investigadores detectaron movimientos de dinero que no guardaban relación con la venta de panificados. El negocio, según las actuaciones, servía como cobertura para el flujo de efectivo proveniente de la distribución de estupefacientes en la ciudad.

“Se trataba de un punto de apoyo financiero”, indicaron desde el fuero especializado, en referencia a la Unidad Funcional de Instrucción Temática a cargo de la fiscal Daniela Ledesma. Esa hipótesis fue reforzada por el hallazgo del millón trescientos mil pesos en efectivo, considerados instrumentos directos de la actividad ilícita.

De la vida virtual a la prisión

La droga proveniente de Perú alcanza un 90 por ciento de pureza.

El traslado del detenido se concretó hacia la Unidad Penitenciaria 44 de Batán, donde permanece alojado mientras espera la audiencia para prestar declaración indagatoria. Su caída marcó un quiebre entre la imagen de influencer crypto que mostraba en línea y la acusación de narcotráfico que hoy enfrenta en tribunales.

En sus perfiles todavía permanecen publicaciones con mensajes espirituales y frases motivacionales, como “Salí de tu zona de confort” o reflexiones sobre éxito financiero. Sin embargo, para los investigadores, detrás de esa construcción mediática se escondía un esquema de distribución de cocaína con conexiones internacionales y un soporte económico difícil de explicar por vías legales.

