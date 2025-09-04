Perú

Resultados ganadores de la Tinka del miércoles 3 de septiembre

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Por Rodrigo Gutiérrez González

El sorteo de la Tinka
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka publicó los números ganadores de su último sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 3 de septiembre de 2025.

Número del sorteo: 1226.

Resultados: 23 21 15 14 48 18 y 10.

A qué hora se juega la Tinka

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka, de acuerdo con la inteligencia artificial (IA), incluyen:

Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados, lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego, subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares, especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números "calientes" o "fríos", lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos, perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el sorteo es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El pozo más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

