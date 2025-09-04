Qué se celebra el 4 de septiembre en el Perú: una fecha marcada por rupturas, conquistas y legados históricos

La fecha reúne acontecimientos decisivos, desde la partida de Simón Bolívar hasta la creación del departamento de San Martín, pasando por gestas en el Mont Blanc y figuras como Restituto Cabrera y Augusto Vargas Alzamora (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 4 de septiembre reúne hechos decisivos para la historia peruana. En 1826, Simón Bolívar abandona el país tras proponer la Constitución Vitalicia, cerrando para siempre su influencia directa en la política nacional.

En 1835, tropas de Felipe Salaverry toman Cobija durante la guerra civil, mientras en 1906 se crea el departamento de San Martín, símbolo de biodiversidad amazónica.

Décadas después, en 1961, César Morales Arnao conquista el Mont Blanc (Francia) y ondea la bandera peruana. En 1967 cae el guerrillero Restituto Cabrera Flores, y en 2000 fallece el cardenal Augusto Vargas Alzamora, voz crítica del poder.

4 de septiembre de 1826 – Simón Bolívar abandona el Perú para no regresar jamás

El retiro definitivo de Bolívar dejó al país en una encrucijada, enfrentando tensiones internas y redefiniendo su identidad nacional. (Retrato de Bolívar de Arturo Michelena, 1895)

Simón Bolívar, figura central en la independencia sudamericana, dejó el Perú el 4 de septiembre de 1826 tras proponer en Lima la Constitución Vitalicia para el país.

Su salida marcó el final de su influencia directa en la política peruana, pues nunca volvería al país. Aunque su proyecto buscaba consolidar gobiernos fuertes y estables, generó tensiones entre las élites locales.

Desde entonces, Bolívar se concentró en otros territorios, mientras en Perú se definía un camino propio. Su partida selló una etapa crucial de la historia republicana, dejando un legado profundo, pero también controversias que marcaron el futuro político nacional.

4 de septiembre de 1835 – tropas de Felipe Salaverry salen del Callao para tomar el puerto de Cobija, durante la guerra civil peruana

La toma de Cobija representó un episodio clave en la guerra civil, reflejando la disputa por el control político del Perú (Rada de Cobija por Jean Victor Adam, 1841)

La Guerra Civil Peruana de 1835–1836 enfrentó al autoproclamado jefe supremo Felipe Salaverry contra el gobierno de Luis José de Orbegoso, quien solicitó apoyo a Bolivia.

El 4 de septiembre de 1835, una expedición peruana al mando de José Quiroga partió desde el Callao rumbo al puerto boliviano de Cobija. A su llegada atacaron y tomaron la plaza tras derrotar a la guarnición defensora.

Este despliegue militar marcó uno de los primeros episodios del conflicto que culminaría en la intervención de Andrés de Santa Cruzy, posteriormente, en la formación de la Confederación Perú-Boliviana.

4 de septiembre de 1906 – Creación política del departamento de San Martín, cuna de biodiversidad amazónica

El nuevo departamento de San Martín fortaleció la integración amazónica y potenció el desarrollo social y económico de la región. (Andina)

El 4 de septiembre de 1906 se creó oficialmente el departamento de San Martín, ubicado en la Amazonía peruana, mediante una ley que reorganizó el territorio nacional.

Esta región, rica en biodiversidad y cultura, se formó con provincias que antes pertenecían a Loreto. Desde entonces, San Martín ha destacado por su producción agrícola, su potencial turístico y su diversidad ecológica.

La creación del departamento fortaleció el desarrollo económico y social de la zona, integrando comunidades y potenciando su identidad amazónica. Hoy, San Martín es un referente nacional por su riqueza natural, cultural y su proyección en el país.

4 de septiembre de 1961 - César Morales Arnao conquista el Mont Blanc y ondea la bandera peruana<b> </b>

La hazaña de Morales Arnao llevó la bandera peruana a lo más alto de Europa, simbolizando orgullo e identidad nacional. (GEC)

César Morales Arnao, periodista, alpinista y promotor del turismo de montaña, alcanzó la cima del Mont Blanc (Francia)el 4 de septiembre de 1961, convirtiéndose en el primer peruano en lograrlo.

En lo alto de Europa, plantó la bandera peruana, junto a un chullo andino y una moneda de un sol, en homenaje al aviador Jorge Chávez. Aquella hazaña no solo representó un momento histórico para el alpinismo nacional, sino también un símbolo de identidad peruana en tierras lejanas.

Morales Arnao, cofundador del Parque Nacional Huascarán, se consolidó como una figura clave del andinismo en el país.

4 de septiembre de 1967 – Restituto Cabrera Flores, médico peruano y guerrillero, cae en Bolivia

La muerte de Cabrera Flores en Bolivia selló el destino trágico de un médico peruano que soñaba con la revolución social. (Revista Mariátegui)

Restituto José Cabrera Flores, conocido como “Negro” o “Médico”, fue un cardiólogo peruano y combatiente en la guerrilla de Ñancahuazú, liderada por Ernesto ‘Che’ Guevara.

El 4 de septiembre de 1967, tras escapar milagrosamente de una emboscada en Vado del Yeso, fue capturado y ejecutado en el río Palmarito, Bolivia. Hasta entonces había formado parte de la retaguardia del grupo guerrillero, en su intento de establecer un foco revolucionario en Ayacucho.

Su cuerpo permaneció desaparecido hasta ser identificado en 1999, y hoy descansa junto al mausoleo del ‘Che’ en Santa Clara, Cuba.

4 de septiembre de 2000 – Fallece el cardenal Augusto Vargas Alzamora, voz crítica del poder

Vargas Alzamora se convirtió en símbolo de resistencia moral, dejando un legado de compromiso social y voz crítica en tiempos difíciles. (GEC)

Augusto Vargas Alzamora, cardenal peruano y arzobispo de Lima, fue una figura influyente en la Iglesia y la política del país. Reconocido por su firme defensa de los derechos humanos y la democracia, se enfrentó abiertamente al régimen de Alberto Fujimori.

El 4 de septiembre de 2000, falleció dejando un legado de compromiso social y pastoral. Durante su vida impulsó proyectos educativos, promovió el diálogo y defendió a los sectores más vulnerables.

Su liderazgo marcó un periodo decisivo para la Iglesia peruana y consolidó su imagen como una voz moral frente a los abusos de poder y la corrupción.