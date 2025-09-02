Perú

Incendio forestal en el Santuario Histórico de Machupicchu enciende alarmas: fuego amenaza con dañar fauna, flora y restos arqueológicos

El siniestro, iniciado la tarde del lunes 1 de septiembre, obligó a suspender labores nocturnas por la dificultad del terreno. Al día siguiente, brigadas especializadas reforzaron la respuesta para proteger la zona de amortiguamiento y evitar que el fuego se acerque al complejo arqueológico

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Brigadas intensifican lucha contra incendio forestal en Pacaymayo, dentro del Santuario Histórico de Machupicchu. (Nueva TV Nacional)

El Santuario Histórico de Machupicchu volvió a estar en el centro de la atención pública este lunes 1 de septiembre, luego de que un incendio forestal se desatara en el sector de Pacaymayo Bajo, muy cerca de la ruta férrea que conduce a la maravilla mundial. La emergencia despertó preocupación no solo por el impacto ambiental, sino también por la cercanía del fuego a la infraestructura turística que conecta con el principal atractivo del país.

El siniestro se inició alrededor de las 14:00 horas y, aunque en un primer momento fue atendido por un reducido grupo de brigadistas, la complejidad del terreno y la falta de personal obligaron a suspender las labores durante la noche. Las imágenes satelitales confirmaron la presencia de varios focos de calor en la zona, lo que encendió las alertas en Cusco.

Para la mañana del martes 2 de septiembre, la respuesta fue más amplia y organizada. Brigadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y del Ministerio de Cultura se trasladaron hasta el lugar. También se movilizó la Policía Nacional y se estableció un canal de coordinación constante con la Municipalidad Distrital de Machupicchu, que facilitó equipos y transporte.

Miguel Osco, director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco, confirmó a Nueva TV Nacional que la situación era seguida de cerca con herramientas satelitales. “Tenemos un monitoreo satelital en el que se identifican diferentes focos de calor, uno de ellos en Machu Picchu. No siempre significa un incendio, pero en este caso se confirmó en la zona de Pacaymayo. Esperamos que pueda ser extinguido y liquidado lo más pronto posible”, señaló.

Brigadas en acción

El incendio forestal se inició
El incendio forestal se inició el lunes 1 de septiembre en Pacaymayo Bajo, cerca de la vía férrea que conduce a Machupicchu. (Composición: Infobae)

El despliegue incluyó a 25 brigadistas de SERNANP provenientes de Piscacucho y Machupicchu Pueblo, junto a 15 integrantes del Ministerio de Cultura. A ellos se sumaron tres policías que reforzaron las labores de seguridad. Sin embargo, el terreno escarpado y la vegetación densa complicaron el ingreso de las cuadrillas.

Según Osco, la distancia entre el fuego y la ciudadela inka es de aproximadamente cinco kilómetros, lo que reduce la posibilidad de que las llamas alcancen directamente la llaqta. “No hay riesgo para Machu Picchu ni para los visitantes, pero siempre que hablamos de esta zona hay alerta y preocupación. Lo importante ahora es que los brigadistas puedan controlar el incendio lo antes posible”, puntualizó.

Aunque el complejo arqueológico principal no se encuentra en peligro, el funcionario advirtió que la zona de amortiguamiento sí enfrenta un riesgo considerable. Allí existen restos arqueológicos y ecosistemas sensibles que podrían resultar dañados. “El mayor impacto se da en la vegetación y en la fauna. Son áreas con caseríos dispersos, pero el fuego sí puede afectar cultivos y plantaciones silvestres”, explicó.

El incendio, que continuaba activo durante la mañana del martes, era combatido por 16 brigadistas especializados del SERNANP, capacitados en control de incendios forestales. Aun así, las condiciones adversas obligaban a evaluar un refuerzo de personal. “Al ser brigadistas especializados, confiamos en que en las siguientes horas se pueda tener el incendio controlado. De ser necesario, se sumarán más recursos humanos y apoyo de otras instancias”, declaró el director del COER.

Monitoreo constante

La primera respuesta fue limitada
La primera respuesta fue limitada y las labores tuvieron que suspenderse en la noche por la topografía y la falta de visibilidad. (Captura de pantalla)

La supervisión satelital fue clave para precisar la ubicación de los focos de calor y planificar la estrategia de respuesta. En la entrevista con Nueva TV Nacional, Osco detalló: “Los focos de calor nos indican probabilidad de un incendio forestal. No siempre son este suceso, pero nos ayuda bastante a poder monitorearlos y confirmar el hecho. Tenemos uno en Machu Picchu, en la zona de Pacaymayo. Esperemos que esto se pueda extinguir y liquidar rápidamente”.

El funcionario recordó que las labores de la noche fueron suspendidas por seguridad, debido a la topografía agreste y la falta de visibilidad. El reinicio se produjo en la madrugada del martes con un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones. “La información que tenemos es que el incendio empezó en horas de la tarde y continuó durante la noche. En ese momento no se pudo desplazar a las brigadas por el tipo de terreno. Hoy retomamos el trabajo y esperamos un nuevo reporte hacia las dos de la tarde”, indicó.

De acuerdo con el COER, la emergencia no representa peligro para el tránsito de trenes hacia Machupicchu Pueblo, aunque el incendio sí amenaza con afectar recursos naturales de gran valor. La vegetación de la zona, compuesta por bosques y plantaciones silvestres, es especialmente vulnerable a este tipo de siniestros.

El despliegue de brigadas se mantiene en la zona, mientras las autoridades regionales coordinan la posibilidad de reforzar la respuesta con más personal. El objetivo inmediato es contener la propagación del fuego y evitar que llegue a zonas arqueológicas del santuario.

Temas Relacionados

Machu PicchuCuscoSantuario histórico de Machupicchuincendio forestalperu-noticias

Últimas Noticias

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál es la mejor alternativa cuando tienes problemas para dormir

El insomnio y otros trastornos del sueño son una causa importante de fatiga, bajo rendimiento y problemas de concentración

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y todo lo que se sabe hasta el momento

Zetro Leonardo Purba vivía en Perú junto a su esposa y sus tres menores hijo desde hace 5 meses

Asesinato de funcionario de la

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 2 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con alza:

El peor año para el periodismo desde los 90: CPP advierte sobre la penetración del crimen organizado en la política del Perú

“Lo más fácil es matar al mensajero”, señalan desde el Consejo de la Prensa Peruana, al recordar los dos asesinatos de periodistas en 2025. La organización advirtió que “emprendedores políticos” realizan campañas de desprestigios contra la prensa para restar credibilidad

El peor año para el

Reforma de pensiones lleva dos meses incumpliendo plazo sin reglamento

La reforma de pensiones se acerca al año sin tener reglamento definido, solo en proyecto. El plazo para que el MEF lo promulgara vencía a fines de junio

Reforma de pensiones lleva dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una jueza de Entre Ríos

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Mauro Icardi mostró por primera

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo