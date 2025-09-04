Perú

Doble feminicidio en Carabayllo: familia pide cadena perpetua para joven que asesinó a madre e hija

El padre de Ana Lucía del Portal Carrión pide a la Fiscalía de la Nación actualizar la acusación. Este lunes 8 de septiembre se realizará la audiencia de ampliación de prisión preventiva contra Sebastián Chacón Zambrano

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Ha pasado más de nueve meses desde que Sebastián Chacón Zambrano decidió acabar con la vida de su enamorada y su suegra, quienes estaban en su vivienda de Carabayllo. La familia de Ana Lucía del Portal Carrión y Nancy Carrión Morales reclama que la justicia solicite cadena perpetua para el feminicida confeso.

El caso se encuentra próximo a una audiencia clave, en la que se revisará la acusación y la ampliación de la prisión preventiva del imputado, a quien primero se le dictó nueve meses.

De esta manera, la familia de las víctimas insiste en que la Fiscalía debe considerar ambos feminicidios de manera independiente y aplicar la pena máxima por cada uno.

El principal sospechoso, Sebastián Chacón,
El principal sospechoso, Sebastián Chacón, pareja de la joven, habría intentado limpiar la escena del crimen. Foto: Composición Infobae Perú

Actualmente, la acusación permitiría una condena de hasta treinta años, sin solicitar la cadena perpetua que prevé el marco del feminicidio agravado. William Del Portal, padre de la estudiante y esposo de la segunda víctima, relató que Sebastián Chacón fue descubierto en flagrancia en el lugar de los hechos y es un confeso autor de los crímenes.

“Este lunes ya se va a realizar la audiencia a las tres de la tarde en forma virtual, ahí le van a ampliar la prisión preventiva. Por ese lado, sí ha actuado bien la Fiscalía. Solamente estoy pidiendo que revisen la acusación”, manifestó.

¿Qué sucedió aquel día?

Lucía del Portal decidió acabar su relación días antes de su asesinato, por lo que su pareja llegó a su vivienda temprano e ingresó. Asimismo, el padre señaló que de acuerdo con las investigaciones, su esposa intentó interceder para salvar a su hija cuando la encontró malherida.

De esta manera, Chacón Zambrano agredió a la madre hasta quitarle la vida y luego a su expareja. “No tiene por qué acusarlo de homicidio, corresponde el feminicidio agravado”, afirmó el padre, quien reiteró la urgencia de revisar la tipificación de los hechos previo al vencimiento de la actual prisión preventiva.

Doble feminicidio en Carabayllo: familia
La familia apeló a la fiscalía para que actualice la acusación, lo que consideran central para lograr justicia en memoria de ambas víctimas. Cabe recordar que la tía de la víctima precisó que este sujeto intentó limpiar la escena del crimen para evitar ser descubierto.

Además, señaló en un comienzo que habían sido víctimas de la delincuencia, pero la Policía Nacional no evidenció rastros de robo.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito orientado a brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y demás integrantes del grupo familiar, así como a quienes conocen un caso de este tipo.
  • Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados que brindan atención gratuita e integral a víctimas de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Los CEM ofrecen asesoría legal, contención emocional y apoyo social de manera multidisciplinaria en todo el territorio nacional.
  • El Chat 100 es un servicio público especializado en orientación y prevención de la violencia, que funciona en todo el país a través de internet y opera de manera continua y en tiempo real. Profesionales capacitados atienden por este canal casos relacionados con la prevención de la violencia.

