Senamhi advierte a la sierra peruana por fenómenos “peligrosos” durante este fin de semana

Las intensas lluvias y el granizo afectan a las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa y otras. Foto: Composición Infobae Perú

Una nueva alerta naranja fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) para este fin de semana ante la posible presencia de eventos naturales catalogados como peligrosos.

Según el aviso N° 312, estos cambios climatológicos, principalmente precipitaciones, se manifestarían en las regiones del centro y sur de la sierra peruana por 71 horas: desde las 00:00 horas del viernes 5 hasta las 23:59 horas del domingo 7 de septiembre.

Las zonas afectadas se encuentran en 13 regiones del territorio nacional: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

“Se registrarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra centro y sur. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y acumulados de nieve próximos a los 5 cm de espesor, principalmente en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h”, se lee en el aviso del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estas precipitaciones se desarrollarán de la siguiente manera:

Para el viernes 5 de septiembre se prevén acumulados de lluvia próximos a los 10 mm/día en la sierra centro y valores alrededor de los 16 mm/día en la sierra sur.

Para el sábado 6 de septiembre se esperan acumulados de lluvia próximos a los 10 mm/día en la sierra centro y valores alrededor de los 13 mm/día en la sierra sur.

Para el domingo 7 de septiembre se esperan acumulados de lluvia alrededor de los 12 mm/día en la sierra sur.

Gráfico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.