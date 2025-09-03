Remedios caseros: cómo usar el huevo para hidratar tu cabello

El huevo es rico en proteínas, vitaminas A, D, E y del complejo B, además de grasas saludables que nutren el cabello en profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello no solo cumple una función estética, también refleja tu salud general y puede ser un indicador de deficiencias nutricionales o problemas dermatológicos. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), muchos peruanos acuden a consultas médicas por afecciones capilares como la caída excesiva, la caspa o la resequedad del cuero cabelludo. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que el mal cuidado del cabello y la automedicación pueden agravar estas condiciones y afectar la autoestima de las personas.

Uno de los problemas más frecuentes es la falta de hidratación capilar, que provoca un cabello seco, opaco, quebradizo y difícil de manejar. Aunque existen tratamientos costosos en salones de belleza, también puedes recurrir a remedios caseros efectivos, entre ellos el huevo, un ingrediente natural cargado de nutrientes que fortalecen e hidratan el cabello.

Cómo usar el huevo para hidratar tu cabello

La hidratación del cabello es fundamental para mantenerlo fuerte, brillante y manejable (iStock)

El huevo es rico en proteínas, vitaminas A, D, E y del complejo B, además de grasas saludables que nutren el cabello en profundidad. Estas son algunas formas caseras de utilizarlo:

1. Mascarilla básica de huevo

Ingredientes:

1 huevo entero (para cabello normal)

Solo la yema (para cabello seco)

Solo la clara (para cabello graso)

Preparación y uso:

Bate el huevo o la parte que elijas hasta obtener una mezcla homogénea.

Aplica directamente sobre el cuero cabelludo y el cabello húmedo.

Deja actuar entre 20 y 30 minutos.

Enjuaga con agua fría o tibia (nunca caliente, para evitar que el huevo se cocine).

Este remedio aporta proteínas y grasas naturales que hidratan y fortalecen la fibra capilar.

2. Huevo con aceite de oliva

Ingredientes:

1 yema de huevo

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación y uso:

Mezcla ambos ingredientes hasta que se integren bien.

Aplica de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo si tiendes a tenerlo graso.

Cubre tu cabello con una toalla o gorro de baño.

Deja actuar 30 minutos y lava como de costumbre.

El aceite de oliva potencia la hidratación del huevo, aportando brillo y suavidad.

3. Huevo con yogur natural

Ingredientes:

1 huevo

3 cucharadas de yogur natural sin azúcar

Preparación y uso:

Bate el huevo y mézclalo con el yogur hasta obtener una crema.

Aplica sobre todo el cabello, incluido el cuero cabelludo.

Deja actuar durante 25 minutos.

Enjuaga con agua tibia y lava con un champú suave.

Esta combinación aporta proteínas, probióticos y grasas saludables que nutren y reparan el cabello dañado.

4. Huevo con miel

Ingredientes:

1 huevo

2 cucharadas de miel

Preparación y uso:

Mezcla bien los ingredientes hasta que la miel se disuelva en la mezcla.

Aplica en el cabello húmedo desde la raíz hasta las puntas.

Deja reposar 20 minutos.

Enjuaga con abundante agua.

La miel es humectante natural, lo que ayuda a retener la humedad en el cabello y prolonga la hidratación.

Por qué es importante hidratar el cabello

La falta de humedad en el cuero cabelludo facilita la aparición de escamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación del cabello es fundamental para mantenerlo fuerte, brillante y manejable. Cuando el cabello carece de agua y nutrientes, se vuelve más propenso a la rotura, la caída y la formación de puntas abiertas.

Hidratarlo regularmente te permite:

Restaurar la elasticidad de la fibra capilar.

Reducir el frizz y la sequedad.

Protegerlo frente a los daños por calor (secadores, planchas).

Mantener un aspecto saludable y con movimiento natural.

Además, la hidratación no solo se consigue con productos externos, sino también con una buena alimentación y el consumo suficiente de agua.

Enfermedades que se previenen al hidratar el cabello

Hidratar el cabello ayuda a reducir el frizz y la sequedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el cabello seco no siempre es una enfermedad en sí misma, puede ser un factor de riesgo para diversas afecciones del cuero cabelludo. Mantener el cabello hidratado contribuye a prevenir problemas como:

Dermatitis seborreica: la resequedad y descamación pueden favorecer la irritación y la proliferación de hongos.

Caspa crónica: la falta de humedad en el cuero cabelludo facilita la aparición de escamas.

Alopecia por quiebre: un cabello deshidratado se parte con facilidad, lo que genera pérdida de volumen.

Infecciones cutáneas: las microfisuras en el cuero cabelludo seco pueden abrir la puerta a bacterias.

Cuidar la hidratación capilar, incluso con remedios caseros como el huevo, es una manera sencilla y natural de fortalecer tu cabello y prevenir complicaciones.