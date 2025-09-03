Perú

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

La madre de los hijos del futbolista contó que llegaron a acuerdos, pero remarcó que sus niños aún no saben por qué su padre se fue de casa

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Pamela López deja en shock al contar cómo se refiere a Christian Cueva: “Sr. Cueva”.

La noche del 1 de septiembre, en el set de Magaly TV, La Firme, Pamela López volvió a sentarse frente a Magaly Medina para hablar de uno de los temas más comentados en la farándula y el deporte peruano: su actual relación con Christian Cueva, padre de sus hijos y aún protagonista de su vida familiar pese a la separación.

Con la serenidad que la caracteriza, la madre de familia y emprendedora contó cómo, tras meses de distanciamiento, ambos han vuelto a comunicarse por el bienestar de sus pequeños, aunque la dinámica es estrictamente formal y sin espacio para la cercanía personal.

Pamela sorprendió al revelar el tono en el que ahora intercambian mensajes con el futbolista.

Pamela López sobre Christian Cueva:
Pamela López sobre Christian Cueva: “Nos hablamos como Sra. López y Sr. Cueva”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Su comunicación es muy puntual, nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva. Obviamente, no son sus palabras, no hay forma que él las redacte”, dijo, dejando entrever que, detrás de los mensajes, existe la intervención de terceros o asesores legales que cuidan cada palabra.

La empresaria aclaró que, a pesar de las diferencias, lograron alcanzar un acuerdo para manejar la crianza y visitas a los pequeños. “Llegamos a un acuerdo como adultos sobre todo lo relacionado a nuestros hijos”, afirmó, señalando que su prioridad es mantener un entorno sano y ordenado para ellos.

Además, comentó que el proceso judicial por la pensión de alimentos continúa en curso. Hasta el momento, recibió un adelanto, pero el juez aún no ha fijado el monto oficial que Christian Cueva deberá pasar mensualmente.

Pamela López sobre Christian Cueva:
Pamela López sobre Christian Cueva: “Nos hablamos como Sra. López y Sr. Cueva”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sus hijos no saldrían con Pamela Franco

En la entrevista, Magaly Medina quiso ir más allá y le preguntó si estaría dispuesta a que sus hijos compartan momentos con Pamela Franco, la actual pareja del futbolista. La respuesta de Pamela López fue tajante y sin titubeos:

“No, en este momento no es posible”. Con esa frase, dejó claro que, por ahora, no considera saludable que sus hijos convivan con la cantante de cumbia, recordando que la ruptura familiar aún es un proceso doloroso y sin respuestas claras para los menores.

La exesposa de Cueva explicó que, hasta el día de hoy, los niños no han recibido de parte de su padre una explicación sobre la separación. “Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue”, confesó con evidente tristeza, aludiendo a que la ausencia del futbolista dejó vacíos emocionales difíciles de resolver.

Pamela López sobre Christian Cueva:
Pamela López sobre Christian Cueva: “Nos hablamos como Sra. López y Sr. Cueva”.Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para ella, la prioridad es que los pequeños se sientan seguros y no confundidos por la nueva relación del jugador. En medio de estas declaraciones, Pamela quiso dejar claro que nunca ha puesto trabas al vínculo de Cueva con los menores.

“Él tenía libre albedrío para salir con mis hijos”, recordó, insistiendo en que lo único que buscaba era un trato responsable y coherente. De hecho, relató que recientemente se dio un esperado reencuentro: el pasado fin de semana, Christian Cueva llevó a los pequeños a comer en un restaurante de comida rápida.

Según lo mostrado en imágenes de programas de espectáculos, los niños se mostraban felices al lado de su padre, después de varios meses sin verlo.

Magaly, fiel a su estilo incisivo, quiso precisar cómo se gestionó ese acercamiento. Fue entonces que Pamela reveló un detalle revelador: “Tuve que desbloquearlo para tener la comunicación como padres”. Con esas palabras, dejó en claro que había decidido cortar todo lazo digital con el futbolista, pero el bienestar de los niños la obligó a reabrir ese canal, aunque de manera formal y con límites claros.

