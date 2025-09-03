Perú

Magaly Medina pide disculpas a Angye Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

La conductora reconoció públicamente la equivocación de su programa al atribuir imágenes falsas a la modelo y anunció medidas disciplinarias

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina tras confusión con Angie Zapata: “La vergüenza la paso yo por error de otros”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina abrió su programa del 2 de setiembre con una declaración fuerte, marcada por la incomodidad y la autocrítica.

La periodista reconoció en vivo un error cometido por su equipo de producción al promocionar un ampay del arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, asegurando que las imágenes correspondían a la joven modelo Angye Zapata, cuando en realidad no se trataba de ella.

Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella”, fueron las primeras palabras de la conductora, dejando en claro que se trató de un error que no pasaría desapercibido.

Magaly Medina reconoce error en
Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no dudó en señalar directamente a su propio equipo. “Un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto a mis reporteros y que supervisan o deberían supervisar el trabajo de ellos. En algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por él: ‘Tengo estas imágenes’, y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata”, expresó, visiblemente mortificada.

La conductora recordó que en su programa, donde se vive del espectáculo y de la veracidad de la información, no puede existir espacio para confusiones de identidad.

Se supone que en este programa hacemos espectáculos y todos los reporteros, incluida yo, conocemos y sabemos de quién es quién en la farándula y no podemos equivocarnos. Entonces, esta es una equivocación que habla de que hay varias cosas que corregir en el equipo”.

Magaly Medina reconoce error en
Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con tono autocrítico, también reconoció que, como directora periodística, la responsabilidad final recae en ella. “La que tiene que dar la cara y la que está pasando la vergüenza inmensa por error de otros soy yo, porque soy la cabeza de este programa. A veces me da la sensación de que no puedo estar varias horas alejada de la redacción, porque cuando pasa eso, como hoy día que estuve grabando para mis redes sociales, nadie me consulta cosas elementales, porque creen estar en la verdad”.

En ese sentido, Magaly confesó que la equivocación la afectó directamente: “Es un error que lamento porque ustedes saben que a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos. Pero así es, cuando se trabaja con seres humanos que a veces creen saberlo todo, pero no lo saben todo”.

Ángelo Campos, arquero de Alianza
Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada. ATV.

Se ha tomado medidas disciplinarias

La periodista confirmó que se han tomado medidas disciplinarias dentro de su equipo para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Además, adelantó que las promociones erróneas fueron retiradas de inmediato de la programación en cuanto el error fue advertido.

En medio de la explicación, Magaly Medina aprovechó también para enviar un mensaje directo a la modelo afectada. “Mil disculpas a Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde ella no tenía nada que ver”, subrayó. Con esto, buscó cerrar cualquier especulación o malestar generado alrededor de la figura de la joven, que fue mencionada sin razón en un tema que no le correspondía.

Ángelo Campos, arquero de Alianza
Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada

Una vez aclarada la situación, la conductora reveló la verdadera identidad del protagonista de las imágenes. Se trataba del arquero o exarquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, quien fue captado en horas de la madrugada acompañado de una mujer que, según detalló, no pertenece al mundo del espectáculo. “Él estaba con una chica X, anónima, que entonces pierde todo interés periodístico. No nos interesa lo que haga este jugador porque es soltero y tampoco nos interesa la NN con la que pasó la noche”, comentó.

Cuando nos corrigieron del error, lógicamente sacamos inmediatamente la promoción del aire. Fue un error garrafal, pero lo que corresponde es enmendarlo de inmediato y reconocerlo”, cerró la conductora antes de pasar al siguiente bloque de su programa.

Magaly Medina reconoce error en
Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaÁngelo CamposMagaly Tv La FirmeAngye Zapataperu-entretenimiento

Más Noticias

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

La madre de los hijos del futbolista contó que llegaron a acuerdos, pero remarcó que sus niños aún no saben por qué su padre se fue de casa

Pamela López revela cómo se

Dayanita pide trabajo tras aparecer con nuevo novio y Magaly Medina le dice: “¿Quién te va a dar chambita ahora?”

La periodista criticó la actitud de la actriz cómica, quien negó estar en una relación y dijo que su prioridad es trabajar

Dayanita pide trabajo tras aparecer

Kábala martes 2 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala martes 2 de setiembre

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

La actriz viajó con un grupo de amigos a Tarapoto, donde entregó el costoso regalo al streamer, desatando rumores de romance

Mayra Goñi sorprende a Neutro

Magaly Medina tras absolución de ‘Cri Cri’: “¿Quién le devuelve los 11 meses de prisión que perdió?”

El joven salió libre tras casi un año en prisión; Magaly Medina presentó sus declaraciones y reflexionó sobre la fractura familiar

Magaly Medina tras absolución de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Betssy Chávez alerta

Abogado de Betssy Chávez alerta de presunta suplantación en audiencia, pero era él quien había ingresado tres veces a la sesión

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López revela cómo se

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

Dayanita pide trabajo tras aparecer con nuevo novio y Magaly Medina le dice: “¿Quién te va a dar chambita ahora?”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

Magaly Medina tras absolución de ‘Cri Cri’: “¿Quién le devuelve los 11 meses de prisión que perdió?”

Pamela López confiesa cómo coordinó el reencuentro de Christian Cueva con sus hijos: “Tuve que desbloquearlo”

DEPORTES

Wilder Cartagena supera una dura

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

¿Leyendas de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Monumental de Lima? Lo que se sabe del partido entre figuras mundiales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”