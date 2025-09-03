Magaly Medina pide disculpas a Angye Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

Magaly Medina tras confusión con Angie Zapata: “La vergüenza la paso yo por error de otros”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina abrió su programa del 2 de setiembre con una declaración fuerte, marcada por la incomodidad y la autocrítica.

La periodista reconoció en vivo un error cometido por su equipo de producción al promocionar un ampay del arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, asegurando que las imágenes correspondían a la joven modelo Angye Zapata, cuando en realidad no se trataba de ella.

“Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella”, fueron las primeras palabras de la conductora, dejando en claro que se trató de un error que no pasaría desapercibido.

Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no dudó en señalar directamente a su propio equipo. “Un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto a mis reporteros y que supervisan o deberían supervisar el trabajo de ellos. En algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por él: ‘Tengo estas imágenes’, y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata”, expresó, visiblemente mortificada.

La conductora recordó que en su programa, donde se vive del espectáculo y de la veracidad de la información, no puede existir espacio para confusiones de identidad.

“Se supone que en este programa hacemos espectáculos y todos los reporteros, incluida yo, conocemos y sabemos de quién es quién en la farándula y no podemos equivocarnos. Entonces, esta es una equivocación que habla de que hay varias cosas que corregir en el equipo”.

Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con tono autocrítico, también reconoció que, como directora periodística, la responsabilidad final recae en ella. “La que tiene que dar la cara y la que está pasando la vergüenza inmensa por error de otros soy yo, porque soy la cabeza de este programa. A veces me da la sensación de que no puedo estar varias horas alejada de la redacción, porque cuando pasa eso, como hoy día que estuve grabando para mis redes sociales, nadie me consulta cosas elementales, porque creen estar en la verdad”.

En ese sentido, Magaly confesó que la equivocación la afectó directamente: “Es un error que lamento porque ustedes saben que a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos. Pero así es, cuando se trabaja con seres humanos que a veces creen saberlo todo, pero no lo saben todo”.

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada. ATV.

Se ha tomado medidas disciplinarias

La periodista confirmó que se han tomado medidas disciplinarias dentro de su equipo para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Además, adelantó que las promociones erróneas fueron retiradas de inmediato de la programación en cuanto el error fue advertido.

En medio de la explicación, Magaly Medina aprovechó también para enviar un mensaje directo a la modelo afectada. “Mil disculpas a Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde ella no tenía nada que ver”, subrayó. Con esto, buscó cerrar cualquier especulación o malestar generado alrededor de la figura de la joven, que fue mencionada sin razón en un tema que no le correspondía.

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada

Una vez aclarada la situación, la conductora reveló la verdadera identidad del protagonista de las imágenes. Se trataba del arquero o exarquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, quien fue captado en horas de la madrugada acompañado de una mujer que, según detalló, no pertenece al mundo del espectáculo. “Él estaba con una chica X, anónima, que entonces pierde todo interés periodístico. No nos interesa lo que haga este jugador porque es soltero y tampoco nos interesa la NN con la que pasó la noche”, comentó.

“Cuando nos corrigieron del error, lógicamente sacamos inmediatamente la promoción del aire. Fue un error garrafal, pero lo que corresponde es enmendarlo de inmediato y reconocerlo”, cerró la conductora antes de pasar al siguiente bloque de su programa.

Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme