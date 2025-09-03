Perú

¿Llegas al nuevo Jorge Chávez? Desde el 25 de septiembre pagarás la tarifa adicional por realizar escala en el aeropuerto de Lima

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) confirmó la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA). Los pasajeros en tránsito, tanto en vuelos nacionales como internacionales, serán los que deberán asumir este cobro una vez que entre en vigor

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao. (Foto: Andina)

Tras la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, se confirmó la existencia de una tarifa aeroportuaria adicional dirigida a los pasajeros en tránsito o escala. Esta medida generó debate entre autoridades, aerolíneas y usuarios, ya que implica un costo extra para quienes realicen conexiones en Lima.

La presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, informó que el cobro fue suspendido temporalmente hasta el 25 de septiembre. Según precisó, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) tomó esta decisión para facilitar un periodo de coordinación con las aerolíneas, de modo que estas puedan incluir la tarifa en el precio final de los boletos.

El gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, explicó que, de no lograrse este acuerdo, la recaudación de la tarifa recaería directamente en LAP, complicando la logística y generando incertidumbre en el proceso.

Foto: Karla Lengua - Infobae

La suspensión se enmarca en lo establecido en la adenda 6 del Contrato de Concesión, suscrito en 2013 entre el Estado peruano y la concesionaria. Este documento autorizaba la creación de la nueva tarifa de transferencia, cuya aplicación debía coincidir con el inicio de operaciones del nuevo terminal, el pasado 1 de junio.

Montos aprobados para pasajeros nacionales e internacionales

El Ositrán aprobó los montos de la tarifa en marzo de este año, considerando que el contrato de concesión establecía plazos precisos que debían cumplirse para evitar incumplimientos por parte del Estado. Los valores definidos son:

Pasajeros de vuelos internacionales: USD 11.32.

Pasajeros de vuelos nacionales: USD 7.07.

Estos montos se suman al pago de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) que ya se aplica actualmente a los boletos aéreos. La diferencia es que la nueva tarifa está destinada exclusivamente a los pasajeros en tránsito que hacen escala en Lima, sin necesidad de abandonar la zona de embarque del aeropuerto.

Un ejemplo práctico se observa en quienes viajan desde Santiago de Chile hacia Miami con una conexión en Lima. Aunque el pasajero no salga del aeropuerto, deberá pagar la tarifa de transferencia. La misma situación ocurre en rutas nacionales como Arequipa–Piura, donde la escala en la capital es obligatoria ante la falta de vuelos directos.

Cabe precisar que, durante una sesión de la comisión de Transportes del Congreso, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, detalló que el organismo aprobó la tarifa en cumplimiento del contrato de concesión. Sin embargo, precisó que desde octubre de 2023 el consejo directivo de la entidad no cuenta con quórum para sesionar, por lo que ha tenido que ejercer atribuciones especiales amparadas en el artículo 9 de su Reglamento de Organización y Funciones.

En ese contexto, el Ositrán solo podía garantizar que la tarifa fuera reconocida, mientras que su aplicación efectiva quedó en manos de LAP. La suspensión actual busca, justamente, dar tiempo para cerrar acuerdos logísticos con las aerolíneas y evitar cobros confusos o procesos administrativos engorrosos para los pasajeros.

El anuncio de la nueva tarifa generó reacciones diversas. Para los pasajeros nacionales, especialmente aquellos que dependen de conexiones en Lima para viajar entre regiones, la medida representa un incremento en el costo total de los boletos. En el caso de rutas internacionales, las aerolíneas han solicitado claridad para incluir el cobro en sus tarifas y evitar inconvenientes en la venta de pasajes.

