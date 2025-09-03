Perú

Día Internacional del Taekwondo: desde cuándo y por qué este deporte se celebra cada 4 de septiembre

Cada 4 de septiembre, el mundo celebra el Día Internacional del Taekwondo, un arte marcial coreano que ha trascendido fronteras, fomenta valores y disciplina, y ha convertido al Perú en un referente en campeonatos internacionales

Manoel Obando

Manoel Obando

La jornada busca difundir el
La jornada busca difundir el legado del Taekwondo, exaltando su impacto cultural, deportivo y social, así como la fuerza de sus principios y su valor formativo. (Andina)

El Taekwondo, arte marcial originario de Corea, es hoy uno de los deportes de combate más practicados del planeta. Reconocido oficialmente por el Comité Olímpico Internacional en 1994, su día internacional se conmemora cada 4 de septiembre, destacando no solo su espectacularidad técnica, sino también la formación integral que aporta a quienes lo practican.

Con más de 80 millones de adeptos en todo el mundo, esta disciplina combina fuerza, control, filosofía y valores. En el Perú, su presencia crece desde 1977y ha alcanzado logros destacados en competencias globales, consolidando su impacto cultural y deportivo.

Un arte marcial que une tradición, técnica y filosofía

Más que un combate, el
Más que un combate, el Taekwondo es una filosofía de vida que busca el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, inspirando a millones de practicantes en todo el mundo. (Andina)

El Taekwondo, cuyo nombre en coreano significa “el camino de los pies y las manos”, se distingue por sus técnicas rápidas, precisión en los movimientos y un profundo componente filosófico. Nació en Corea hace siglos, pero adquirió proyección global en el siglo XX, convirtiéndose en un emblema de disciplina física y mental.

El reconocimiento internacional llegó en 1994, cuando el Comité Olímpico Internacional lo declaró deporte olímpico oficial. Desde entonces, cada 4 de septiembre se celebra el Día Internacional del Taekwondo, una fecha que busca difundir su práctica y resaltar su aporte a la formación integral de las personas.

Más allá de la fuerza física, el Taekwondo fomenta el autocontrol, la autoestima y la confianza personal. Sus entrenamientos se centran en desarrollar la coordinación entre mente y cuerpo, potenciar la concentración y reforzar valores éticos. Practicantes y maestros coinciden en que su aprendizaje trasciende el tatami, pues enseña a mantener el equilibrio emocional y a tomar decisiones con serenidad.

El arte marcial se estructura sobre cinco principios fundamentales: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Estas bases son el eje de su filosofía y explican por qué su influencia es tan significativa en el desarrollo personal de quienes lo practican.

Crecimiento global y expansión en América Latina

Con más de 80 millones
Con más de 80 millones de practicantes y presencia en 209 federaciones, el Taekwondo es uno de los deportes de combate más difundidos y espectaculares del planeta. (Andina)

La popularidad del Taekwondo ha alcanzado cifras impresionantes. Según datos de la World Taekwondo Federation, más de 80 millones de personas lo practican en todo el mundo, distribuidos en 209 federaciones nacionales. En el continente americano, 44 países integran su estructura oficial, lo que refleja su arraigo y la diversidad de comunidades que lo han adoptado.

En América Latina, la disciplina encontró un terreno fértil, no solo como deporte, sino también como un vehículo de inclusión social. Programas comunitarios impulsan su enseñanza en barrios populares y colegios, permitiendo que niños y adolescentes desarrollen habilidades físicas y sociales.

La evolución de la práctica también ha sido acompañada por el desarrollo competitivo. Desde su inclusión en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el Taekwondo se ha consolidado como una de las disciplinas más atractivas para el público y con mayor número de atletas en campeonatos internacionales. Su carácter dinámico, con patadas espectaculares y movimientos fluidos, lo convierte en uno de los deportes de combate más vistosos.

La Federación Internacional de Taekwondo (ITF)y la World Taekwondo (WT)coordinan campeonatos mundiales y regionales que reúnen a miles de competidores. Estos torneos promueven la excelencia técnica y generan espacios de intercambio cultural que fortalecen el impacto global de la disciplina.

El desarrollo del Taekwondo en el Perú

El Perú consolida su presencia
El Perú consolida su presencia en el escenario internacional gracias a atletas destacados y programas inclusivos que llevan el Taekwondo a colegios, barrios y comunidades. (Andina)

En el Perú, el Taekwondo tuvo su ingreso oficial en 1977, cuando se incorporó a la enseñanza en la Escuela de Oficiales del Ejército. Desde entonces, la disciplina se ha expandido en academias, colegios, universidades y centros deportivos, consolidando una comunidad de practicantes cada vez más amplia.

Antes de la pandemia de COVID-19, los campeonatos nacionales reunían a cientos de competidores de todas las edades. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a interrumpir clases presenciales y torneos. Frente a esa situación, la Federación Internacional implementó sistemas de competencias virtuales, lo que permitió que los atletas peruanos se mantuvieran activos y alcanzaran logros históricos.

Durante esos años, el Perú consiguió un primer puesto en la Copa del Mundo Online ITF y el tercer lugar en el Campeonato Mundial Online. En total, la delegación nacional obtuvo 17 medallas, un hecho que marcó un hito para el Taekwondo peruano.

La directora académica y administrativa del Centro de Taekwon-do Internacional, Viviana Villamonte, destacó que la práctica ha transformado la vida de muchas personas:

“El Taekwondo es el arte marcial más moderno y, aun así, el más difundido en el mundo. Su potencia se basa en la aplicación de la física y la biomecánica, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la defensa personal. Además, su formación moral lo hace único: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable son los pilares que desarrollamos en cada alumno”.

Villamonte también subraya que los beneficios trascienden lo deportivo: “Hoy, muchos psicólogos recomiendan la práctica del Taekwondo para fortalecer la autoestima, prevenir el bullying, mejorar la coordinación motriz y desarrollar habilidades sociales”.

Gracias a estas iniciativas, academias y escuelas han consolidado un sistema inclusivo que permite la práctica desde los 3 años de edad y no establece límites para comenzar. La federación nacional y las academias privadas trabajan de forma conjunta en exhibiciones, programas educativos y torneos que difunden los valores de esta disciplina.

Impacto social, valores y proyección internacional

La proyección internacional del Taekwondo
La proyección internacional del Taekwondo peruano sigue en ascenso, con atletas que representan al país y consolidan su prestigio en torneos de nivel mundial. (Andina)

El Taekwondo es más que un deporte de combate: es una herramienta de transformación social. Diversos proyectos comunitarios en América Latina lo incorporan como parte de estrategias para alejar a niños y adolescentes de entornos de violencia.

En el Perú, iniciativas locales han llevado el arte marcial a colegios públicos y asociaciones vecinales, integrando a jóvenes en situación de riesgo. Estas actividades generan entornos seguros para el aprendizaje y fortalecen la construcción de autoestima, disciplina y respeto por los demás.

La proyección internacional del Taekwondo peruano es cada vez más sólida. En los últimos años, atletas nacionales han sido convocados para representar al país en eventos de alto nivel. En octubre de 2022, un equipo viajó a Argentina para participar en la Copa del Mundo ITF, un escenario que marca el regreso de las competencias presenciales tras la pandemia.

La espectacularidad de sus técnicas, la precisión de sus movimientos y la filosofía que sustenta su enseñanza lo han convertido en una disciplina admirada. Desde su inclusión en el calendario olímpico, el Taekwondo ha ganado un espacio privilegiado en la cultura deportiva global, y su práctica continúa expandiéndose con el respaldo de federaciones, gobiernos y comunidades.

