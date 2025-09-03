Día del Neurólogo Peruano: en qué casos debo buscar atención médica en neurología

Muchas enfermedades neurológicas pueden ser controladas si se detectan a tiempo, evitando el avance hacia la discapacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 2 de septiembre se celebra en el Perú el Día del Neurólogo Peruano, una fecha destinada a reconocer la labor de los profesionales que se especializan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del sistema nervioso. Estos especialistas desempeñan un rol fundamental, ya que atienden problemas que afectan el cerebro, la médula espinal, los nervios y los músculos, es decir, órganos vitales para el funcionamiento de todo el cuerpo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), las enfermedades neurológicas representan una causa significativa de discapacidad en el país, siendo los accidentes cerebrovasculares, la epilepsia y las demencias algunas de las más frecuentes. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha advertido que cada año aumentan las consultas relacionadas con migrañas, cefaleas y otros trastornos neurológicos que afectan la calidad de vida de miles de peruanos.

Sin embargo, muchas personas no saben en qué casos deben acudir a un neurólogo. Por eso, en el marco de esta fecha, resulta importante explicar cuáles son las señales de alerta que justifican una consulta especializada.

En qué casos debo buscar atención médica en neurología

Los olvidos frecuentes, la dificultad para hablar o comprender pueden ser signos tempranos de enfermedades como la demencia o el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debes considerar acudir a un neurólogo cuando presentes alguno de los siguientes síntomas o situaciones:

Dolores de cabeza frecuentes o intensos: si las migrañas o cefaleas son recurrentes, incapacitantes o no mejoran con analgésicos comunes.

Convulsiones o episodios de pérdida de conciencia: incluso si ocurre una sola vez, es importante descartar epilepsia u otro trastorno.

Debilidad o entumecimiento en el cuerpo: especialmente si aparecen de manera repentina en brazos, piernas o rostro, ya que podrían indicar un accidente cerebrovascular.

Problemas de memoria o lenguaje: olvidos frecuentes, dificultad para hablar o comprender pueden ser signos tempranos de enfermedades como la demencia o el Alzheimer.

Mareos y pérdida del equilibrio: cuando son persistentes o se acompañan de visión doble o dificultad para caminar.

Trastornos del sueño: como insomnio crónico, movimientos anormales durante la noche o somnolencia excesiva.

Temblores y rigidez muscular: síntomas que pueden estar relacionados con el Parkinson u otros trastornos del movimiento.

Dolor de origen neurológico: como neuralgias o dolores que siguen el trayecto de un nervio.

En general, cualquier alteración que comprometa el sistema nervioso debe ser evaluada por un neurólogo para obtener un diagnóstico oportuno.

Por qué es importante ir donde un neurólogo

Una de las enfermedades neurológicas más comunes es el accidente cerebrovascular o ACV (El Peruano)

Acudir al neurólogo no solo sirve para tratar una enfermedad ya desarrollada, sino también para prevenir complicaciones graves. Entre las razones más importantes están:

Diagnóstico temprano: muchas enfermedades neurológicas pueden ser controladas si se detectan a tiempo, evitando el avance hacia la discapacidad.

Tratamientos personalizados: el neurólogo cuenta con herramientas modernas, desde medicamentos hasta terapias de rehabilitación, adaptadas a cada paciente.

Prevención de emergencias: un accidente cerebrovascular, por ejemplo, requiere atención inmediata para reducir el riesgo de secuelas o muerte.

Mejora de la calidad de vida: un tratamiento adecuado ayuda a controlar síntomas como dolor, mareos o problemas de memoria, lo que impacta positivamente en la vida diaria.

En pocas palabras, el neurólogo no solo trata enfermedades, también se convierte en un aliado para preservar la salud del sistema nervioso y garantizar un mejor bienestar general.

Las enfermedades neurológicas más comunes

En el Perú, las siguientes son algunas de las enfermedades neurológicas más frecuentes:

Accidente cerebrovascular (ACV): ocurre cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe, provocando daño en las neuronas. Es una de las principales causas de discapacidad y muerte.

Epilepsia: caracterizada por convulsiones recurrentes debido a descargas eléctricas anormales en el cerebro.

Migrañas y cefaleas crónicas: dolores intensos de cabeza que afectan la productividad y la calidad de vida.

Demencias (como el Alzheimer): deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas.

Enfermedad de Parkinson: trastorno del movimiento que provoca temblores, rigidez y dificultad para coordinar los movimientos.

Esclerosis múltiple: enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, generando fatiga, debilidad y problemas de visión.

Neuropatías periféricas: daño en los nervios periféricos que causa dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad.

Estas enfermedades pueden afectar a cualquier persona, aunque su frecuencia aumenta con la edad y con factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo y el estrés.