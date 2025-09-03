Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es captado con misteriosa mujer de madrugada

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada. ATV. Magaly TV La Firme.

El portero de Alianza Lima, Ángelo Campos, vuelve a estar en el ojo público tras ser captado en un nuevo video difundido por 'Magaly TV La Firme’. Esta vez, el futbolista fue visto con una misteriosa mujer que en un inicio se creía que era la modelo y bailarina Angye Zapata, reconocida integrante del programa humorístico ‘El Reventonazo de la Chola’.

Sin embargo, al inicio de su programa, Magaly Medina aclaró la situación y ofreció disculpas tanto a su público como a la bailarina y señaló que la mujer que aparece en las imágenes no se trata de Angie Zapata.

La noticia rápidamente generó comentarios en redes sociales, pues Campos arrastra antecedentes mediáticos vinculados a su vida personal y ahora aparece nuevamente involucrado en una situación polémica fuera de las canchas.

Ángelo Campos y una joven misteriosa

Según el avance mostrado en el programa de espectáculos, las cámaras de Magaly TV La Firme’ registraron a Ángelo Campos saliendo de un local nocturno a las 4 de mañana, acompañado de una mujer.

El futbolista intentó pasar desapercibido usando una gorra y vestido de negro, pero fue claramente identificado al momento de abordar con rapidez una camioneta negra junto a la joven modelo.

La promoción del programa anunciaba con suspenso: “La salidita nocturna y de madrugada de Angye Zapata y un jugador de Alianza Lima”.

El informe completo sería presentado durante la edición del martes 2 de septiembre, a las 9:45 de la noche, espacio en el que se prometió mostrar más detalles de este encuentro nocturno.

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es ampayado con Angye Zapata de madrugada. ATV.

Magaly Medina responsabiliza a urracos por error con Angye Zapata

Durante la emisión de 'Magaly TV, La Firme’ del martes 2 de septiembre, Magaly Medina abrió su programa con una disculpa pública hacia su audiencia y hacia la bailarina Angye Zapata.

La conductora reconoció que las imágenes difundidas en un avance de su espacio no correspondían a la modelo, como inicialmente se había señalado.

“Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angie Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella”, expresó.

Magaly reconoció que se trató de un error grave de parte de su equipo de reporteros y de quienes supervisan la información antes de salir al aire.

“Fue un error garrafal de mis reporteros y de quienes deberían supervisar su trabajo. En su entusiasmo, a veces no se toman el tiempo de verificar de quién se trata, cuando se supone que en este programa todos conocemos bien a las figuras de la farándula”, comentó con evidente molestia.

Asimismo, la periodista señaló que este hecho la obliga a tomar medidas disciplinarias dentro de su producción, pues considera inaceptable cargar con la responsabilidad de equivocaciones que no dependen directamente de ella.

“Soy la directora periodística y la cabeza de este programa, y al final la que tiene que dar la cara y pasar la vergüenza soy yo. No puedo estar tantas horas fuera de la redacción porque, cuando eso ocurre, se cometen errores como este”, manifestó.

Finalmente, Medina lamentó lo sucedido y reiteró sus disculpas a Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay en el que no tenía relación alguna. Además, precisó que la persona captada en las imágenes era Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, junto a una mujer anónima.

“No nos interesa lo que haga un jugador soltero con una chica NN. El error fue nuestro y ya tomamos medidas, pero quiero dejar en claro que Angie no tiene nada que ver en este caso”, concluyó.

Magaly Medina tras confusión con Angie Zapata, responsabiliza a sus urracos. ATV

Antecedentes de Ángelo Campos: denuncias y polémicas

La vida personal de Campos no ha estado libre de controversias. En 2023, su expareja y madre de sus hijos, Yharif Figueroa lo denunció públicamente por agresión en su departamento de Chacarilla, Surco.

La acusación fue acompañada de un parte policial, ya que el futbolista llegó a ser detenidos por dos días por las autoridades. El caso generó amplio debate y fue tema de conversación durante semanas en programas de espectáculos y medios deportivos.

Aunque posteriormente el jugador se reincorporó a la disciplina de Alianza Lima, la mancha en su historial personal aún es recordada por la opinión pública.

Yharif Figueroa publicó comunicado contra Ángelo Campos. (Foto: Captura de Instagram)