Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Christian Cueva llegó a Lima para ver a sus hijos. América TV

El mediocampista peruano Christian Cueva protagonizó un emotivo regreso a Lima tras lograr un reciente acuerdo con su aún esposa Pamela López sobre el régimen de visitas de sus hijos. El jugador, actualmente vinculado al club Emelec de Ecuador, viajó a la capital peruana motivado por deseo de ver a sus pequeños en medio de un difícil contexto legal y mediático.

El reencuentro de Cueva con sus pequeños se concretó semanas después de un proceso de conciliación, que marcó un giro en la relación con la madre de sus hijos. Luego de un periodo de tensiones públicas, el futbolista y López alcanzaron un acuerdo que busca garantizar la estabilidad emocional de los menores. El avance se produjo luego de que el deportista enviara una carta notarial como parte del proceso de rectificación respecto a declaraciones previas sobre supuestas comunicaciones entre su entorno y Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

La llegada del volante al aeropuerto internacional Jorge Chávez fue ampliamente recogida por medios nacionales. Vistiendo ropa casual y con una sonrisa visible, Cueva se mostró receptivo ante la prensa y compartió la razón de su visita. “Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, declaró en diálogo directo con reporteros.

Al ser consultado sobre las condiciones que rigen las visitas a sus hijos tras la conciliación, el popular ‘Aladino’ respondió de forma clara: “No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?”, dejando claro que apunta a un escenario de mayor colaboración y entendimiento con Pamela López, en beneficio de sus niños.

Christian Cueva regresó a Lima oara reencontrarse con sus hijos.

Respecto a su presente deportivo en Ecuador, donde busca retomar su mejor nivel en el Emelec, indicó que está contento con el equipo que lo está acogiendo. “Estoy contento con mi desempeño en el club. La idea es seguir trabajando fuerte y estar preparado para lo que venga”, declaró Christian Cueva, dejando claro que desea continuar aportando al plantel y mantenerse competitivo.

En la agenda personal de Cueva, las próximas jornadas estarán enfocadas en compartir actividades cotidianas con sus hijos antes de reintegrarse a los entrenamientos. En su edición del 1 de septiembre, Magaly TV La Firme expuso imágenes del deportista con sus pequeños en un centro comercial.

Christian Cueva reaparece en Lima con fuerte seguridad y Magaly se burla: “Ni Messi anda con tantos gorilones”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El acuerdo entre Pamela López y Christian Cueva representa hasta el momento un avance en medio de un complejo proceso legal y emocional. La conciliación incluye, además del régimen de visitas, disposiciones sobre el sostenimiento económico de los menores y lineamientos para preservar la privacidad de la familia. Si bien aún existen temas pendientes respecto a la pensión alimenticia definitiva y el proceso de divorcio, persiste el objetivo compartido de garantizar el bienestar de los hijos durante la transición.

Pamela López presentó a su nuevo abogado

Pamela López anunció el 1 de septiembre que la abogada Rosario Sasieta dejó de ser su representante legal y presentó al abogado Gino Paolo Zamora Vega como su nuevo asesor para los procesos judiciales vigentes. El cambio, formalizado mediante un comunicado difundido en redes sociales, ocurrió luego de un periodo clave de avances legales que incluyó el acuerdo de visitas para los hijos de la pareja y el pago anticipado de alimentos por parte del jugador.

El fin del vínculo profesional con Sasieta se concretó tras una gestión ad honorem que comenzó en agosto de 2024. Durante su representación, la abogada acompañó a López en negociaciones centrales, como la conciliación del 19 de agosto ante el 6° Juzgado de Familia de Lima, donde se fijaron las condiciones para que Christian Cueva retome el contacto regular con sus hijos. Además, se confirmó que el futbolista cumple con una asignación anticipada de S/12.000 mensuales, en tanto se resuelve la pensión definitiva.

Comunicado de Rosario Sasieta sobre caso de Pamela López.

Pamela López agradeció públicamente la labor de Rosario Sasieta, resaltando su rol en la consecución de estos avances. Por su parte, Sasieta destacó la satisfacción de haber alcanzado los objetivos planteados y agradeció la confianza recibida.

La defensa legal de López ahora queda a cargo de Gino Paolo Zamora Vega, especialista en derecho de familia, quien seguirá los procesos pendientes, incluidos el divorcio y la definición final de la pensión alimenticia. En sus declaraciones, López reiteró su prioridad por el bienestar de sus hijos y solicitó respeto en esta nueva etapa judicial.

Pamela López presentó a su nuevo abogado tras dejar de trabajar con Rosario Sasieta.