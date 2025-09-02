Discoteca privada y máxima privacidad: detalles de la lujosa mansión de Jefferson Farfán que está a la venta en USD 4.5 millones

Mansión de Jefferson Farfán tenía discoteca privada y no había acceso a señal. Mostritos y Pirañas

La mansión de Jefferson Farfán en La Molina vuelve a captar la atención pública luego de que se difundieran detalles exclusivos de su lujoso interior y se confirmaran rumores sobre su posible venta por 4.5 millones de dólares. Conocida en los círculos sociales limeños como “el búnker”, la propiedad privada del exfutbolista de la selección peruana ha sido escenario de celebraciones y reuniones exclusivas, en un entorno marcado por altos niveles de privacidad y entretenimiento.

El interés mediático resurgió tras la viralización de un episodio del pódcast ‘Mostritos y pirañas’, conducido por Macla Villamonte. La locutora relató, en base a testimonios de asistentes, cómo la mansión de Farfán se distingue por contar con una discoteca subterránea completamente aislada del exterior, hasta el punto de no permitir el acceso a señal de celular. “Mis amigas sí fueron y me contaron que el búnker es realmente un búnker, no tienes adentro señal”, describió Villamonte, reforzando la imagen de una fortaleza para la vida nocturna y el esparcimiento privado.

Ubicada en un sector privilegiado de La Molina, la residencia se consolidó durante años como un espacio reservado para figuras del deporte y la farándula nacional. Las fiestas organizadas en el búnker de Farfán destacaron por su exclusividad, la variedad de ambientes y el control estricto sobre la privacidad de los invitados.

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión de La Molina.

Discoteca con boxes

Entre los aspectos más llamativos de la propiedad figura la existencia de una discoteca propia, equipada con luces, sonido profesional y boxes de tipo club nocturno, diseñados para separar a los grupos de asistentes. Villamonte señaló que, durante los eventos, el alcohol se brindaba sin coste, un detalle que aportaba al ambiente de distensión y comodidad que predominaba en estas celebraciones privadas. “El trago era gratis”, expresó la conductora, apuntando al nivel de producción e infraestructura con el que contaba la mansión.

A estas comodidades se suman los estándares de seguridad y reserva que caracterizaron estos encuentros sociales. Si bien la conductora de ‘Mostritos y pirañas’ no fue testigo directa de los eventos, sí confirmó haber recibido invitaciones de figuras del medio futbolístico, aunque optó por no participar. “Farfán está haciendo ahorita una fiesta, hay que movernos, vámonos para allá”, le comentó uno de sus contactos. Villamonte aseguró haber rechazado la invitación por considerar que el ambiente nocturno ya excedía sus preferencias personales.

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares. IG.

Máxima privacidad

El manejo de la privacidad alcanzaba un punto máximo en el control sobre el acceso y uso de dispositivos personales durante las celebraciones. En el pódcast, se planteó la posibilidad de que los anfitriones incautaran celulares de los asistentes para garantizar la reserva de lo que ocurría al interior de la mansión. “Depende de la fiesta que haga”, respondió Villamonte cuando se le consultó sobre la práctica, sugiriendo que existían normas flexibles de acuerdo con el tipo de evento organizado.

Con una arquitectura diseñada para la vida social y el ocio, la mansión de Farfán pasó a ser uno de los inmuebles más renombrados en el mercado inmobiliario limeño. Aunque el exfutbolista no se ha pronunciado oficialmente sobre la venta, fuentes especializadas estiman el valor de la propiedad en 4.5 millones de dólares. Esta cifra la coloca entre las residencias privadas más caras del país y refuerza su estatus como un símbolo de éxito y exclusividad.

La mansión también destacaba por sus áreas verdes, seguridad perimetral, sistemas de vigilancia y una distribución diseñada para alojar a numerosos invitados. Estas prestaciones la convirtieron en sede habitual de fiestas y reuniones vinculadas tanto al entretenimiento como a encuentros sociales de alto perfil. En el ámbito de la farándula y el deporte, la propiedad fue catalogada como un espacio inaccesible para la mayoría y deseado por muchos.

Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares. Tik]tok.