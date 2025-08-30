Jefferson Farfán habría puesto en venta su mansión de La Planicie por más de 2,6 millones de dólares. Tik]tok.

La posible venta de la residencia de Jefferson Farfán en La Planicie de La Molina ha generado gran expectativa entre fanáticos del exfutbolista y seguidores del mundo inmobiliario.

Un video difundido por la inmobiliaria Materializa Homes mostró una imponente propiedad que guarda gran parecido con la casa donde vivió la ‘Foquita’, desatando rumores sobre una posible transacción millonaria.

Aunque el círculo cercano del exdelantero aún no ha confirmado la información, las imágenes han sido suficientes para que cientos de usuarios aseguren que se trata de la misma mansión en la que el exjugador de la Selección Peruana pasó parte de su vida.

El video que desató las especulaciones

Todo comenzó cuando la inmobiliaria Materializa Homes compartió en su cuenta de TikTok un recorrido virtual por una residencia ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en La Molina.

El video, que rápidamente se viralizó, mostró una lujosa propiedad de más de 2.000 metros cuadrados, con acabados de lujo y ambientes que coincidían con fotografías antiguas compartidas por el propio Farfán en sus redes sociales.

Los seguidores del exfutbolista no tardaron en hacer comparaciones, resaltando detalles como la piscina, la arquitectura y los ventanales de gran tamaño que recuerdan a las imágenes familiares que la ‘Foquita’ solía publicar.

¿Cuánto costaría la mansión de Jefferson Farfán?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el valor estimado de la propiedad. Según portales especializados en bienes raíces, las viviendas de lujo en La Planicie con terrenos entre 1.500 y 2.000 m² pueden superar fácilmente los 2,5 millones de dólares.

En el caso del inmueble mostrado por Materializa Homes, se estima un precio referencial cercano a los USD 2,6 millones, aunque en ningún momento la inmobiliaria confirmó que se tratara de la residencia de Jefferson Farfán.

De confirmarse la venta, estaríamos hablando de una de las operaciones inmobiliarias más comentadas del año, no solo por el costo, sino por tratarse de un inmueble que perteneció a una de las figuras más emblemáticas del fútbol peruano.

Características de la lujosa propiedad

La mansión en cuestión cuenta con una serie de comodidades propias de una residencia de alta gama. Entre los espacios más destacados figuran: Amplia piscina al aire libre, rodeada de áreas verdes y zona de parrilla. Gimnasio equipado con vista panorámica, diseñado para entrenamiento profesional.

Habitación principal con balcón privado, que ofrece una vista privilegiada hacia el exterior. Modernos acabados y amplios ventanales, que permiten una gran entrada de luz natural. Clima templado durante todo el año, gracias a la ubicación estratégica de La Planicie, reconocida por su altitud y tranquilidad.

Estas características encajan con las imágenes que Jefferson Farfán compartió en el pasado, especialmente aquellas en las que aparecía disfrutando junto a familiares y amigos en la piscina o en reuniones sociales.

La vida de Jefferson Farfán en La Planicie

La exfigura de Alianza Lima y de la Selección Peruana siempre ha sido conocida por su gusto por los lujos. Durante sus años de mayor éxito deportivo, la ‘Foquita’ compartió con orgullo diversos momentos en su residencia de La Planicie, mostrando no solo el confort de su hogar, sino también la vida familiar que llevaba allí.

La zona de La Molina donde se encuentra la propiedad es una de las más exclusivas de Lima. Reconocida por su seguridad, clima cálido y propiedades de alto valor, se ha convertido en un lugar de residencia para empresarios, políticos y figuras del deporte.

Reacciones en redes sociales

Tras la difusión del video, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aseguraban que no había duda de que se trataba de la casa de Farfán, otros pedían cautela ante la falta de confirmación oficial.

“Es la misma piscina, no hay pierde”, escribió un usuario en TikTok.“Si la está vendiendo, seguro es porque quiere invertir en otra propiedad”, opinó otro.“Qué lujo de casa, cualquiera quisiera vivir ahí”, fue otro de los comentarios más repetidos.

La especulación también alcanzó a los programas de espectáculos, que dedicaron segmentos a debatir sobre la supuesta venta y el elevado precio que podría alcanzar la operación.

¿Por qué Jefferson Farfán vendería su casa?

Aunque no existe una versión oficial, algunos seguidores han planteado posibles motivos. Entre ellos, la idea de que el exfutbolista estaría buscando mudarse a una residencia más privada o invertir en otras propiedades dentro o fuera del país.

Otros rumores apuntan a que podría tratarse de una estrategia de inversión, considerando que el mercado inmobiliario en zonas exclusivas de Lima mantiene un valor alto y estable.

Jefferson Farfán es considerado uno de los futbolistas peruanos más exitosos de las últimas décadas. Con una carrera internacional que lo llevó a jugar en clubes como el PSV Eindhoven, el Schalke 04 y el Lokomotiv Moscú, el delantero acumuló una importante fortuna, lo que le permitió invertir en propiedades de lujo en Perú y el extranjero.

