Indecopi: Motos y automóviles Honda presentan fallas en sistema de frenos, de iluminación y bombas de combustible

Motos y vehículos Honda presentan fallas, advierte Indecopi. (Imagen referencial de Indecopi)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) difundió, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, que distintos automóviles y motocicletas Honda podrían presentar fallas técnicas en componentes esenciales como el sistema de frenos, la iluminación y las bombas de combustible.

De acuerdo con la información reportada, un total de 4371 vehículos Honda se encuentran dentro de la alerta por problemas en la bomba de combustible.

Entre los modelos incluidos están: CR-V (2018-2019), HR-V (2018-2020), WR-V (2018), Pilot (2017-2020), Accord (2018-2019), Civic (2018-2019), Ridgeline (2019) y Odyssey (2018-2020).

Estos automóviles podrían presentar un defecto que altere el correcto suministro de combustible, generando un eventual apagado del motor en marcha.

En otro grupo, 357 unidades del modelo Honda Pilot (2024-2025), fabricados en Estados Unidos, podrían presentar un desperfecto en el pasador del pivote del pedal de freno.

Según lo comunicado, esta pieza podría soltarse de su soporte, provocando un movimiento lateral inusual del pedal. Esto podría ocasionar una reducción o pérdida de la función de frenado, además de que la luz del freno permanezca encendida incluso sin presión del conductor.

La alerta también alcanza a 406 motocicletas Honda CBF300NA (CB300R Neo Sports Café), fabricadas en Tailandia entre 2018 y 2022.

En estas unidades, las vibraciones del vehículo podrían ocasionar la pérdida de contacto en el circuito del faro delantero, lo que generaría que este parpadee o se apague de manera repentina. Esta situación comprometería la visibilidad nocturna del conductor.

Para atender consultas, la empresa puso a disposición la línea gratuita 0800-28000 y el correo electrónico servicioalcliente@honda.com.pe, donde los propietarios pueden recibir orientación sobre los pasos a seguir.

Foto: Gobierno del Perú

Consecuencias de las fallas en vehículos Honda

Las fallas identificadas en los vehículos Honda pueden generar riesgos importantes para conductores, pasajeros y peatones.

Un defecto en la bomba de combustible podría provocar que el motor se apague mientras el auto se encuentra en circulación, con el consiguiente peligro de colisión en vías rápidas o intersecciones.

En el caso de los problemas en el pedal de freno, la reducción parcial o total de la capacidad de frenado representa una amenaza directa para la capacidad de detener el vehículo en situaciones de emergencia.

Incluso, la permanencia de la luz de freno encendida podría confundir a los conductores que circulan detrás, aumentando la probabilidad de accidentes por alcance.

Respecto a las motocicletas Honda CBF300NA, la intermitencia o apagado del faro delantero compromete la visibilidad del camino en condiciones de baja iluminación. Esta situación no solo afecta al motociclista, sino también a otros conductores que podrían no advertir la presencia de la moto en la vía.

El Sistema de Alertas de Consumo enfatizó que este tipo de comunicaciones buscan informar oportunamente a los usuarios sobre riesgos imprevistos asociados a productos en el mercado, con el objetivo de reducir incidentes y promover acciones de prevención.