‘Cri Cri’ responde a posible apelación: “Va a ser el mismo resultado, cero pruebas”

‘Cri Cri’ sale en libertad y acusa a Jefferson Farfán de no creer en él: “Seguir dudando ya es maldad”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El nombre de Cristian Martínez Guadalupe volvió a ocupar titulares luego de pronunciarse sobre la posible apelación a la decisión judicial que lo dejó en libertad tras haber pasado once meses en prisión acusado de violación sexual contra una joven.

Y es que, el primo de Jefferson Farfán fue declarado inocente y recuperó su libertad, pero no oculta que sigue cargando con el dolor de haber estado privado de ella y de haber sentido el abandono de alguien a quien consideraba un hermano.

En entrevista con el dominical Día D, el joven no solo recordó lo que vivió en la cárcel y la dureza de enfrentar un proceso judicial por un delito que asegura jamás cometió, sino que también respondió al rumor de que su propio primo y su equipo legal estarían evaluando apelar el fallo que lo exoneró de cargos. Con firmeza y un dejo de ironía, comparó la situación con una operación matemática básica.

“Es un tema que yo he escuchado ahora, que va a haber una apelación; pero como en las matemáticas, cuánto es dos más dos: es cuatro. De dónde van a encontrar tres o cinco”, dijo, cuestionando que se busque insistir en un proceso que ya fue definido a su favor por falta de pruebas.

El primo de la ‘Foquita’ fue más allá y remarcó que no hay nada nuevo que pueda cambiar el panorama judicial. “¿Qué quieren apelar, qué van a encontrar? Va a ser el mismo resultado: cero espermatozoides, cero huellas, cero ADN”, subrayó, dejando claro que las pruebas materiales siempre jugaron en favor de su inocencia.

El dolor de Martínez, sin embargo, no se limita a lo que vivió en prisión. En más de una ocasión durante la entrevista volvió a mencionar lo que significó no contar con la confianza de Jefferson Farfán.

“Sabes bien que no cometí ningún delito”, le dijo mirando a cámara, convencido de que, en lo más profundo, su primo conoce la verdad. “Tú sabes bien que soy inocente, tú dentro de ti, bien al fondo, sabes que no cometí ningún delito. Lo sabes muy bien”, agregó con la voz entrecortada, dejando entrever la herida emocional que le deja la desconfianza de alguien tan cercano.

En la conversación, Agustín reconoció que el tiempo en prisión fue una prueba dura que lo marcó para siempre. Aseguró que los once meses privado de libertad fueron dolorosos, pero nada lo lastimó tanto como sentirse señalado y abandonado por quien siempre estuvo a su lado. Para él, el vínculo con el exseleccionado peruano ha quedado resquebrajado.

“Seguir dudando de mi persona, ya es maldad”, comentó en otra parte de su testimonio, evidenciando que la relación familiar no volverá a ser la misma.

La posible apelación que estaría evaluando Farfán junto a sus abogados mantiene la tensión en el aire. Si bien la justicia declaró inocente a Martínez en primera instancia, la incertidumbre de un nuevo proceso genera un clima de desconcierto. Él, sin embargo, se mostró sereno y confiado en que cualquier intento de reabrir el caso tendrá el mismo desenlace. Para ‘Cri Cri’, no hay espacio a dudas: las pruebas son contundentes y su inocencia ha quedado demostrada.

Más allá de lo legal, la historia de Cristian Martínez Guadalupe ha despertado opiniones encontradas en la opinión pública. Algunos se solidarizan con su sufrimiento y celebran que la justicia le haya dado la razón, mientras que otros se enfocan en el dolor de la denunciante y la posibilidad de que el caso siga siendo revisado. Lo cierto es que, mientras tanto, él busca reconstruir su vida tras una experiencia que lo quebró en lo personal, lo distanció de parte de su familia y lo obligó a enfrentarse a una sociedad que lo juzgó antes de tiempo.

La entrevista de Día D mostró no solo a un hombre emocionado y agradecido por su libertad, sino también a alguien que aún batalla contra las cicatrices emocionales que le dejó este proceso. Con lágrimas y frases directas, quiso dejar un mensaje claro: no guarda rencor hacia la justicia, pero sí hacia la desconfianza de su propio primo, a quien responsabiliza por darle la espalda en su momento más duro.

Para Cristian, su absolución representa una segunda oportunidad. Aunque la relación con Jefferson Farfán parece quebrada, su decisión de hablar públicamente busca cerrar un capítulo y abrir otro, uno en el que pueda rehacer su vida, recuperar el tiempo perdido y, quizá, algún día sanar las heridas que dejó este duro episodio.