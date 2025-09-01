Éxito abrumador en Expo Agraria 2025: S/7,2 millones en ventas y más de 20.000 visitantes, ¿Cuál fue el gran protagonista este año?

La Expo Agraria 2025 generó ventas superiores a S/7,2 millones y proyecta concretar el 60% de los acuerdos comerciales en noviembre.

La Expo Agraria 2025, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), concluyó en Lima tras recibir a más de 20.000 visitantes durante sus tres jornadas y registrar ventas que superan los S/7,2 millones, de acuerdo con información oficial.

Esta feria, orientada a conectar a los productores de la agricultura familiar con compradores y consumidores, se consolidó como una plataforma estratégica para la promoción de productos agrícolas sostenibles y de calidad.

Expo Agraria 2025 impulsa ventas por S/7,2 millones en Lima

El evento, que reunió tanto a productores como a exportadores, distribuidores y cadenas de supermercados, tuvo como uno de sus puntos centrales la Rueda de Negocios, donde participaron 47 organizaciones productoras.

Según datos difundidos por MIDAGRI, estos productores lograron captar la atención de 18 empresas, incluyendo exportadoras y cadenas comerciales, estableciendo 155 encuentros comerciales. La proyección de ventas alcanzó S/7,2 millones, resultado de los acuerdos cerrados, de los cuales se estima que un 60% se concretará con la llegada de noviembre.

Más de 20.000 visitantes asistieron a la Expo Agraria 2025 en Lima, consolidando el evento como un espacio clave para la agricultura sostenible.

Durante la jornada de clausura, el ministro Ángel Manero Campos destacó la relevancia de la Expo Agraria como punto de encuentro para el desarrollo del sector agrícola nacional.

“Este tipo de eventos son los que necesita nuestra agricultura, agradecer al equipo organizador del MIDAGRI, a la Municipalidad de La Molina. Nos ha ido muy bien y el próximo año nos debe ir mejor, están cordialmente invitados para la próxima edición de Expo Agraria 2026”, declaró.

Café peruano gana protagonismo en concurso de barismo

Uno de los atractivos de la Expo Agraria fue la diversidad de productos de la biodiversidad nacional, que generaron interés tanto en el público visitante como entre los compradores especializados. Entre los bienes más solicitados se encuentran lácteos, palta, café, maracuyá, manzana, frambuesa, fresa, cacao y fibras textiles de alpaca.

La empresa Exportadora Sociben, poseedora de la certificación Global GAP, resultó una de las protagonistas en la demanda, ya que actualmente exporta 70 contenedores de frutas frescas al año hacia mercados asiáticos, principalmente de palta Hass de las regiones Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y proyecta crecer hasta 120 contenedores en el corto plazo.

La Rueda de Negocios reunió a 47 organizaciones productoras y 18 empresas, logrando 155 encuentros comerciales durante la feria.

El evento también incorporó el concurso de barismo para promover el café peruano y fortalecer su cadena de valor. En esta competencia participó Walter Hugo Jesús Vela, barista y bartender que representa a William flores café en San Borja.

Vela expuso sobre la importancia del café en la generación de espacios de encuentro y su capacidad para transformar comunidades y promover negocios locales.

Rueda de Negocios en Expo Agraria concreta acuerdos clave

Además, la Expo Agraria ofreció talleres tecnológicos y sesiones de innovación agrícola como parte de su compromiso por dar herramientas a los productores. De acuerdo con MIDAGRI, la feria ha sido fundamental para impulsar nuevas oportunidades de comercialización directa, así como para continuar el cierre de negocios en las próximas semanas.

La realización de la expo contó con el respaldo de la Municipalidad de La Molina y actores públicos y privados comprometidos con la promoción de una agricultura sostenible. Las acciones comerciales y de vinculación sectorial establecidas en el marco de la feria continuarán beneficiando a los productores en todo el país, según anunció el ministerio convocante. La próxima edición de la feria tendrá lugar del 25 al 28 de junio de 2026.