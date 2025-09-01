Perú

Alondra García Miró mostró feliz su nuevo depa en Lima: “Es un hogar para estar conectada a mi familia”

La modelo celebró uno de sus más grandes sueños y adelantó que compartirá la evolución de la decoración de su nuevo hogar

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Así es el nuevo departamento de Alondra García Miró en Lima. Infobae Perú / Captura: IG

La vida de Alondra García Miró atraviesa un momento lleno de ilusión y orgullo personal. La modelo y actriz peruana acaba de cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en propietaria de un departamento en Lima, una meta que había acariciado desde hace varios años, pese a que gran parte de su vida transcurre en el extranjero.

Con una sonrisa que lo decía todo, compartió la noticia a través de sus redes sociales, generando una ola de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de sus seguidores y amigos más cercanos.

“Con muchísima ilusión quiero contarles que… ¡Compré depa en Lima!”, escribió emocionada en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con varias fotografías en las que mostraba un primer vistazo de su nueva propiedad.

Alondra García Miró compró un
Alondra García Miró compró un departamento en Lima y muestra sus primeras imágenes. Infobae Perú / Captura: IG

El anuncio de inmediato se convirtió en tema de conversación, no solo entre sus fanáticos, sino también en el mundo del espectáculo, que celebró este logro como una señal del esfuerzo y la perseverancia de la llamada ‘ojiverde’.

La joven modelo explicó que, aunque pasa temporadas largas fuera de Perú, siempre soñó con tener un espacio propio en la capital.

Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada a mi familia, mi trabajo y amigas, aunque pase tiempo fuera del país. Estoy muy muy feliz. Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración. Stay tuned”, señaló entusiasmada, dejando claro que este nuevo capítulo de su vida significa mucho más que adquirir una propiedad: es también un vínculo emocional con sus raíces, su familia y su carrera.

Alondra García Miró compró un
Alondra García Miró compró un departamento en Lima y muestra sus primeras imágenes. Infobae Perú / Captura: IG

En las imágenes compartidas por Alondra, se aprecia que el departamento es amplio y luminoso. La sala, que fue lo primero que mostró, está decorada en un tono verde oscuro, con grandes ventanales que van del techo al piso y que dejan entrar abundante luz natural.

Según la perspectiva de la foto, el inmueble tendría vista hacia un parque, lo que hace aún más atractivo este nuevo espacio que ella misma irá decorando poco a poco.

De hecho, adelantó que en los próximos meses compartirá el proceso de ambientación, un detalle que generó expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver el estilo personal que imprimirá en su hogar.

Alondra García Miró compró un
Alondra García Miró compró un departamento en Lima y muestra sus primeras imágenes. Infobae Perú / Captura: IG

Usuarios no dudaron en felicitar a Alondra García Miró

La noticia no solo conmovió a su público, sino que también provocó reacciones inmediatas entre sus amistades y colegas del medio artístico. Figuras como Mafer Neyra no dudaron en expresar su alegría por el logro de la modelo: “Felicitaciones, bebé, qué hermoso”. Por su parte, Natalie Vértiz comentó con entusiasmo:

“Qué ilusión tan grande”. El exchico reality Hugo García le dejó un cálido: “Felicitaciones Alon”, mientras que Milett Figueroa celebró su nueva etapa con un efusivo “Bravooo”.

La misma Alondra, en entrevistas pasadas, había expresado la importancia que le da a la estabilidad y a la posibilidad de construir un espacio propio en su país, pese a que su carrera la mantiene viajando. Tener un departamento en Lima le permite no solo un lugar al cual regresar, sino también un espacio en el que puede mantenerse cerca de lo que más valora: su familia y su círculo íntimo.

Alondra García Miró y su
Alondra García Miró y su inesperada reacción a las declaraciones de Mario Irivarren. Amor y Fuego.

