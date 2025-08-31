Sismo de magnitud 5.0 y 4.3 sacude Marcona en Ica, no genera alerta de tsunami

La Marina de Guerra del Perú descartó la generación de tsunami tras el sismo en Marcona y aseguró que la zona costera se mantiene bajo vigilancia permanente. (Dirección de Hidrografía y Navegación)

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, informó que el sábado 30 de agosto de 2025 a las 22:59 hora local se registró un sismo de magnitud 5.0 a 81 kilómetros al sur de Marcona, en la provincia de Nazca, región Ica. El evento tuvo una profundidad de 28 kilómetros y fue detectado por la Red Sísmica Nacional, integrada por sensores del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que durante la noche se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.0 en Ica, seguido minutos después por una réplica de magnitud 4.3 en la misma zona, ambos sin generar daños ni riesgo de tsunami.

Tras el análisis correspondiente, la Marina descartó la generación de tsunami en el litoral peruano y precisó que se mantendrá vigilancia constante de la zona para prevenir cualquier eventualidad.

Otro sismo minutos después en la misma provincia

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP reportó, pocos minutos después, un segundo evento sísmico en la misma área. Este movimiento telúrico ocurrió a las 23:08 y tuvo una magnitud de 4.3, con epicentro a 51 kilómetros al suroeste de Marcona y a una profundidad de 11 kilómetros. La intensidad fue de nivel III en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue un movimiento débil, perceptible para algunas personas pero sin capacidad de causar daños.

En este caso, el nivel de alerta emitido fue de color verde, que corresponde a los sismos menores a 4.4. Según la escala oficial, el color amarillo se asigna a magnitudes entre 4.5 y 6.0, mientras que el color rojo corresponde a eventos superiores a 6.1, que podrían generar daños significativos o incluso activar protocolos de emergencia nacional.

Cómo se mide la intensidad de los sismos

La escala de intensidad permite diferenciar los efectos percibidos por la población. Movimientos de intensidad II-III se clasifican como “débiles” y no provocan daños. A partir del nivel IV, los sismos ya son sentidos con mayor claridad, aunque los daños estructurales no aparecen hasta magnitudes superiores y profundidades más reducidas.

Un sismo con intensidad VI se considera fuerte y puede generar daños menores, mientras que los de nivel VIII o IX pueden causar daños severos y mucho daño en infraestructuras vulnerables. El rango X+ corresponde a movimientos extremos que provocan consecuencias catastróficas.

Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico

La recurrencia de sismos en el Perú responde a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Allí ocurren alrededor del 80% de los temblores más fuertes del mundo y se concentra el 75% de los volcanes activos.

En el caso peruano, la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Esta actividad tectónica explica por qué el país es uno de los más expuestos a desastres naturales relacionados con los movimientos de la corteza terrestre.

Sismos históricos en el Perú

La memoria sísmica del Perú está marcada por eventos de gran magnitud que dejaron miles de víctimas y severas pérdidas materiales. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de 7.9 en Áncash desencadenó un aluvión del nevado Huascarán que sepultó la ciudad de Yungay, causando alrededor de 67,000 muertes.

Otros movimientos relevantes fueron el sismo de Lima en 1974 (magnitud 8.0), el de Moquegua y Tacna en 2001 (6.9) y el devastador terremoto de Pisco de 2007, que alcanzó magnitud 8 y dejó 596 fallecidos. Más recientemente, en mayo de 2019, un terremoto de magnitud 8 sacudió la región de Loreto, en la Amazonía, con saldo de un fallecido y más de 2,500 damnificados.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mantener políticas permanentes de prevención y simulacros organizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), fundado tras la tragedia de Yungay en 1972.

Qué hacer durante un sismo

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda, como columnas, muros de carga o bajo estructuras resistentes. En espacios públicos, es clave seguir las rutas de evacuación y no usar ascensores.

Después del movimiento, se debe verificar el estado de las instalaciones de gas y electricidad, mantener libres los pasadizos y estar atentos a las réplicas. Asimismo, contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos personales resulta fundamental.