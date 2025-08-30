“Que Santa Rosa la ilumine en sus decisiones”: el pedido para Dina Boluarte al cargar el anda de la santa limeña

La presidenta Dina Boluarte realiza su petición a los pies del anda de la santa en el acto central. Crédito: Presidencia del Perú

La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó el acto central de homenaje a Santa Rosa de Lima este 30 de agosto en el frontis del Palacio de Gobierno. La ceremonia, que forma parte de una tradición en la que participan los jefes de Estado peruanos en actividades religiosas, reunió autoridades, fieles y representantes de distintos sectores.

Boluarte, vestida con un traje celeste y acompañada de un gran operativo de seguridad, reforzó la imagen del Ejecutivo en el respeto a costumbres religiosas, en un gesto ampliamente documentado por los principales medios televisivos nacionales como Canal N.

Durante la transmisión televisiva, mientras las cámaras mostraban a Dina Boluarte integrándose a la cuadrilla para portar el anda de Santa Rosa de Lima junto a otros cargadores, Jair Bardales, conductor de N Noticias, formuló el comentario: “Ojalá que Santa Rosa la ilumine en sus decisiones. Le encomendamos eso”. Esta expresión acompañó las imágenes del recorrido de la procesión en la Plaza de Armas y la participación activa de la mandataria en el acto central.

Dina Boluarte participa activamente en la procesión de Santa Rosa de Lima, portando el anda junto a la cuadrilla durante el homenaje oficial en el Palacio de Gobierno. | Canal N

Detalles de la ceremonia

La ceremonia contó con la presencia de ministros de Estado, altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la decana nacional de enfermeras y miembros de la Hermandad de Santa Rosa. El evento incluyó una alfombra de flores frente al Palacio de Gobierno y la interpretación de piezas musicales por parte de la banda de la PNP, acompañando la llegada de la imagen guiada por la cuadrilla de damas número uno hasta la puerta principal del recinto.

Boluarte recibió un ramo de rosas y un cuadro bendecido con la imagen de la santa. Luego de realizar una oración privada, colocó la ofrenda floral a los pies de Santa Rosa de Lima y se sumó al grupo encargado de portar el anda durante el trayecto por la Plaza de Armas. La parte religiosa estuvo a cargo del prior provincial de la Orden de los Predicadores, fray Rómulo Vásquez, quien dirigió la oración por la paz del país y motivó a los asistentes a unirse en rezos colectivos.

Dina Boluarte sostiene el anda de Santa Rosa de Lima durante la procesión en el Palacio de Gobierno: Crédito: Presidencia del Perú

Significado de la fiesta religiosa

Santa Rosa de Lima, nacida como Isabel Flores de Oliva, fue canonizada en 1671 y es reconocida como la primera santa de América. Su figura es venerada en Perú, América y Filipinas, donde miles de fieles participan anualmente en procesiones y actos religiosos el 30 de agosto.

En esta edición, la festividad coincidió con el Día de la Policía Nacional del Perú, lo que involucró la participación de efectivos y autoridades policiales junto a funcionarios del Ejecutivo. La ceremonia contó con la presencia de ministros de Interior, Justicia, Defensa, Cultura, Educación y Transporte.

Durante la jornada, la Plaza de Armas recibió a numerosos fieles y funcionarios, en un evento que reafirmó la intersección entre gobierno, ciudadanía y tradición religiosa. La cobertura de los medios nacionales reflejó el peso institucional y social del homenaje en el calendario público del país.

El anda con la imagen de Santa Rosa de Lima recorrió la Plaza de Armas acompañada por autoridades y fieles. Crédito: Presidencia del Perú

Peregrinación de fieles al Santuario de Santa Rosa

La celebración central en honor a Santa Rosa de Lima también estuvo acompañada por la llegada masiva de devotos al santuario ubicado en el Cercado de Lima. Desde muy temprano, cientos de personas formaron largas filas para ingresar a la basílica del convento, asistir a la misa y depositar cartas en el tradicional Pozo de los Deseos. En la ermita habilitada, los fieles arrojaron monedas en señal de fe.

Familias provenientes de distintos distritos de la capital y de provincias como Villa María del Triunfo y Pisco mantuvieron la costumbre de hacer peticiones y agradecimientos cada 30 de agosto. Se proyectó que más de 90 mil personas visitarían la Basílica y Santuario durante la jornada.

El Pozo de los Deseos es una de las representaciones de fe que aún se mantienen en Lima. (Andina)

Desvíos de los corredores

Ante la multitudinaria convocatoria, la avenida Tacna fue cerrada al tránsito y las autoridades implementaron desvíos para los corredores Azul y Morado, a fin de facilitar el acceso y movilidad en la zona. El recorrido habitual del corredor Azul se desvió por Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, mientras que la línea 412 del corredor Morado tuvo como tope el paradero Pizarro. Se establecieron paraderos temporales en puntos estratégicos como la plaza Dos de Mayo y la intersección de Tacna y Nicolás de Piérola.

Las autoridades recomendaron a los fieles tomar precauciones ante la formación de largas filas y los cambios en las rutas habituales. La tradición de visitar el Pozo de los Deseos y participar en la misa volvió a reunir a miles de devotos, reafirmando la relevancia social y cultural de la festividad.