De Bellas Artes a Televisa, la historia detrás de Pietro Vannucci, el actor peruano que triunfa en México

Pietro Vannucci viajó a México a los 25 años cuando era modelo. IG

El reciente viral del actor Pietro Vannucci, quien protagonizó un video comiendo ceviche en un mercado del centro de Lima, ha servido como punto de partida para que muchos peruanos redescubran su historia y valoren la trayectoria de un compatriota que ha consolidado su carrera en la industria mexicana, especialmente en Televisa. Aunque reside en la Ciudad de México desde hace 25 años, Vannucci nunca ha ocultado su identidad y afecto por el Perú, país al que retorna siempre que sus compromisos actorales se lo permiten.

En entrevista con Infobae, el actor que triunfa en México y que pocos lo reconocían como peruano, relata cómo su conexión con Perú persiste pese a residir tanto tiempo en el extranjero y cómo el cariño local lo sorprendió tras la viralización de su video.

“Yo hice toda mi carrera aquí en México y por más de diez años no volví al Perú”, relata Pietro Vannucci. La reciente visita a Lima se debió a una razón estrictamente personal: su padre debía someterse a una operación de reemplazo de cadera. “Fue necesario viajar, pero luego pudimos pasear juntos por Barranco, por Miraflores, lugares que no pisaba hace tanto tiempo”, cuenta con entusiasmo. Este regreso marcó la oportunidad de reconectar no solo con la familia, sino también con espacios y sabores tradicionales, como el ceviche, que motivaron la grabación del video viral.

El actor peruano Pietro Vannucci radicado en México degusta ceviche en un mercado tradicional. IG

Bellas Artes y su repentino paso a la actuación

En la entrevista, el actor rememora su partida del país en el año 2000, cuando tenía 25 años. En aquel momento, nunca imaginó que el futuro le depararía una carrera actoral. “En Lima era artista plástico, estudié en la Universidad Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y en Corriente Alterna con Luis Lama. Pero la vida me llevó a modelar y una agencia mexicana me ofreció trabajo por tres meses”, detalla Vannucci.

Tras aceptar contratos de modelaje, fue convocado para una cápsula de moda en uno de los programas matutinos de Televisa. “Ni siquiera se me veía la cara, eran mis pies en una publicidad de zapatos”, recuerda con humor. Su presencia llamó la atención de uno de los directores del Centro de Estudios Actorales (CEA) de la televisora, quien lo invitó formalmente a formarse como actor. “Si la puerta se abre, hay que entrar”, sostiene.

Luego de finalizar su etapa de formación, las oportunidades empezaron a multiplicarse. Vannucci integró primero el elenco de “Mujer, casos de la vida real”, conducido por Silvia Pinal, y después se consolidó como rostro recurrente en telenovelas, principalmente en “La Rosa de Guadalupe”, producción que considera decisiva para el reconocimiento internacional que hoy ostenta.

Pietro Vannucci inició su carrera actoral con Mujer, casos de la vida real. IG

“La Rosa de Guadalupe es el programa en español más visto en todo el mundo”, señala Pietro Vannucci a Infobae Perú. Ser parte de ese proyecto lo llevó a recibir mensajes y muestras de cariño en diversos idiomas. “Amo a la Virgen de Guadalupe, le tengo mucha devoción. Además, regresé al catolicismo gracias a ella”, confiesa.

Su participación en ese formato televisivo resultó vital para su carrera. “Gracias al programa empecé a tener relevancia en otras novelas y producciones. Claro que muchos me identifican con los villanos, personajes duros, incluso degenerados, pero la gente diferencia bien la ficción de la realidad”, explica.

Tras ganar basta experiencia, Pietro señala que tiene la dicha de ser reconocido por seguidores de diferentes países, a quienes les agradece eternamente tanto cariño. “Nosotros nos debemos al público, estoy muy plenamente convencido de ello”, señala.

Pietro Vannucci es una figura recurrente en La Rosa de Guadalupe. IG

México como segunda casa y la vida migrante

El recorrido profesional de Pietro Vannucci no ha estado exento de desafíos. México, especialmente la Ciudad de México, supuso un proceso de adaptación intenso, tanto en lo laboral como en lo personal. “La ciudad es muy poderosa, muy intensa. Algunos compañeros no resisten esa energía, pero si te compenetras, si te enamoras de México y de su gente, la ciudad te alza”, sostiene.

La integración fue paulatina, su primer semestre estuvo marcado por la incertidumbre y la dificultad para obtener trabajos estables. Solo cuando consiguió estabilidad en modelaje, tomó la decisión de permanecer en el país. De allí pasó a la formación actoral y a las primeras oportunidades profesionales, siempre armado de perseverancia y positivismo.

“Televisa le abre la puerta al que funciona, al que cumple, sea mexicano o extranjero”, asegura, añadiendo que el ritmo de trabajo exige una gran capacidad de respuesta y adaptación, como el caso de su acento peruano. Pese a estar fuera de Perú, Pietro aún lo conserva.

“Lo tengo que neutralizar en México porque mis personajes suelen ser mexicanos, pero cuando hablo, y más con peruanos, se me sale el acento”, narra con orgullo.

Pietro Vannucci es un actor peruano que toda su vida ha trabajado en Televisa, México. (Foto: Instagram)

Sorprendido por el video viral del ceviche

El impacto viral que alcanzaron sus videos, sobre todo el del ceviche en el mercado limeño, sorprendió al propio Pietro Vannucci. El actor abrió su canal de TikTok durante la pandemia con la intención de permanecer activo, practicar su creatividad y documentar momentos relevantes, tanto familiares como personales. “El TikTok funciona como bitácora, ahora en lugar de tener álbumes de fotos, queda un valioso contenido audiovisual con mi gente”, sostiene.

La viralidad le permitió conectar con una nueva audiencia peruana, que desconocía sus raíces o parte de su historia. Pese a estar feliz por ello, no evitó expresar su sorpresa de que muchos vean raro o particular que un actor coma en un mercado.

Pietro Vannuccisorprendió a sus seguidores por la humildad.

“Volver a Lima y ser recibido así fue refrescante. Aunque en México es común ver a actores en los mercados, pero en el Perú ha causado sorpresa. Para mí, la verdadera vida está allí, en los mercados, en contacto con la gente”, enfatiza.

Proyectos en Perú y lealtad a sus compatriotas

Aunque Televisa sigue siendo su casa matriz, Pietro Vannucci señaló que está abierto a nuevos proyectos, y no dudó en mostrarse receptivo a la oportunidad de trabajar eventualmente en una producción peruana, no solo por lo que significa, sino también porque podría compartir momentos con sus padres al final de una jornada de rodaje.

“Yo estoy en el corazón siempre con mis padres, pero sería un lindo sueño ir a trabajar a Lima y verlos después de cada grabación. Sin embargo, ahorita tengo mi base de operaciones aquí en México y está muy bien, vivo feliz en México. De vez en cuando me traigo a mis papás. Trato de no forzar las cosas, voy por donde el camino me lleve, es la naturaleza de mi trabajo”, indica.

Su lealtad hacia sus colegas, especialmente aquellos compatriotas que, como Nicola Porcella, han triunfado en México, es un compromiso que transmite de forma explícita.

“Claro que lo conozco, a veces me lo cruzo porque vamos al mismo gimnasio. Lo he saludado y hemos conversado un poco. Mira, yo he escuchado muchos comentarios sobre él, incluso en mi TikTok, y lo que siempre digo es: apoyen a nuestros peruanos en el extranjero. Necesitamos ser empáticos y ser hermanos en este sentido. Y no solo lo apoyo a él, sino a cualquier compañero actor, sea de la nacionalidad que sea”, resalta.

Pietro se explayó indicando que Porcella está saliendo adelante en México, y eso se debe reconocer. De esta manera, señaló que no da pie a las críticas. “El chico está triunfando en el extranjero, le va muy bien. Deberíamos ser más compañeros y apoyar al que está saliendo adelante”, enfatizó.

En cuanto a sus planes inmediatos, Pietro revela que se encuentra en etapa de castings y negociaciones con distintos proyectos, aunque por confidencialidad no puede adelantar títulos específicos. A pesar de los compromisos que lo mantienen principalmente en Ciudad de México, Vanuncci sostiene el anhelo de regresar con mayor frecuencia a Lima, ya sea por motivos familiares o profesionales.

Pietro Vannucci llegó a Perú por salud de su padre. TikTok