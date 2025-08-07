Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y elige mercado para comer ceviche: “¡Esto es otra cosa!”

El actor peruano Pietro Vannucci radicado en México degusta ceviche en un mercado tradicional. TikTok

Pietro Vannucci, actor peruano reconocido por su participación en exitosas producciones mexicanas como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y más producciones de Televisa, captó la atención del público nacional tras su reciente regreso a Lima. Su visita no solo fue motivo de alegría para su familia, sino también para sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad y sencillez del artista mientras recorría uno de los mercados más emblemáticos de la capital junto a su madre.

El actor, con una destacada trayectoria en la televisión mexicana y más de veinte telenovelas en su haber, compartió mediante su cuenta de TikTok el reencuentro con la gastronomía de su país natal. Acompañado de su madre, Vannucci decidió perderse entre los pasillos del Mercado Central de Lima —conocido también como Mercado Gran Mariscal Ramón Castilla— donde, entre puestos de verduras, frutas y plantas medicinales, se dejó conquistar una vez más por la variedad y autenticidad de la comida peruana.

Durante su recorrido, Vannucci se detuvo a observar elementos que reflejan la riqueza de la cultura culinaria peruana, como el choclo de gran tamaño y las especias locales. Entre la variedad de opciones disponibles, no dudó en elegir el plato icónico del Perú: el ceviche.

Ceviche de mercado

La experiencia, registrada en video y publicada en su red social, muestra el momento exacto en que el actor prueba un ceviche mixto en el mercado. Sin ocultar su entusiasmo, expresó: “No voy a perderme de ninguna manera un ceviche. Siento la peruanidad crecer en mí. Espectacular el ceviche. ¡Esto es otra cosa!”

Palabras que, más allá del sabor y la frescura del plato, reflejan el arraigo a sus raíces y el orgullo de reencontrarse con los productos autóctonos que marcaron su infancia. La escena no tardó en volverse viral y los comentarios resaltaron el valor de regresar al origen y disfrutar los sabores auténticos en un ambiente popular.

Según su cuenta de TikTok, Pietro Vannucci llegó a Perú en julio. El actor con residencia mexicana regresó a su país natal para acompañar a su padre, quien tuvo que ser operado y se encuentra en proceso de recuperación.

Usuarios resaltan su humildad

La publicación no solo puso en evidencia el aprecio de Vannucci por la cocina peruana sino también su sencillez. Decenas de usuarios aplaudieron la decisión del actor de elegir un mercado tradicional limeño en lugar de un restaurante exclusivo, recalcando la humildad y cercanía que muestra con su público.

Frases como “Qué humilde Pietro Vannucci y tu mamá, se ve qué te criaron con humildad”, “Tremendo actor, les demostró humildad a todos los que se creen ricos”, y “Necesitamos personas como ustedes, humildes, sencillos, bien peruanos, porque denotan amor por nuestra cultura y por nuestra gente”, circularon en los comentarios del video, sumando miles de visualizaciones y compartidos en TikTok.

El gesto de Pietro fue interpretado por muchos como un ejemplo a seguir para quienes, viviendo en el extranjero o acostumbrados a escenarios mediáticos, no olvidan sus orígenes ni el valor de compartir momentos cotidianos en familia.

Trayectoria en México y vínculo con el Perú

Nacido en Lima el 29 de marzo de 1975, Pietro Vannucci es uno de los actores peruanos que ha consolidado su carrera profesional fuera de su país natal, logrando reconocimiento en la televisión mexicana, especialmente en Televisa. Su currículo suma decenas de telenovelas y varias series, siendo recordado especialmente por su desempeño en “La Rosa de Guadalupe”.

Su primer acercamiento formal a una telenovela se dio en 2001, cuando recibió una propuesta para integrar el elenco de “María Belén”, la cual finalmente declinó. En 2003 se presentó su gran oportunidad con “Velo de novia”, donde interpretó a Luigi, el chef de Ricarda. Poco después realizó un cameo en “Mujer, casos de la vida real”.

A partir de entonces, Vannucci mantuvo una presencia constante en telenovelas y series mexicanas. En 2007 participó en “¿Y ahora qué hago?”, episodio “La venganza es dulce”, y en la telenovela “Tormenta en el paraíso”. En 2008 formó parte de “Fuego en la sangre”, junto a figuras como Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Fue invitado especial en “Sexo y otros secretos” ese mismo año y en 2009 interpretó a Jonathan en “Sortilegio” con Jacqueline Bracamontes y William Levy.

Además, participó en producciones emblemáticas de Televisa como “La rosa de Guadalupe” y “Hasta que el dinero nos separe”. En la última década, sumó créditos en títulos como “Por ella soy Eva”, “Corona de lágrimas”, “Qué bonito amor”, “La mujer del vendaval”, “La gata”, “El vuelo de la victoria”, y más recientemente “Golpe de suerte” en 2023.

En el formato de series, Vannucci fue recurrente en “Como dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe”, mostrando versatilidad en una amplia gama de papeles episodicos a lo largo de su carrera.

