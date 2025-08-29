Leslie Shaw arremete contra Marisol tras lanzar tema con Yahaira Plasencia y crítica el video: “No sabía que yo era tan importante”

Marisol y Yahaira Plasencia se unen en tema 'Mala amiga'. América TV

El estreno de “Mala amiga”, la reciente colaboración entre Marisol y Yahaira Plasencia, desató la reacción inmediata de Leslie Shaw. Tras el lanzamiento del videoclip, la cantante brindó una entrevista a “Magaly TV La Firme” donde ofreció fuertes declaraciones acerca de la producción y la letra del tema, atribuyendo el sencillo a un presunto mensaje dirigido hacia ella.

En la entrevista, Leslie Shaw respondió, sin pelos en la lengua, a la reportera cuando le mostraron el video recién publicado. “¿Quién ha dirigido esa mier...? Le habrán dicho que va a salir más lindo que ‘hay niveles’ y mira esa mier...”, expresó, cuestionando desde el inicio la dirección del trabajo audiovisual realizado por Marisol y su equipo junto a Yahaira Plasencia.

La intérprete de “La faldita” profundizó en su opinión sobre la producción, haciendo énfasis en el vestuario y la coreografía utilizadas en el videoclip. “La ropa está fatal, se ve bien corriente y la Marisol se ha engordado un poquito, ¿no? La misma coreografía al ‘Dile que no’”, comentó Shaw, señalando la calidad de la puesta en escena y lanzando comentarios sobre la estética visual y el desempeño físico de Marisol.

¿Marisol y Yahaira Plasencia lanzan indirectas a Leslie Shaw con nuevo tema?

Responde a Marisol

En las declaraciones recogidas por las cámaras del programa de Magaly Medina, Shaw también se refirió al sentido del tema. “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de ‘Hay niveles’. Nunca fuimos amigas.”, afirmó, sentenciando con claridad que no existió ninguna relación cercana entre ambas artistas.

La ‘Barbie peruana’, además, criticó los detalles técnicos y estéticos del video, incluyendo indirectas hacia el maquillaje de Marisol y una posible alusión a Carlos Cacho. “Yo nunca he compartido con ella más que en el videoclip. De repente será para la Pamela López o para otra amiga. ¿Qué tal el peinado, el maquillaje de Marisol? Fatal, las siento un poco secas. Pero ese maquillaje seco, es de maquilladores un poco antiguos que empanizan y ahora las cámaras tienen el HD que se nota toda la empanizada que se meten”, apuntó la cantante.

La locación utilizada por Marisol para el rodaje del videoclip también fue blanco de observaciones por parte de Shaw, quien reiteró su descontento con la selección de vestuario y el ambiente mostrado en pantalla. “Ese set con toda esa pared cochina atrás y esas luces de ahí, mira eso, se ve fatal. Parece un convento, que estuvieran en un convento, se hubieran disfrazado de monjas y creo que tendría más contexto. Ya no alcanzó para el vestuario, bien fea la ropa. Con esos videos feos, solita se humilla, me sigue pareciendo un meme”, puntualizó la cantante en la entrevista.

Mientras Marisol y Yahaira Plasencia continúan con la promoción de su canción, muchos coinciden en que sería una clara indirecta para Leslie Shaw. Por su parte, la cantante no ha dudado en ningunear el tema, resaltando la falta de creatividad en todo sentido. Estas fuertes críticas, fiel al estilo de la rubia, no ha pasado desaprecibido por los usuarios, quienes han tomado con humor sus palabras.

Letra de ‘Mala amiga’

Con todas pudiste, conmigo chocaste,

Te fuiste de boca, todos ya saben que te equivocaste.

Sal de mi camino, no quiero humillarte.

No soy como tú no eres mi rival, no eres

importante.

Sal de mi camino, no quiero humillarte.

No soy como tú, no eres mi rival, no eres importante.

Si ya te olvidaste, ¿cómo es que llegaste?

Yo puedo hacer que recuerdes las veces

que me rogaste,

Pero así es la vida, la

vaca se olvida que un día fue ternera

y se vuelve una amiga malagradecida.

Pero así es la vida, la

vaca se olvida que un día fue ternera

y se vuelve una amiga malagradecida.

Mala amiga. Eres arpía,

Te acercaste disimulando tu hipocresía.

Mal amiga, malagradecida.

Ahora te ríes, pero recuerda que en esta

vida todo se pagar y nada se olvida.

Yo soy tu karma, sé que me tienes

purita envidia.

Todo se paga. Y nada se olvida. Yo soy

tu karma, sé que me tienes purita envidia.

Este es un extracto del tema que viene causando revuelo, donde ambas cantantes lanzan frases en medio de la canción. “Y pensar que nadie te conocía. Fui yo quien te dio la mano malagradecida”, se le escucha decir a Marisol, quien recibe la respuesta de Yahaira: “Ay, Marisol, con esas amigas, ¿para qué enemigas?“

