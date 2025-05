Desmienten a Leslie Shaw con video del pasado: ‘América Hoy’ revela que sí hizo covers luego que criticara a Yahaira Plasencia. Video: América Hoy.

La controversia rodea nuevamente a Leslie Shaw, quien fue blanco de críticas tras descalificar a Yahaira Plasencia por interpretar canciones ajenas.

Durante una conferencia de prensa, la cantante minimizó sin filtros el trabajo de la salsera y cuestionó duramente a quienes no cuentan con repertorio propio. Sin embargo, sus palabras se volvieron en su contra cuando se reveló un video de 2014 donde ella misma canta un tema que no le pertenece.

Shaw desmerece a Yahaira Plasencia por cantar temas ajenos

La polémica se inició luego de que Leslie Shaw se refiriera de forma despectiva a Yahaira Plasencia cuando fue consultada sobre la reciente gira de la intérprete en Argentina. Lejos de evitar la confrontación y fiel a su estilo, no dudó en responder.

“¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita, que sea un éxito, va a tener mi respeto, pero mientras hagan cóvers, ni me saluden”, declaró la exrepresentante peruana en Viña del Mar.

Además, no dudó en expresar su desprecio hacia quienes versionan temas ya conocidos: “De verdad los artistas que hacen covers no tienen mi respeto para nada porque eso es robar”, agregó con tono desafiante.

Yahaira Plasencia responde a Leslie Shaw. IG

‘América Hoy’ revela que Leslie Shaw también hizo un cover

El equipo de producción del programa ‘América Hoy’ no tardó en contrastar las declaraciones de Shaw con su historial musical. En una rápida revisión, encontraron un registro audiovisual del año 2014 en el que la rubia interpreta una canción del dúo mexicano Ha-Ash, dejando en evidencia una clara contradicción.

Esta revelación dejó mal parada a la artista, especialmente porque, durante la conferencia, también aseguró: “Yo nunca he hecho un cover. Me parece una falta de respeto como artista”.

La prueba fue más que suficiente para que cientos de usuarios en redes sociales la tildaran de soberbia e incongruente. Muchos señalaron que, como figura pública, debería tener mayor prudencia antes de criticar prácticas que ella misma ha realizado.

Janet Barboza advierte a Leslie: “Se te van a cerrar puertas”

A las críticas en redes se sumó Janet Barboza, conductora de televisión, quien no dudó en reprochar la actitud de Shaw, especialmente por su reciente enfrentamiento con la cantante folclórica peruana Elvia Abril, con quien sostiene un conflicto por el uso de la canción Hay niveles.

“Te va a pasar factura y se te van a cerrar puertas”, advirtió Barboza. Asimismo, defendió a Elvia y recalcó que su éxito en el extranjero no depende de ningún tema en particular.

Janet Barboza critica a Leslie Shaw por minimizar a Yahaira Plasencia y otras artistas. Video: América Hoy.

“Por si acaso, ella no hizo sold out por el tema de Leslie. Al César lo que es del César. Has cometido un error que en algún momento te va a pasar la factura”, insistió.

Janet también cuestionó la trayectoria de Shaw en el ámbito tropical, recordando que es una recién llegada a la cumbia: “Ya quisiera tener Leslie el éxito de Elvia, quien es conocida en varios países y su carrera es brillante. Vende más de 10 mil cajas en sus conciertos, no minimicemos lo que no conocemos”.

Shaw iniciará acciones legales contra artistas bolivianos

Lejos de apaciguar la polémica, Leslie Shaw anunció que tomará medidas legales contra Elvia Abril y el grupo boliviano Cumbia Mortal por el supuesto uso no autorizado de su música.

Según comentó, su tema ‘Hay niveles’ ha sido interpretado y monetizado por estos artistas sin la debida autorización: “Está ganando mucho dinero con mi tema, hace poco hizo sold out en su país, su popularidad ha subido con ‘Hay niveles’, que pague lo que corresponde”.

La artista aseguró que procederá legalmente contra ambos, ya que considera que están lucrando con su obra sin retribución justa.

Yahaira Plasencia responde con mensaje cargado de indirectas

Aunque Yahaira Plasencia no ha dado una declaración directa frente a los comentarios de Shaw, usó sus redes sociales para publicar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta velada a la artista.

Yahaira Plasencia responde a Leslie Shaw. IG

“Cuando tratas de ensuciar el nombre de una persona y hacerla ver mal delante de otros, la vida y Dios se encargarán de hacerte quedar mal una y otra vez a ti misma”, escribió en Instagram.

En otro fragmento de su publicación, la intérprete del Totó dejó en claro su postura frente a las críticas: “Te deseo paz para que logres ser feliz y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo encender la tuya. Oraré por ti”.