Perú

Andrés Hurtado envía carta al TC desde prisión: “Puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”

Habeas corpus con el que busca anular su prisión preventiva ya se encuentra en el Tribunal Constitucional. Expresentador considera que se le ha alejado “en forma injusta” de su familia

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Andrés Hurtado ha buscado por
Andrés Hurtado ha buscado por todos los medios legales posibles revertir su situación. El TC es uno de esos recursos. (Justicia TV)

El presentador de televisión Andrés Hurtado envió una carta al Tribunal Constitucional en la que solicita que revisen su recurso con el que busca anular la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso por las presuntas coordinaciones ilícitas con la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta.

En el documento al que accedió Infobae, Hurtado autoriza a su abogado Elio Riera para “dar trámite a la audiencia y revisión de mi caso” ante el TC, instancia donde actualmente se encuentra su habeas corpus luego de que fuera rechazado en doble instancia en el Poder Judicial.

“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional), suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió a puña y letra el conductor de televisión.

Hurtado se encuentra recluido en el penal Lurigancho desde octubre de 2024 cuando el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria dictó la prisión preventiva por 18 meses en la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. Apeló ante la Sala Suprema Penal Permanente, pero no tuvo éxito. Fue entonces que recurrió a la justicia constitucional.

Carta de Andrés Hurtado al
Carta de Andrés Hurtado al TC.

Justamente, en la carta enviada a la Sala Segunda del TC, el conductor de televisión también cuestiona la imputación en su contra por tráfico de influencias.

“Nos encontramos ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal que me ha llevado alejarme de mi familia en forma injusta”, finaliza así su carta Andrés Hurtado.

TC responde

La secretaria de la Sala Segunda del TC, Miriam Handa Vargas, respondió al pedido de Andrés Hurtado para que se convoque la audiencia donde se evalúe su habeas corpus contra su prisión preventiva. Al respecto, la funcionaria recordó que la convocatoria a audiencia solo se hará si los magistrados consideran que debe haber un pronunciamiento sobre el fondo.

“Conforme a lo resuelto en la sentencia 00030-2021-PI/TC, publicada el 11 de marzo de 2023, ‘la convocatoria de vista de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno lo considere indispensable’; por lo que, si se decide convocarla, esta será notificada de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional”, contestó la secretaria de la Sala Segunda del TC.

Andrés Hurtado es investigado por
Andrés Hurtado es investigado por tráfico de influencias. Informe de ATV develará el nombre.

La otra prisión preventiva

Cabe precisar que sobre Andrés Hurtado recae una segunda prisión preventiva. Esta se dictó en la investigación por presuntamente haber influido en en la exsuperintendente de Migraciones, Roxana Del Águila, para agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en 2019.

En julio pasado, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima ratificó la vigencia de la prisión preventiva hasta el 18 de septiembre de este año. No obstante, la Fiscalía, de considerarlo, podría solicitar una ampliación de la medida.

Temas Relacionados

Andrés HurtadoTribunal ConstitucionalElizabeth Peraltaperu-politica

Últimas Noticias

María Pía Copello sale a las calles a pedir votos para el pan con chicharrón y ganar el ‘Mundial de desayunos’: “Voten por Perú”

La conductora peruana se sumó a la campaña organizada por Ibai Llanos para pedir votos por el desayuno nacional. Personalidades, instituciones y ciudadanos respaldan la candidatura del emblemático platillo peruano contra el ecuatoriano

María Pía Copello sale a

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: ¿cuándo se sabrá el resultado final?

La competencia entre el pan con chicharrón contra el bolón verde se ha vuelto muy reñida en las redes sociales

Perú vs. Ecuador en el

Diego Rebagliati opinó del fichaje de Piero Quispe a Australia: “Es un paso cortito para ir a Arabia y asegurarse económicamente”

El comentarista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano a Sydney FC, uno de los equipos más galardonados de Oceanía

Diego Rebagliati opinó del fichaje

“Que Santa Rosa la ilumine en sus decisiones”: el pedido para Dina Boluarte al cargar el anda de la santa limeña

La presidente peruana participó en los homenajes oficiales y en la procesión de Santa Rosa de Lima llevando el anda junto a los fieles, durante una jornada marcada por deseos de buen gobierno

“Que Santa Rosa la ilumine

Reclamos a empresas de telecomunicaciones bajaron, pero una recibe cuatro veces más quejas

Mientras algunas operadores de líneas móviles mejorar en sus reclamos y ahora sus usuarios se quejan menos, otra aumentó

Reclamos a empresas de telecomunicaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misterioso crimen en La Matanza:

Misterioso crimen en La Matanza: las dudas en torno al asesinato de la joven que trabajaba como chofer de aplicación

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Guillermo Francos rechazó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación política

Pablo Quirno, secretario de Finanzas: “No se ha usado un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril”

Sergio Massa acompañó a los candidatos de Fuerza Patria y abogó por la unidad del peronismo en el tramo final de la campaña

INFOBAE AMÉRICA
¿El tiburón ballena es peligroso?

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

Robbie Williams enfrentará una demanda por la autoría de “Angels”: los detalles del reclamo

Qué es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que paraliza al sistema nervioso

TELESHOW
El tierno video del reencuentro

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”