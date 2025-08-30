Andrés Hurtado envía carta al TC desde prisión: “Puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”

Andrés Hurtado ha buscado por todos los medios legales posibles revertir su situación. El TC es uno de esos recursos. (Justicia TV)

El presentador de televisión Andrés Hurtado envió una carta al Tribunal Constitucional en la que solicita que revisen su recurso con el que busca anular la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso por las presuntas coordinaciones ilícitas con la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta.

En el documento al que accedió Infobae, Hurtado autoriza a su abogado Elio Riera para “dar trámite a la audiencia y revisión de mi caso” ante el TC, instancia donde actualmente se encuentra su habeas corpus luego de que fuera rechazado en doble instancia en el Poder Judicial.

“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional), suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió a puña y letra el conductor de televisión.

Hurtado se encuentra recluido en el penal Lurigancho desde octubre de 2024 cuando el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria dictó la prisión preventiva por 18 meses en la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. Apeló ante la Sala Suprema Penal Permanente, pero no tuvo éxito. Fue entonces que recurrió a la justicia constitucional.

Carta de Andrés Hurtado al TC.

Justamente, en la carta enviada a la Sala Segunda del TC, el conductor de televisión también cuestiona la imputación en su contra por tráfico de influencias.

“Nos encontramos ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal que me ha llevado alejarme de mi familia en forma injusta”, finaliza así su carta Andrés Hurtado.

TC responde

La secretaria de la Sala Segunda del TC, Miriam Handa Vargas, respondió al pedido de Andrés Hurtado para que se convoque la audiencia donde se evalúe su habeas corpus contra su prisión preventiva. Al respecto, la funcionaria recordó que la convocatoria a audiencia solo se hará si los magistrados consideran que debe haber un pronunciamiento sobre el fondo.

“Conforme a lo resuelto en la sentencia 00030-2021-PI/TC, publicada el 11 de marzo de 2023, ‘la convocatoria de vista de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno lo considere indispensable’; por lo que, si se decide convocarla, esta será notificada de acuerdo a lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional”, contestó la secretaria de la Sala Segunda del TC.

Andrés Hurtado es investigado por tráfico de influencias. Informe de ATV develará el nombre.

La otra prisión preventiva

Cabe precisar que sobre Andrés Hurtado recae una segunda prisión preventiva. Esta se dictó en la investigación por presuntamente haber influido en en la exsuperintendente de Migraciones, Roxana Del Águila, para agilizar el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en 2019.

En julio pasado, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima ratificó la vigencia de la prisión preventiva hasta el 18 de septiembre de este año. No obstante, la Fiscalía, de considerarlo, podría solicitar una ampliación de la medida.