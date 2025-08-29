Perú

Río Rímac vuelve a presentar coloración rojiza: ciudadanos temen contaminación y recuerdan episodio similar ocurrido en febrero

La situación preocupa porque el río Rímac es la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y un eje fundamental en la generación de energía hidroeléctrica. Su alteración no solo impacta en la calidad ambiental, sino también en la seguridad hídrica de millones de ciudadanos

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Río Rímac amaneció con aguas rojizas en El Agustino. (Exitosa)

Desde horas de la mañana, los vecinos del Agustino reportaron una escena inusual en el cauce del río Rímac. A la altura de Puente Nuevo, el agua presentaba un tono rojizo que llamó de inmediato la atención de transeúntes y conductores.

No era la primera vez que ocurría. En febrero de este mismo año, un episodio similar despertó la alarma de la ciudadanía. En aquella oportunidad, Sedapal señaló a una empresa textil como responsable de la alteración en el color del agua. Hoy, sin embargo, ninguna autoridad ha ofrecido explicaciones sobre este nuevo caso, pese a que la situación se mantiene desde tempranas horas.

Los testimonios recogidos en el lugar confirman que el fenómeno se hizo visible alrededor de las 7:00 horas y que hasta el mediodía no mostraba señales de cambio.

Importancia del Rímac para la ciudad

Río Rímac vuelve a presentar
Río Rímac vuelve a presentar coloración rojiza: ciudadanos temen contaminación y recuerdan episodio similar ocurrido en febrero. (Captura de pantalla)

El Rímac no solo abastece de agua a gran parte de Lima. También cumple un rol central en la producción de energía eléctrica. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, a lo largo de su recorrido funcionan cinco centrales hidroeléctricas que aportan al suministro de la capital. Además, la cuenca está estrechamente relacionada con actividades mineras que se desarrollan en la sierra y en la subcuenca de Santa Eulalia.

El episodio de febrero se registró desde el puente Trujillo hasta la alameda Chabuca Granda, donde usuarios difundieron fotografías y videos que evidenciaban la inusual coloración del agua. En esa ocasión, la rápida difusión digital generó un intenso debate sobre la contaminación en el río y la falta de control en las descargas industriales.

Cabe mencionar que las zonas cercanas al río Rímac, como la subcuenca de Santa Eulalia, han sido escenario de diversas denuncias de contaminación por parte de las autoridades locales.

Una crisis ambiental persistente

Más allá de estos episodios puntuales, el río Rímac enfrenta una crisis ambiental que se arrastra desde hace décadas. Se trata de uno de los cursos de agua más contaminados del país debido a la acumulación de desechos industriales, químicos y domésticos. Su recorrido de 160 kilómetros desde Ticlio hasta su ingreso a la capital evidencia un deterioro progresivo: en algunos tramos las aguas presentan tonalidades marrón, rojo o negro y, en otros, la superficie burbujea por la grasa y los residuos tóxicos.

Especialistas en calidad ambiental han identificado la presencia de arsénico, exceso de hierro y otros 28 elementos catalogados como peligrosos para la salud. Estudios recientes consignan, además, más de 240 millones de coliformes fecales termotolerantes, una cifra que refleja el nivel extremo de contaminación biológica. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había advertido en 2010 sobre la presencia de metales pesados en la parte baja del río, una situación que no solo persiste, sino que se agrava con nuevas fuentes contaminantes.

El Rímac está expuesto a vertederos desde su nacimiento. Hace pocos días, un camión cisterna volcó petróleo sobre el cauce, sumando otro episodio a la larga lista de agresiones ambientales. Miles de litros de aguas residuales e industriales llegan cada día a través de colectores, descargas informales y desagües clandestinos. A ello se añade la basura que la población arroja directamente, configurando un panorama crítico para la principal fuente hídrica de Lima.

La situación se vuelve más dramática a partir del Cerro Candela. En ese punto, el grado de contaminación se incrementa de manera notable y transforma la tonalidad del río en un negro profundo, especialmente en el tramo de San Juan de Lurigancho hacia adelante. Las autoridades reconocen que la complejidad del problema se multiplica por la falta de control en los vertimientos, así como por la expansión urbana que invade las riberas del río.

Temas Relacionados

río Rímacaguas rojasperu-noticias

Últimas Noticias

Piero Cari convocado a la selección peruana por primera vez: ‘joya’ de Alianza Lima viajará a Uruguay

Infobae Perú pudo conocer que el volante de 18 años fue incluido en la lista de Óscar Ibáñez luego de destacar en los entrenamientos de la ‘bicolor’ como sparring

Piero Cari convocado a la

Falchani, la joya de la corona del litio peruano, estuvo a punto de pasar al olvido por la “inaceptable” actuación del Estado: los detalles

EXCLUSIVO. Sin embargo, el proyecto de la transnacional American Lithium sufrirá un nuevo retraso en su cronograma de operaciones, con una inversión de US$685 millones a la espera de ser ejecutada

Falchani, la joya de la

Paulo Londra en Lima: horarios, vías de accesos y recomendaciones para ir a su concierto

Desde el ingreso, medidas de seguridad hasta qué no llevar al recinto. Entérate de todos los detalles para vivir una experiencia inolvidable junto al argentino

Paulo Londra en Lima: horarios,

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para el 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima: quiénes acceden

El zoológico, con sedes en San Miguel y Huachipa, ofrecerá ingreso libre a un numeroso grupo de visitantes el feriado y también el domingo 31

Entradas gratis al Parque de

Eficcop responde a Dina Boluarte tras investigación a Santiváñez y allanamiento a Nicanor: “Perseguimos el delito, no personas”

El coordinador de las Fiscalías Especializadas en corrupción, Mirko Cano aseguró que no tiene nada personal en contra del hermano de la presidenta

Eficcop responde a Dina Boluarte
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a dos sospechosos por

Detuvieron a dos sospechosos por el violento asalto a una jefa de la Policía Federal en Villa Lugano

Mar del Plata: detuvieron a un hombre acusado de explotar a sexualmente a mujeres y rescataron a una víctima que estaba cautiva

Cielos abiertos: Argentina sumó un nuevo país a su estrategia de apertura aerocomercial

Cambios en Starbucks: la famosa cadena de cafés cierra locales y busca reinventarse

Una estación de la línea D del Subte permanecerá tres meses cerrada por obras

INFOBAE AMÉRICA
El fenómeno de la voz

El fenómeno de la voz multilingüe: por qué sonamos diferente al hablar en otro idioma

Regresaron a Venezuela otros 319 migrantes deportados desde Estados Unidos

Estados Unidos revocó visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Líderes globales de negocios, deporte y entretenimiento confluirán en Miami para el America Business Forum 2025

Israel abatió a un alto mando de la facción gazatí de Estado Islámico

TELESHOW
Lali Espósito celebró el cumpleaños

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”

Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”

María Becerra y J Rei celebraron tres años de amor: “Sos todo lo que alguna vez soñé”

Alberto Cormillot celebró sus 87 años en la radio bailando tango y se convertirá en estrella de circo

Marley sufrió un grave accidente en Tailandia: susto y sangre en las catacumbas