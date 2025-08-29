Perú

Lloviznas y bajas temperaturas en Lima: ¿Cuándo terminará el frío en la capital?

Después de varios días de brillo solar, la capital registró su tarde más fría en lo que va del invierno, con una temperatura inferior a los 17 °C

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
¿Qué zonas de Lima registran mayor humedad durante el invierno?

Lima amaneció con una persistente llovizna por segundo día consecutivo. Aunque en las últimas semanas se registró un ligero brillo solar y un leve aumento de la temperatura en algunas zonas de la capital —lo que hizo pensar que el invierno estaba llegando a su fin—, el frío retornó con mayor fuerza.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) explicó a qué se debe este cambio brusco de clima, que en los últimos días obligó a los limeños a volver a sacar las frazadas y la ropa abrigadora.

Según la especialista del Senamhi, Bremilda Sutilzal, el clima nublado y con lloviznas continuará por lo menos hasta los primeros días de septiembre.

El invierno limeño, marcado por
El invierno limeño, marcado por humedad récord y cielos grises, intensifica las crisis respiratorias en miles de personas. Distritos con altos índices de humedad son los más afectados. (Andina)
“Tenemos un aviso meteorológico relacionado con el incremento de viento en la costa que va a estar vigente desde el día de mañana hasta el 31 de agosto. Esperamos que estas condiciones de alta humedad, condiciones nubosas se presenten aún durante estos días hasta fin de mes”, indicó en Latina Noticias.

Para este fin de semana, se prevé que Lima tenga cielo nublado durante la noche, la tarde y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, el sol también se dejará ver en algunos distritos, principalmente en los más alejados de la costa, como los de Lima Norte y Lima Este.

La avenida José Pardo, en
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

¿Por qué se incrementó el frío en Lima?

Bremilda Sutilzal señaló que la sensación de frío aumentó en los últimos días debido a la presencia de los vientos del sur. Precisamente, el Senamhi emitió un aviso meteorológico para alertar sobre este fenómeno que se prolongará hasta el 31 de agosto.

“Este incremento de la humedad ha sido favorecido por la presencia o la mayor incidencia de los vientos del sur que se pueden apreciar también. Este fenómeno concentra las condiciones de humedad hacia lo que es los distritos costeros. Y hoy también, de forma particular, hemos tenido la presencia de un vórtice costero que incrementa más aún las condiciones de humedad y ha favorecido a la presencia de llovizna que se ha presentado en la mañana”, agregó.

Lima con lloviznas y neblina:
Lima con lloviznas y neblina: pronóstico del clima revela cuándo acabará el frío

De acuerdo con el Senamhi, la humedad en Lima suele ser alta durante todo el invierno, pero en áreas específicas puede alcanzar su punto máximo, generando mayor incomodidad para los vecinos y aumentando los riesgos de enfermedades respiratorias.

En distritos como Villa María del Triunfo, sobre todo en sectores de lomas como Ticlio Chico, la humedad relativa se mantiene elevada, lo que intensifica la sensación de frío pese a que el termómetro no siempre muestre temperaturas extremas. Esta condición se repite en otras zonas de Lima Metropolitana con características similares, donde la neblina y la escasa radiación solar favorecen la acumulación de humedad ambiental.

¿Cuáles son las recomendaciones del Senamhi?

El Senamhi emitió una serie de recomendaciones para la población frente a las bajas temperaturas y el incremento de vientos que se registran tanto en la costa como en la sierra. En el litoral, se advierte sobre episodios de fuertes ráfagas, por lo que se aconseja a los ciudadanos tomar precauciones en zonas expuestas.

La especialista recalcó que es fundamental mantenerse informados a través de los avisos y actualizaciones publicados en la página web y redes sociales del Senamhi, pues las condiciones climáticas pueden variar de forma repentina.

El frío se intensificó en
El frío se intensificó en Lima a pesar de no haber iniciado oficialmente el invierno. Una densa neblina sorprendió a los capitalinos. (Foto: Andina)

En la sierra, donde las noches son más frías, se recomienda abrigarse adecuadamente y consumir comidas y bebidas calientes para mantener la temperatura corporal. Durante el día, aunque predomina el brillo solar, es importante usar protector solar para evitar daños en la piel.

Asimismo, el Senamhi advirtió sobre ráfagas de viento de hasta 45 km/h, por lo que se aconseja reforzar techos ligeros y tomar precauciones ante el levantamiento de polvo, que podría reducir la visibilidad en carreteras. Estos vientos también podrían ocasionar la caída de objetos como árboles, paneles o postes, representando un riesgo adicional para quienes transitan en la zona.

Temas Relacionados

LimaLima MetropolitanainviernofríoSenamhiperu-noticias

Últimas Noticias

5G: MTC posterga subasta de la banda 3.5 GHz y expone desorganización crítica en el sector telecomunicaciones

Debía ser hoy. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reprogramó licitación clave para el despliegue de 5G en Perú, trasladando la fecha de subasta y ajustando el cronograma oficial para las operadoras participantes

5G: MTC posterga subasta de

Magistrado del TC pedía la destitución de José Domingo Pérez: Ahora votará si archiva el caso Cócteles

“Si fuera abogado de Keiko Fujimori, le gano el juicio”, decía el tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse en su cuenta de Twitter que eliminó

Magistrado del TC pedía la

San Marcos organiza clase gratis en JavaScript este sábado 30 de agosto: conoce cómo acceder sin costo

Durante la clase, los participantes aprenderán fundamentos de HTML, CSS y manejo del DOM, herramientas esenciales en el desarrollo web actual

San Marcos organiza clase gratis

Bus ‘Los Chinos’ choca aparatosamente contra parque zonal, destruye muro y conductor se da a la fuga

Una unidad de transporte público embistió el muro del club Huayna Cápac durante la noche, causando severos daños materiales mientras conductor y cobradora abandonaron el lugar tras el incidente

Bus ‘Los Chinos’ choca aparatosamente

Felipe Lasso, expareja de Angie Jibaja, le dedica emotivo mensaje a hija de exmodelo por su cumpleaños: “Siempre estaré para ti”

El modelo colombiano, radicado actualmente en Miami, compartió una publicación especial por el cumpleaños de la hija de la ‘chica de los tatuajes’, reafirmando su cariño cultivado durante casi cinco años de convivencia

Felipe Lasso, expareja de Angie
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin de la tasa 0%

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Cuáles son los tres grupos de alimentos asociados a una mejor función cognitiva en mayores de 65 años

¿Qué puede pasar con el feriado del domingo 12 de octubre y cuándo se sabrá si hay fin de semana largo?

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Anita Espasandin celebró su primer

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina