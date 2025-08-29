Delincuentes en manada asaltan a cambista en Cercado de Lima: cuatro sujetos armados robaron 50 mil dólares a plena luz del día

Asaltantes atacan en manada a cambistas en el Cercado de Lima. ATV

Un violento asalto sacudió el jirón Montevideo, en el Cercado de Lima, cuando cuatro delincuentes armados interceptaron a un cambista a plena luz del día. La acción ocurrió frente a la mirada de comerciantes y clientes de la Galería Internacional, generando temor y sorpresa en el sector comercial. Los criminales lograron llevarse 50 mil dólares, producto del trabajo del cambista.

El hecho se produjo en un horario de alta concurrencia, situación que permitió que los sujetos organizaran el robo de manera rápida y precisa. Según testigos, los delincuentes actuaron con total audacia, apuntando con sus pistolas a todos quienes se encontraban en el lugar. La operación duró pocos minutos, pero dejó un ambiente de pánico entre los presentes, quienes no pudieron reaccionar a tiempo.

Tras el asalto, la víctima interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que las cámaras de seguridad registraron cada movimiento de los delincuentes. Se espera que las imágenes ayuden a identificar a los autores del robo y los vehículos utilizados, en su mayoría motos lineales que facilitaron la huida. La acción evidencia la organización con la que operan los delincuentes en el centro de Lima.

Los delincuentes se llevaron una caja con dinero en efectivo de un cambista, provocando pánico entre comerciantes y clientes. Foto: Composición Infobae Perú

Cambista pierde 50 mil dólares en violento atraco

Exactamente frente al frontis de la Galería Internacional, los cuatro sujetos armados llegaron con el objetivo de interceptar a los cambistas de la zona. Se observa en las imágenes cómo dos motos lineales se colocan estratégicamente, mientras los delincuentes merodeaban por el jirón Montevideo antes de actuar. Uno de ellos sacó un arma y apuntó a comerciantes y clientes, generando un momento de pánico absoluto.

Posteriormente, los sujetos se dirigieron a la esquina donde se encontraba la víctima y sus pertenencias, sustrajeron cajas y documentos que contenían los 50 mil dólares y huyeron rápidamente en motos que los esperaban. La acción fue meticulosamente planeada, con roles claros para cada delincuente y rutas de escape definidas. Testigos indicaron que parecía un operativo coordinado, lo que aumentó la sensación de inseguridad.

El cambista perdió la totalidad de su capital, fruto de años de trabajo intenso. La víctima confía en que la denuncia y las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitan capturar a los responsables. Según reportes de Ocurre Ahora de ATV Noticias, la acción dejó en evidencia la creciente violencia en el Cercado de Lima, donde delitos de este tipo se repiten cada vez con mayor frecuencia.

Cuatro sujetos armados fueron los responsables del violento robo a cambista en la Galería Internacional del Cercado de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Comerciantes denuncian ausencia policial tras robo

Aunque no se registraron disparos ni heridos durante el asalto, los comerciantes del jirón Montevideo viven con temor constante. Este robo no sería el primero que ocurre en la zona, especialmente frente a centros comerciales y galerías donde circula dinero en efectivo de manera regular. La inseguridad afecta la normalidad de los negocios y genera preocupación por la integridad de clientes y trabajadores.

Horas después del robo, y pese a los pedidos de los comerciantes para que la Policía Nacional del Perú (PNP) incremente la vigilancia, la zona continuaba sin presencia policial. Las imágenes captadas muestran claramente que no había efectivos resguardando el área, incluso tras el incidente. Esta ausencia evidencia la falta de medidas inmediatas para prevenir nuevos delitos y aumenta la sensación de vulnerabilidad entre quienes laboran o transitan por la galería.

De acuerdo con Ocurre Ahora, los comerciantes advierten que la inseguridad afecta su rutina diaria y limita la confianza de clientes y trabajadores. Señalan que el lugar debería contar con patrullaje constante, especialmente en sectores de alta concentración comercial y donde los cambistas son objetivos frecuentes de delincuentes. Por ello, vecinos y trabajadores insisten en la necesidad de acciones urgentes para garantizar la tranquilidad y evitar que hechos similares se repitan.

Horas después del asalto, la zona seguía sin presencia policial pese a los pedidos de mayor seguridad por parte de los comerciantes. Captura: Latina

Números de emergencia

Las autoridades recomiendan a comerciantes y transeúntes mantenerse alerta ante cualquier situación sospechosa y evitar enfrentarse a los delincuentes. En caso de robo o intento de asalto, lo más importante es resguardar la vida y los bienes, alertando de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP). Este hecho no se trata de extorsión, sino de un robo violento a plena luz del día.

Para reportar emergencias o delitos, los ciudadanos pueden comunicarse a:

Línea 111: Central de la Policía Nacional del Perú.

Línea 105: Central de Emergencias.

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.