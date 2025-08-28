Perú pide explicaciones a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina desde aeropuerto de París: “Se vulneró el derecho de defensa”

Una familia peruana (los González, de Cajamarca) fue retenida en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, durante un viaje con destino a Italia. (Composición: Infobae / captura de pantallas)

El ingreso a Europa se transformó en una experiencia amarga para un grupo de peruanos que llegó con expectativas de cumplir un viaje planificado hacia Italia, con París como escala. Lo que debía ser el inicio de un recorrido familiar terminó en incertidumbre y tensión, marcado por la retención y posterior retorno forzado desde el aeropuerto Charles de Gaulle. El caso ha generado la reacción inmediata de la Cancillería peruana, que formalizó un pedido de explicaciones a las autoridades francesas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que convocó al encargado de negocios interino de la Embajada de Francia en Lima para expresar su rechazo frente al trato recibido por los ciudadanos peruanos. Según el comunicado oficial, se trató de una situación irregular que vulneró el derecho de los pasajeros a sustentar su caso ante la justicia administrativa. “La Cancillería expresa su enérgico rechazo por el trato dispensado a los ciudadanos peruanos que fueron retenidos y retornados desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París”, señaló el pronunciamiento.

La experiencia vivida por la familia González, proveniente de Cajamarca, refleja con claridad el malestar expuesto por la diplomacia peruana. Ellos viajaban con la ilusión de acompañar a una integrante en un momento clave de su vida, pero se encontraron con obstáculos que superaron cualquier expectativa previa. El relato familiar describe una cadena de acciones por parte de los agentes migratorios franceses que, además de impedir su ingreso, impidieron el acceso oportuno a la representación consular peruana.

Actuación consular y reclamo diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, apenas conocido el incidente, el Consulado General del Perú en París inició gestiones con las autoridades locales. Durante la noche del 19 y la jornada del 20 de agosto verificó, caso por caso, las razones del impedimento de ingreso. También se comunicó con los familiares para orientarles en la preparación de la documentación que debía presentarse en una audiencia programada para el 23 de agosto.

La programación de esa diligencia era clave, ya que permitiría sustentar los argumentos ante un juez administrativo. Sin embargo, los pasajeros no lograron llegar a esa instancia. “El 21 de agosto, de manera sorpresiva, los connacionales fueron obligados a embarcar en un vuelo de retorno al Perú, impidiéndoles acudir a la audiencia programada”, precisó la Cancillería.

De acuerdo con la versión oficial, el Consulado transmitió su malestar el mismo día y cuestionó que se haya impedido la defensa en sede judicial. Además, reclamó por el trato inadecuado: algunos de los pasajeros habrían sido trasladados esposados, pese a que no existía ninguna acusación penal en su contra.

La experiencia de los pasajeros

Los testimonios de la familia González revelan que, tras el control migratorio, los funcionarios franceses les hicieron firmar documentos en francés sin traducción ni explicación clara. Luego se confiscaron los pasaportes y teléfonos móviles, y los trasladaron a un espacio que denominan “Hotel de la Policía”. Allí permanecieron sin acceso oportuno a información ni comunicación con el consulado.

La familia esperaba que la audiencia del 23 de agosto resolviera el impase, pero no llegó a producirse. En lugar de ello, fueron escoltados hasta un vuelo de regreso a Lima bajo supervisión policial. La situación generó angustia tanto en los pasajeros como en quienes los esperaban en Europa. La novia, radicada en Italia, recibió la noticia desde Roma y relató que se sintió desprotegida.

El impacto económico también fue considerable. Los González habían invertido alrededor de veinticinco mil soles por persona en vuelos, estadías y excursiones, incluyendo visitas a monumentos emblemáticos como el Coliseo Romano y recorridos en ciudades italianas.

La Cancillería informó que el 22 de agosto remitió una nota verbal a la Embajada de Francia en Lima reiterando el pedido de explicaciones. El 26 de agosto, tanto el embajador del Perú en Francia como el cónsul general en París insistieron en la solicitud, esta vez ante la directora para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Asimismo, se pidió una reunión con el Ministerio del Interior para abordar los procedimientos de control migratorio y prevenir incidentes similares.

Comunicado de Cancillería

“El Ministerio reafirma su compromiso de actuar con firmeza, diligencia y solidaridad en defensa de los derechos de nuestros connacionales en el exterior”, indicó el comunicado oficial. La autoridad diplomática subrayó que continuará trabajando de manera coordinada con la red consular para garantizar atención oportuna y asegurar un trato digno a los ciudadanos peruanos en cualquier punto de ingreso al espacio Schengen.