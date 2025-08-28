Perú

Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital: “Salió mejor de lo que pensaba”

La dueña de GV Producciones expresó su satisfacción por los buenos resultados de sus proyectos, pese al conflicto que vivió un día antes

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital | Instagram

Gisela Valcárcel se dirigió a sus seguidores a través de un video en sus historias de Instagram después de la intensa jornada en la que sus dos producciones, América Hoy y Mostritos y Pirañas, coincidieron en el aire. La productora de televisión agradeció la sintonía y compartió detalles sobre cómo vivió ese día.

En las imágenes, Valcárcel apareció visiblemente cansada, sentada y esperando su pedido favorito para celebrar. “Estoy aquí, agotada y esperando que traigan mi pollo a la brasa. Voy a celebrar con pollo a la brasa todo este día porque cuando todo parecía que se venía abajo es cuando realmente todo empezaba”, comentó, revelando que eligió un plato tradicional para disfrutar ese logro.

La conductora reflexionó sobre la incertidumbre que atravesó en las últimas horas, reconociendo la rapidez con la que cambiaron los acontecimientos. “A veces uno cree que las cosas están saliendo mal y no, están salen mejor de lo que pensabas”, expresó, mostrando que el desenlace de la jornada superó sus expectativas.
Gisela Valcárcel celebró el regreso
Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital

Durante su mensaje, Valcárcel resaltó que ambos programas resultaron exitosos, a pesar de coincidir en horario y plataforma diferente. Se mostró entusiasmada por el desempeño en ambas señales. “Hoy celebro que GV producciones presentó América Hoy que siempre lidera, pero hoy uff y al mismo tiempo estrenó programa en digitales en YouTube, Mostritos y Pirañas ha sido un hit. De 9:30 a 11 ambos, uno en señal abierta y otro en YouTube”, señaló.

Finalmente, agradeció al público por acompañar esta innovadora apuesta de su productora y remarcó que no siente que ambos proyectos sean competencia. “Gracias televisión y digitales juntos”, afirmó, subrayando el valor de combinar televisión tradicional con nuevas plataformas digitales en su estrategia.

Gisela Valcárcel celebró el regreso
Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital

Así fue la emisión paralela de “América Hoy” y “Mostritos y Pirañas”

El 27 de agosto coincidieron en horario dos programas creados por Gisela Valcárcel: América Hoy, que regresó a la televisión con Janet Barboza y equipo, y el nuevo espacio digital Mostritos y Pirañas a través de GV Play, con la conducción de Macla Villamonte, Romina Delgado, José Miguel Hidalgo y Mauricio Aguirre. El cruce de emisiones se produjo tras la reciente controversia entre Valcárcel y América TV, lo que generó expectativa y atención sobre ambas propuestas.

La emisión de América Hoy incluyó un mensaje dirigido a la audiencia sobre el rol del programa en la televisión nacional. Janet Barboza resaltó al inicio de la transmisión: “Esto es América Hoy, el magacín líder de las mañanas. Somos un programa absolutamente exitoso, gracias a un canal exitoso que hace posible que hoy en día lidere prácticamente todo el día en la programación nacional y América Hoy es sin duda un programa que ha calado durante seis años en el corazón de todos los peruanos”.

América Hoy volvió al aire:
América Hoy volvió al aire: así fue su regreso pese a que Gisela Valcárcel aseguró su retiro

Mientras tanto, Mostritos y Pirañas logró un pico de hasta dos mil espectadores conectados en su estreno, una cifra relevante para el entorno digital local. Villamonte comentó al aire: “La gente no sabe ni quiénes somos, pero ya somos trending topic”.

La coincidencia potenció el interés durante los segmentos en que se abordaron los conflictos recientes entre GV Producciones y América TV. Ambos espacios, creados bajo la dirección de Gisela Valcárcel, desplegaron estrategias distintas para mantener la atención del público, entre la pantalla abierta y el streaming.

Así fue el debut de
Así fue el debut de ‘Mostritos y Pirañas’, que sorprendió con una audiencia récord y puso a Gisela Valcárcel en el centro de la conversación.

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelAmérica Hoyperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Magaly Medina confiesa que invitó a Gisela Valcárcel a su programa porque creyó en su sinceridad: “Busca solidaridad en base a mentiras”

Le retira su apoyo. Después de solidarizarse con la conductora por un supuesto maltrato en América Televisión, Medina la acusó de manipular hechos y difundió imágenes que contradecían la versión inicial

Magaly Medina confiesa que invitó

Christian Domínguez y Karla Tarazona discrepan por Gisela Valcárcel tras conflicto con América TV: “Deja de franealear, no te va a llamar”

Los conductores expresaron posturas opuestas al analizar en directo la controversia que surgió luego de que Valcárcel denunciara restricciones en el canal y América TV respondiera con versiones diferentes sobre su ingreso

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Resultados del Gana Diario de este miércoles 27 de agosto de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4321

Resultados del Gana Diario de

¿Cuándo inicia la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

La etapa más esperada de la Liga de Campeones está cerca de comenzar y contará con la participación de los mejores equipos de Europa. Un peruano también competirá en esta instancia

¿Cuándo inicia la fase de

Euro: cotización de apertura hoy 28 de agosto en Perú

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Viñuales denunció una “emboscada

Guillermo Viñuales denunció una “emboscada premeditada” en el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

La Convención Constituyente de Santa Fe habilitó a Maximiliano Pullaro a competir por un nuevo mandato en 2027

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

¿La crisis de los 40 ahora llega a los 20? Un estudio reveló un alarmante aumento de la infelicidad en los jóvenes

Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en un local donde Cristina Kirchner compraba camperas de cuero

INFOBAE AMÉRICA
Patinetas eléctricas regresan a Bogotá:

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá: así funciona el nuevo sistema de alquiler

Paolo Sorrentino impacta en Venecia con un drama que pone la eutanasia en el centro del debate

Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada en Indonesia: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”

Una segunda mujer acusó a Karim Khan de conducta sexual inapropiada

Modi emprenderá una gira por Asia con paradas en Japón y China

TELESHOW
Nico Occhiato se sorprendió con

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”

Lali Espósito, Luck Ra y un divertido duelo de imitaciones a Ale Sergi en La Voz Argentina: “A vos no te sale”

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sorprendió al contar cómo sueña su boda

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”