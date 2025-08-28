Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital: “Salió mejor de lo que pensaba”

Gisela Valcárcel celebró el regreso de ‘América Hoy’ y estreno de su programa digital | Instagram

Gisela Valcárcel se dirigió a sus seguidores a través de un video en sus historias de Instagram después de la intensa jornada en la que sus dos producciones, América Hoy y Mostritos y Pirañas, coincidieron en el aire. La productora de televisión agradeció la sintonía y compartió detalles sobre cómo vivió ese día.

En las imágenes, Valcárcel apareció visiblemente cansada, sentada y esperando su pedido favorito para celebrar. “Estoy aquí, agotada y esperando que traigan mi pollo a la brasa. Voy a celebrar con pollo a la brasa todo este día porque cuando todo parecía que se venía abajo es cuando realmente todo empezaba”, comentó, revelando que eligió un plato tradicional para disfrutar ese logro.

La conductora reflexionó sobre la incertidumbre que atravesó en las últimas horas, reconociendo la rapidez con la que cambiaron los acontecimientos. “A veces uno cree que las cosas están saliendo mal y no, están salen mejor de lo que pensabas”, expresó, mostrando que el desenlace de la jornada superó sus expectativas.

Durante su mensaje, Valcárcel resaltó que ambos programas resultaron exitosos, a pesar de coincidir en horario y plataforma diferente. Se mostró entusiasmada por el desempeño en ambas señales. “Hoy celebro que GV producciones presentó América Hoy que siempre lidera, pero hoy uff y al mismo tiempo estrenó programa en digitales en YouTube, Mostritos y Pirañas ha sido un hit. De 9:30 a 11 ambos, uno en señal abierta y otro en YouTube”, señaló.

Finalmente, agradeció al público por acompañar esta innovadora apuesta de su productora y remarcó que no siente que ambos proyectos sean competencia. “Gracias televisión y digitales juntos”, afirmó, subrayando el valor de combinar televisión tradicional con nuevas plataformas digitales en su estrategia.

Así fue la emisión paralela de “América Hoy” y “Mostritos y Pirañas”

El 27 de agosto coincidieron en horario dos programas creados por Gisela Valcárcel: América Hoy, que regresó a la televisión con Janet Barboza y equipo, y el nuevo espacio digital Mostritos y Pirañas a través de GV Play, con la conducción de Macla Villamonte, Romina Delgado, José Miguel Hidalgo y Mauricio Aguirre. El cruce de emisiones se produjo tras la reciente controversia entre Valcárcel y América TV, lo que generó expectativa y atención sobre ambas propuestas.

La emisión de América Hoy incluyó un mensaje dirigido a la audiencia sobre el rol del programa en la televisión nacional. Janet Barboza resaltó al inicio de la transmisión: “Esto es América Hoy, el magacín líder de las mañanas. Somos un programa absolutamente exitoso, gracias a un canal exitoso que hace posible que hoy en día lidere prácticamente todo el día en la programación nacional y América Hoy es sin duda un programa que ha calado durante seis años en el corazón de todos los peruanos”.

América Hoy volvió al aire: así fue su regreso pese a que Gisela Valcárcel aseguró su retiro

Mientras tanto, Mostritos y Pirañas logró un pico de hasta dos mil espectadores conectados en su estreno, una cifra relevante para el entorno digital local. Villamonte comentó al aire: “La gente no sabe ni quiénes somos, pero ya somos trending topic”.

La coincidencia potenció el interés durante los segmentos en que se abordaron los conflictos recientes entre GV Producciones y América TV. Ambos espacios, creados bajo la dirección de Gisela Valcárcel, desplegaron estrategias distintas para mantener la atención del público, entre la pantalla abierta y el streaming.

Así fue el debut de ‘Mostritos y Pirañas’, que sorprendió con una audiencia récord y puso a Gisela Valcárcel en el centro de la conversación.