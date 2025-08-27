Perú

Gisela Valcárcel arremete contra América TV por enviar imágenes a Magaly Medina: “Se me hace ver como una mentirosa”

La líder de GV Producciones no se quedó callada al ser expuesta en otro canal. Aseguró que mostrará sus propias pruebas y no se quedará callada

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Gisela Valcárcel arremete contra América TV por enviar imágenes a Magaly TV: "Se me hace ver como una mentirosa"
La polémica alrededor de Gisela Valcárcel y América TV volvió a reavivarse este miércoles 27 de agosto, luego de que la conductora utilizara sus historias de Instagram para acusar al canal de buscar exponerla tras el escándalo vivido con “América Hoy”.

La molestia de Valcárcel se centra en la difusión, en un canal rival, de imágenes de las cámaras de seguridad que muestran su ingreso al canal durante el día del incidente, material que fue transmitido en el programa de Magaly Medina, quien es su enemiga pública.

Gisela cuestionó directamente que ese contenido fuera entregado y usado fuera de América TV. “Se dieron las imágenes de seguridad en la cual se me ve entrar a América TV, pero quién había dicho que no entré, a lo que no entré es al programa”, subrayó.

Señaló que desde adentro del canal se busca instalar una versión que la muestra poco honesta ante el público. “Se me hace ver como una mentirosa y la propia gente del canal sabe que no miento”.
Reconoció que en su primer video, grabado en vivo y bajo tensión, pudo no haberse explicado bien. “Quizá no me expresé bien cuando dije, no me dejan entrar al canal, debí decir no me dejan entrar al programa”, admitió. Detalló que la emoción del momento influyó en su discurso inicial y aseguró que muchas personas la vieron ese martes dentro de las instalaciones.

Valcárcel insistió en que nunca se negó su presencia física en el canal, sino su acceso como figura principal al espacio que iba a salir al aire. “Este programa que parece que atormentó a algunas personas y ellas decidieron que no podían dejarme ingresar al programa que fui invitada”, explicó, responsabilizando a quienes gestionan los contenidos y accesos dentro del canal.

Adelantó que esta vez no piensa callar ni dejar que la historia avance sobre una versión que considera injusta para ella. “A veces he pensado que es mejor callar y lo hago en muchísimas circunstancias, pero en esta no”, afirmó ante sus seguidores, recalcando que cuenta con pruebas y que piensa mostrarlas públicamente.
El contexto detrás del cruce entre Gisela, América TV y Magaly Medina

El conflicto estalló el martes 26 cuando Gisela Valcárcel denunció mediante un vivo en redes sociales que le impidieron ingresar a “América Hoy”, programa que producía y al que había sido convocada. Horas más tarde, América TV difundió un comunicado negando cualquier restricción y asegurando que la conductora fue quien decidió levantar la programación en pleno set, tras desacuerdos internos.

Por la noche, la controversia sumó un nuevo capítulo cuando en el programa de Magaly Medina se presentaron imágenes de cámaras de seguridad del canal. En ellas se observa a Gisela Valcárcel entrando de forma tranquila, saludando colaboradores y conversando con un directivo, para luego salir y grabar en exteriores el video donde se dirigió a sus seguidores.

La polémica se profundizó cuando se supo que ese registro fue entregado a canal 9, competidor directo, y difundido en pantalla para desmontar la versión inicial de la conductora.

Gisela Valcárcel sorprendió al ingresar al set de América Hoy: videos revelan cada detalle. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Esta entrega de material a la competencia no solo encendió la molestia de Gisela, que ahora promete defenderse con pruebas y aclaraciones, sino que dejó al descubierto las fracturas en la relación entre su productora y el canal que fue su casa durante años.

De fondo, la enemistad pública y mediática entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina suma un ingrediente especial al escándalo, uno que, a juzgar por las palabras de ambas, aún promete nuevos episodios en la televisión nacional.

