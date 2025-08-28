Perú

Campaña veterinaria para este viernes 29 de agosto: conoce los requisitos y qué servicios están disponibles

Esta iniciativa impulsa la protección y el bienestar de los animales, ayuda a prevenir dolencias frecuentes y transmisibles, y respalda la adecuada gestión y compromiso en el trato de las mascotas

Por Alejandro Aguilar

La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Jesús María anunció, mediante sus redes sociales, que organizará una campaña veterinaria gratuita el viernes 29 de agosto. La jornada se desarrollará en el parque Santa Cruz, ubicado en la cuadra 5 de la avenida del mismo nombre, entre las 9 a.m. y las 12 p.m.

Las familias del distrito podrán asistir junto a sus mascotas a esta actividad orientada a fomentar el bienestar animal y la responsabilidad en el cuidado de los engreídos de casa.

Se solicita que los asistentes lleven a sus perros con correa y bozal, cuando corresponda, y a los gatos en transportadoras, a fin de preservar el orden y la seguridad durante la jornada. 

Las campañas veterinarias gratuitas tienen
Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecerán sin costo?

Durante el operativo de este viernes, los interesados tendrán a disposición los siguientes servicios sin costo, cada uno acompañado de una breve explicación sobre su importancia:

  • Consulta médica: evaluación general de la salud del animal, atención de dudas sobre síntomas y recomendaciones personalizadas para el cuidado de cada caso.
  • Registro de mascotas: inscripción oficial de cada ejemplar para facilitar identificación, control y seguimiento de la población animal en el distrito.
  • Desparasitación interna: administración de tratamientos para atacar y eliminar parásitos intestinales que pueden comprometer el bienestar de perros y gatos.
  • Orientación en tenencia responsable: entrega de información sobre prácticas adecuadas, obligaciones legales y aspectos éticos vinculados a la crianza y protección de los animales de casa.

La campaña se enfocará especialmente en perros y gatos de la zona, buscando ampliar el acceso a la atención y reforzar la educación entre los vecinos sobre la importancia de mantener controles veterinarios regulares y cumplir con las normas establecidas por la autoridad local.

El municipio destaca que este esfuerzo contribuye a la prevención de enfermedades transmisibles, beneficia la convivencia vecinal y refuerza el compromiso de la comunidad con la protección animal.

El acceso gratuito a los servicios permite que más familias puedan garantizar el bienestar de sus animales de compañía, además de promover el cumplimiento de las disposiciones municipales sobre tenencia, manejo y registro.

Cabe precisar que no es la primera vez que la Municipalidad de Jesús María lleva adelante este tipo de campañas, desarrolladas anteriormente con alto grado de participación y aceptación por parte de los residentes. La autoridad local ha comunicado que se prevé la organización de más eventos similares en el futuro, cuyas fechas serán difundidas oportunamente.

Las campañas veterinarias gratuitas ya
Las campañas veterinarias gratuitas ya beneficiaron a miles de perros y gatos en los diversos distritos de Lima y regiones - Créditos: Freepik.

¿Cómo proteger a los animales ante el frío?

  • Proporcionar refugio adecuado, aislado del viento y la humedad.
  • Asegurar que tengan mantas o camas térmicas para conservar el calor.
  • Mantenerlos secos; si se mojan, secarlos rápidamente para evitar hipotermia.
  • Aumentar ligeramente su alimentación para que generen más energía y calor.
  • Verificar que siempre tengan agua disponible y que no esté congelada.
  • Limitar el tiempo al aire libre, especialmente en temperaturas extremas.
  • Utilizar ropa o abrigos para perros pequeños, ancianos o de pelo corto.
  • Realizar chequeos veterinarios para prevenir enfermedades asociadas al frío.
  • Brindar compañía y atención para reducir el estrés.

