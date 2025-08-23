Nueva campaña veterinaria gratis para este 24 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a los dueños de mascotas del distrito, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto. La iniciativa busca promover la salud de los engreídos de casas entre los residentes y así, facilitar el acceso a diversos servicios sin costo para la población.

El evento tendrá lugar en la urbanización Los Laureles y sus alrededores, específicamente en el parque El Lunarejo. La atención será brindada desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., periodo en el que los vecinos podrán acercarse con sus animales de compañía para acceder a atención preventiva y recibir información sobre el cuidado responsable.

Las campaña veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Registro de mascotas: inscripción oficial para identificación y control de animales en el distrito.

Consulta veterinaria: revisión general y orientación sobre salud animal.

Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna para prevenir la rabia en perros y gatos.

Corte de uñas: recorte seguro para evitar lesiones o molestias.

Desparasitación interna y externa: administración de antiparasitarios para eliminar lombrices, pulgas y garrapatas.

Limpieza de oídos: procedimiento preventivo para evitar infecciones auriculares.

Sensibilización en tenencia responsable de mascotas: charlas y recomendaciones sobre prácticas correctas de convivencia y bienestar animal.

Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

La municipalidad informó que la campaña está dirigida principalmente a perros y gatos, solicitando a los propietarios cumplir con normas básicas de seguridad durante la jornada.

Se recomienda que los canes sean trasladados con correa y bozal y los felinos en transportadoras adecuadas, a fin de evitar incidentes y fomentar el orden durante la atención.

Las campañas veterinarias gratuitas ya beneficiaron a miles de perros y gatos en los diversos distritos de Lima y regiones - Créditos: Freepik.

Esta jornada veterinaria responde a la necesidad de preservar la salud pública y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a personas como a animales. Se resaltó la importancia de la vacunación antirrábica, el control de parásitos y las revisiones veterinarias periódicas como medidas fundamentales para reducir la incidencia de enfermedades y el abandono de mascotas.

Además, la campaña servirá para reforzar la educación en tenencia responsable, enfatizando el registro e identificación de los animales y el cumplimiento de las ordenanzas del distrito. El municipio destacó que el acceso gratuito a estos servicios contribuye a la inclusión de más familias en el cuidado integral de sus mascotas, beneficiando la convivencia y el entorno comunitario.

¿Por qué es importante la campaña veterinaria gratis?

Protege la salud pública : Previene enfermedades zoonóticas como la rabia o la leptospirosis que pueden transmitirse a las personas.

Controla la población animal : Las esterilizaciones reducen el número de animales callejeros y mejoran la convivencia en la comunidad.

Promueve el bienestar animal : Permite que mascotas de familias de bajos recursos reciban atención médica básica.

Detecta enfermedades a tiempo : Los chequeos gratuitos ayudan a identificar problemas de salud antes de que se agraven.

Fomenta la tenencia responsable : Educa a los dueños sobre cuidados, alimentación y prevención.

Genera impacto comunitario : Contribuye a barrios más seguros, saludables y con menos animales en abandono.

Fortalece la conciencia social: Crea una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.