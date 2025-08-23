Perú

Nueva campaña veterinaria gratis para este 24 de agosto: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Este evento es clave porque fomenta el cuidado y la buena salud de los animales, contribuye a evitar enfermedades comunes y contagiosas, y apoya la responsabilidad en la crianza y manejo de las mascotas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Chorrillos anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita dirigida a los dueños de mascotas del distrito, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto. La iniciativa busca promover la salud de los engreídos de casas entre los residentes y así, facilitar el acceso a diversos servicios sin costo para la población.

El evento tendrá lugar en la urbanización Los Laureles y sus alrededores, específicamente en el parque El Lunarejo. La atención será brindada desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., periodo en el que los vecinos podrán acercarse con sus animales de compañía para acceder a atención preventiva y recibir información sobre el cuidado responsable.

Las campaña veterinarias gratuitas tienen
Las campaña veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Registro de mascotas: inscripción oficial para identificación y control de animales en el distrito.
  • Consulta veterinaria: revisión general y orientación sobre salud animal.
  • Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna para prevenir la rabia en perros y gatos.
  • Corte de uñas: recorte seguro para evitar lesiones o molestias.
  • Desparasitación interna y externa: administración de antiparasitarios para eliminar lombrices, pulgas y garrapatas.
  • Limpieza de oídos: procedimiento preventivo para evitar infecciones auriculares.
  • Sensibilización en tenencia responsable de mascotas: charlas y recomendaciones sobre prácticas correctas de convivencia y bienestar animal.
Se recomienda asistir desde muy
Se recomienda asistir desde muy temprano para evitar las colas - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

La municipalidad informó que la campaña está dirigida principalmente a perros y gatos, solicitando a los propietarios cumplir con normas básicas de seguridad durante la jornada.

Se recomienda que los canes sean trasladados con correa y bozal y los felinos en transportadoras adecuadas, a fin de evitar incidentes y fomentar el orden durante la atención.

Las campañas veterinarias gratuitas ya
Las campañas veterinarias gratuitas ya beneficiaron a miles de perros y gatos en los diversos distritos de Lima y regiones - Créditos: Freepik.

Esta jornada veterinaria responde a la necesidad de preservar la salud pública y prevenir enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a personas como a animales. Se resaltó la importancia de la vacunación antirrábica, el control de parásitos y las revisiones veterinarias periódicas como medidas fundamentales para reducir la incidencia de enfermedades y el abandono de mascotas.

Además, la campaña servirá para reforzar la educación en tenencia responsable, enfatizando el registro e identificación de los animales y el cumplimiento de las ordenanzas del distrito. El municipio destacó que el acceso gratuito a estos servicios contribuye a la inclusión de más familias en el cuidado integral de sus mascotas, beneficiando la convivencia y el entorno comunitario.

¿Por qué es importante la campaña veterinaria gratis?

  • Protege la salud pública: Previene enfermedades zoonóticas como la rabia o la leptospirosis que pueden transmitirse a las personas.
  • Controla la población animal: Las esterilizaciones reducen el número de animales callejeros y mejoran la convivencia en la comunidad.
  • Promueve el bienestar animal: Permite que mascotas de familias de bajos recursos reciban atención médica básica.
  • Detecta enfermedades a tiempo: Los chequeos gratuitos ayudan a identificar problemas de salud antes de que se agraven.
  • Fomenta la tenencia responsable: Educa a los dueños sobre cuidados, alimentación y prevención.
  • Genera impacto comunitario: Contribuye a barrios más seguros, saludables y con menos animales en abandono.
  • Fortalece la conciencia social: Crea una cultura de respeto y cuidado hacia los animales.

Temas Relacionados

campaña veterinariaChorrillosMunicipalidad de Chorrillossaludperrosgatosperu-noticias

Últimas Noticias

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital peruana

Cómo ahorrar en combustible en

Precio del dólar cayó a nuevo mínimo: Cotización del tipo de cambio hoy 23 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar cayó a

Fonavi 2025: Aprueban padrón del Reintegro 4 con 73 mil 729 beneficiarios, incluidos herederos

La Comisión Ad Hoc ha confirmado que el padrón del Reintegro 4, pero aún no se puede consultar. Conoce las fechas en que se plantea aprobar cada parte del proceso. ¿Cuándo se pagaría la nueva devolución del Fonavi?

Fonavi 2025: Aprueban padrón del

La vía eficiente hacia un Perú Sostenible

Perú, a través de su compromiso expuesto en el documento “Contribución Determinada a Nivel Nacional”, se ha propuesto disminuir en 40% sus emisiones proyectadas al 2030 y en esta meta, el transporte es clave

La vía eficiente hacia un

Peatones indefensos

El peatón es, sin duda, el elemento más frágil en la vía y, por lo tanto, la regulación debe protegerlo

Peatones indefensos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a 6 personas que

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

INFOBAE AMÉRICA
Lula pidió más fondos para

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”