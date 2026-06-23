Advierten que sí podría darse un nuevo retiro de AFP en 2026 y sería un riesgo

Así puedes pedir la rectificación del monto de retiro AFP que pediste en Profuturo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El BBVA Research ha emitido un informe sobre la economía peruana al corto plazo, el cual considera el nuevo escenario del país, tras la entrada de Keiko Fujimori como presidenta del país y el nuevo congreso bicameral.

En este informe presentan una serie de riesgos externos y del ámbito local que podrían suponer un reto para el siguiente gobierno. Entre estos se coloca a un nuevo posible retiro de AFP, el cual ya acumula nueve proyectos de ley en el Congreso.

Sin embargo, si bien se han planteado el noveno retiro de fondos de pensiones, este sigue estancado en el Congreso: si bien hay varios proyectos que lo buscan de diferentes partidos, la Comisión de Economía no lo ha agendado ni para sustentación y tampoco se ha elaborado un dictamen.

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Economía peruana se estancaría en 3,5 %, incluso con Keiko Fujimori como presidenta. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

Los riesgos para el Perú

Así, por un lado, se consideran los siguientes riesgos externos para el Perú:

Un conflicto más prolongado en Medio Oriente

Nuevos choques de oferta negativos (aranceles, geopolítica clima)

Corrección asociada a la inteligencia artificial (o, por el contrario, mayor expansión)

Tensiones financieras debido a las presiones de la administración Trump sobre la Fed o a crisis de la deuda en alguna economía importante.

Así se dio la firma de la autógrafa de ley que permitió un nuevo retiro de los fondos de AFP en 2025. - Congreso TV

A nivel local, el informe del BBVA Research lista los siguientes riesgos para el 2026 y 2027.

Anomalías climatológicas más severas a las consideradas.

Un aumento de la conflictividad política o social

Mayor inseguridad asociada al aumento del crimen

Avance de las economías ilegales

Impacto más favorable de los altos términos de intercambio

Una respuesta más positiva del sector privado al nuevo Gobierno

Un nuevo retiro de fondos de pensiones en 2026.

No hay presión para un nuevo retiro de AFP. Los afiliados tendrían que esperar a si en el siguiente parlamento se promueve la medida. - Crédito Congreso

Los proyectos que se presentaron