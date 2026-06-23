Perú

Advierten que sí podría darse un nuevo retiro de AFP en 2026 y sería un riesgo

Un informe de BBVA Research pone como los riesgos para la economía peruana al corto plazo la aprobación del noveno retiro de AFP. Sin embargo, el tema sigue estancado en el Congreso

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Afiliados en Profuturo AFP
Así puedes pedir la rectificación del monto de retiro AFP que pediste en Profuturo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

El BBVA Research ha emitido un informe sobre la economía peruana al corto plazo, el cual considera el nuevo escenario del país, tras la entrada de Keiko Fujimori como presidenta del país y el nuevo congreso bicameral.

En este informe presentan una serie de riesgos externos y del ámbito local que podrían suponer un reto para el siguiente gobierno. Entre estos se coloca a un nuevo posible retiro de AFP, el cual ya acumula nueve proyectos de ley en el Congreso.

Sin embargo, si bien se han planteado el noveno retiro de fondos de pensiones, este sigue estancado en el Congreso: si bien hay varios proyectos que lo buscan de diferentes partidos, la Comisión de Economía no lo ha agendado ni para sustentación y tampoco se ha elaborado un dictamen.

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close-up de Keiko Fujimori
Economía peruana se estancaría en 3,5 %, incluso con Keiko Fujimori como presidenta. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

Los riesgos para el Perú

Así, por un lado, se consideran los siguientes riesgos externos para el Perú:

  • Un conflicto más prolongado en Medio Oriente
  • Nuevos choques de oferta negativos (aranceles, geopolítica clima)
  • Corrección asociada a la inteligencia artificial (o, por el contrario, mayor expansión)
  • Tensiones financieras debido a las presiones de la administración Trump sobre la Fed o a crisis de la deuda en alguna economía importante.
Así se dio la firma de la autógrafa de ley que permitió un nuevo retiro de los fondos de AFP en 2025. - Congreso TV

A nivel local, el informe del BBVA Research lista los siguientes riesgos para el 2026 y 2027.

  • Anomalías climatológicas más severas a las consideradas.
  • Un aumento de la conflictividad política o social
  • Mayor inseguridad asociada al aumento del crimen
  • Avance de las economías ilegales
  • Impacto más favorable de los altos términos de intercambio
  • Una respuesta más positiva del sector privado al nuevo Gobierno
  • Un nuevo retiro de fondos de pensiones en 2026.
Victor Flores, congresista de Fuerza Popular
No hay presión para un nuevo retiro de AFP. Los afiliados tendrían que esperar a si en el siguiente parlamento se promueve la medida. - Crédito Congreso

Los proyectos que se presentaron

  • Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
  • Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
  • Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
  • Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
  • Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
  • Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
  • Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
  • Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo
  • Noveno proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en dos armadas. Fue presentado por Jose Bernardo Pazo (Somos Perú), el 21 de mayo.

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