Quiet Riot regresa a Lima tras casi 30 años: fecha y precio de entradas para el concierto de heavy metal

El concierto de Quiet Riot en abril de 2027 celebrará el legado de “Metal Health”, con un repertorio de éxitos y la participación especial del bajista Rudy Sarzo junto a la actual formación de la banda.

Quiet Riot, una de las bandas más emblemáticas del género, confirmó su esperado regreso al Perú luego de casi tres décadas. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores peruanos, quienes recuerdan la única visita de la banda en enero de 1998.

Aquella noche en el recordado “Zalonazo” de Surquillo marcó a toda una generación de amantes del metal, que ahora tendrá la oportunidad de revivir el poder y la energía de Quiet Riot en vivo. Para quienes no pudieron estar presentes hace casi 30 años, el concierto representa una ocasión única para experimentar la música de una agrupación que revolucionó el género.

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¿Cuándo y dónde es el concierto de Quiet Riot?

El grupo estadounidense se presentará el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía, en una noche que promete convertirse en un hito para los fanáticos del hard rock y el metal clásico.

El regreso de Quiet Riot forma parte de una gira internacional que celebra el legado de “Metal Health”, el disco que en 1983 rompió todos los esquemas al convertirse en el primer álbum de heavy metal en alcanzar el número uno del Billboard 200. Este logro no solo consolidó a la banda en la historia del rock, sino que abrió las puertas para que el heavy metal conquistara nuevos públicos y escenarios en todo el mundo.

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El repertorio del concierto en Lima incluirá clásicos como “Metal Health (Bang Your Head)”, “Cum On Feel The Noize”, “Mama Weer All Crazee Now”, “Slick Black Cadillac” y “The Wild and the Young”, canciones que se han mantenido vigentes durante más de cuatro décadas y que forman parte de la memoria colectiva de los seguidores del género. El público podrá disfrutar de un espectáculo que promete mantener viva la esencia y la actitud rebelde que caracterizan a Quiet Riot.

Sobre el escenario limeño estarán figuras de la formación histórica y actual de la banda. Rudy Sarzo, bajista legendario y parte fundamental de la etapa dorada de Quiet Riot, liderará la alineación junto a Jizzy Pearl en la voz, Alex Grossi en la guitarra y Johnny Kelly en la batería. La agrupación mantiene intacta la energía y el profesionalismo que los llevó a ser referentes del hard rock a nivel internacional.

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La preventa de entradas ofrece descuentos exclusivos por el Mes del Padre Rockero, invitando a padres e hijos a compartir la potencia del heavy metal en un show que promete ser histórico para los seguidores peruanos.

¿Dónde comprar las entradas?

La organización del evento, a cargo de Masters Events Perú, anunció una promoción especial, permitiendo que los fanáticos accedan a descuentos exclusivos en la preventa de entradas. Las localidades estarán disponibles desde este viernes a través de Ticketmaster Perú, con precios promocionales que buscan acercar la experiencia del heavy metal a diferentes generaciones:

Balcón VIP: S/ 297.50 (precio regular: S/ 350.00)

Campo VIP: S/ 250.75 (precio regular: S/ 295.00)

General: S/ 199.75 (precio regular: S/ 235.00)

El descuento del 15% estará vigente durante la etapa de preventa, hasta agotar stock, lo que representa una oportunidad para asegurar el lugar en uno de los conciertos más esperados del 2027. La iniciativa también reconoce el legado intergeneracional del rock, invitando a padres e hijos a compartir una noche única marcada por los riffs, la potencia y la historia de Quiet Riot.

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La elección del Teatro Leguía como escenario para este reencuentro añade un valor especial al evento. El recinto, conocido por su acústica y su ambiente íntimo, permitirá una conexión directa entre la banda y el público, garantizando una experiencia cercana e inolvidable tanto para los seguidores históricos como para las nuevas generaciones que descubren el poder del hard rock en vivo.

El concierto no solo celebra el legado de una banda pionera, sino que reafirma la vigencia del heavy metal y la pasión de sus seguidores peruanos. El próximo 18 de abril de 2027, la capital volverá a vibrar al ritmo de Quiet Riot, en una cita que promete reunir a distintas generaciones y rendir homenaje a un género que sigue más vivo que nunca.

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Quiet Riot regresa a Lima tras casi treinta años, prometiendo una noche épica de hard rock y heavy metal en el Teatro Leguía, donde los fanáticos podrán revivir clásicos que marcaron a toda una generación.