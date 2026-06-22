Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,38 soles peruanos, mostrando una leve variación al alza del 0,02% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,38 soles, segúnDow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,55%, mientras que en un contexto interanual, su valor ha disminuido un -4,67%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano muestra una tendencia positiva, con un aumento sostenido durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 5,06%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,79%, lo que sugiere una fase de estabilidad relativamente mayor en el mercado cambiario.

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