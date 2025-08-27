Perú

Magaly Medina desenmascara a Gisela Valcárcel y revela imágenes exclusivas tras su denuncia contra América TV: “Me siento estafada”

La ‘Urraca’ reconoció que creyó en la versión de su histórica rival, pero aseguró que la conductora buscó victimizarse para promocionar su canal digital

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina cambia de tono y le responde a Gisela Valcárcel: “Me embaucó como una mansa paloma”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 26 de agosto, Magaly Medina inició su programa con un tono solemne y confesó que, en un primer momento, pensó aparecer vestida de luto.

Su gesto, dijo, era para mostrar solidaridad con Gisela Valcárcel, su eterna rival televisiva, a raíz de la denuncia pública que la ‘Señito’ hizo en redes sociales sobre un presunto maltrato en las puertas de América Televisión.

“Hola, buenas noches. Yo hoy día iba a venir de luto para solidarizarme con la Gise. Yo que públicamente soy su enemiga jurada, pero, sin embargo, ante los atropellos, jamás puedo no empatizar con una mujer”, fueron sus primeras palabras.

Magaly Medina acusa a Gisela
Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: “Nos engañó a todos con su victimización”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora recordó que, pese a las diferencias que han tenido durante años, siempre se pondrá del lado de alguien que sienta vulnerados sus derechos.

“Yo siempre me solidarizaré con alguien a quien yo creo que ha sido atropellada. Siempre saldré a favor de una figura que, aunque critique y no comulgue con muchas de sus cosas, merece respeto por su trayectoria”, agregó.

Con ese espíritu, Magaly explicó que inicialmente creyó en la versión de Gisela Valcárcel, quien en una transmisión en vivo aseguró que no la dejaron ingresar a las instalaciones del canal donde trabajó durante décadas y al que todavía está vinculada como productora.

Magaly Medina acusa a Gisela
Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: “Nos engañó a todos con su victimización”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Me indigné al ver a una Gisela diciendo que le habían tirado la puerta en la cara, que la habían dejado en la calle. Lo vi como una humillación terrible”, comentó.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. A medida que se difundieron comunicados de América Televisión y de la propia Gisela Valcárcel, las piezas comenzaron a no encajar.

La producción de Magaly TV, La Firme inició una indagación y obtuvo imágenes exclusivas que, según la periodista, desmentirían la versión de la ‘Señito’. “Gisela nos engañó. Salió en vivo victimizándose para generar una ola de solidaridad, pero nosotros tenemos fotos y videos que prueban que sí ingresó al canal y estuvo en el set de su programa”, sentenció Medina.

Magaly Medina acusa a Gisela
Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: “Nos engañó a todos con su victimización”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Me siento estafada”

La ‘Urraca’ recordó que el jueves anterior incluso se había promocionado la presencia de Gisela en el canal, con anuncios de su nuevo proyecto digital y su colección de ropa. Para Magaly, todo ello demostraba que existían acuerdos previos con la televisora y que no era cierto que le hubieran cerrado las puertas de forma abrupta.

“Me olvidaba de lo diva que es, de cómo se victimiza y de su soberbia. Hoy me embaucó hasta a mí. Fui una tonta útil porque me solidaricé de inmediato”, confesó.

En otro momento, la conductora señaló que detrás de todo este episodio existe un trasfondo comercial. Según explicó, la televisión abierta y las plataformas digitales compiten directamente por la publicidad, un recurso cada vez más escaso. Por ello, interpretó la reacción de Gisela como una “pataleta estratégica” para llamar la atención sobre su canal de YouTube, el cual se transmitirá en el mismo horario que América Hoy.

Magaly Medina acusa a Gisela
Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: “Nos engañó a todos con su victimización”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly fue contundente al señalar que lo que más le indignó fue sentirse utilizada por alguien a quien, pese a las diferencias, defendió públicamente. “Con la misma vehemencia con la que me solidaricé, ahora me considero estafada, como muchos peruanos, por una gran mentira. Ella salió a victimizarse para vendernos un papel que no es”, dijo, visiblemente molesta.

El programa prometió mostrar pruebas que dejarían sin piso la versión inicial de la ‘Señito’. “Nunca hay que hablar porque me contaron o porque me llegó un WhatsApp. En el periodismo de espectáculos hay que mostrar hechos y pruebas. Y nosotros las tenemos”, enfatizó Medina antes de anunciar la difusión de las imágenes.

Finalmente, la conductora no perdió la oportunidad de lanzar una de sus clásicas frases cargadas de ironía contra Gisela. “Ella siempre se ha creído la dueña del país, la única reina soberana del Perú, cuando en realidad este no es un país monárquico. A mí esas caretas falsas no me gustan, y me encanta tirarlas abajo”, concluyó.

Magaly Medina acusa a Gisela
Magaly Medina acusa a Gisela Valcárcel de mentir: “Nos engañó a todos con su victimización”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Gisela ValcárcelMagaly MedinaAmérica TelevisiónMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Brasil y Perú: cuando dos cocinas con raíces profundas se sientan a la misma mesa

Del tucupí amazónico a las papas andinas: un viaje por los sabores que unen y diferencian a dos de las gastronomías más influyentes de Latinoamérica

Brasil y Perú: cuando dos

Exministro del Interior denuncia que nuevo jefe del INPE cobra por designar a directores: S/ 50 mil por región y S/ 30 mil por cada penal

José Luis Pérez Guadalupe, quien también se desempeñó como jefe del Instituto Nacional Penitenciario, cuestionó la idoneidad de Iván Paredes Yataco. “Lo que yo escucho desde el INPE es bárbaro”, aseguró

Exministro del Interior denuncia que

Anuncian pago del Reintegro 4 del Fonavi desde el 28 de agosto: ¿Cómo se podrá consultar?

Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, informó que un total de 73.739 personas que aportaron al fondo serán habilitadas para recibir la devolución de su dinero

Anuncian pago del Reintegro 4

Metro de Lima: estos serían los países interesados en el proyecto y la millonaria inversión para construcción de Líneas 3 y 4

El ministro de Transportes, César Sandoval, confirmó que ambas líneas se ejecutarán bajo la modalidad de Estado a Estado con países de América, Europa y Asia

Metro de Lima: estos serían

Osiptel anuncia el bloqueo de más de 130.000 celulares no registrados: ¿cómo saber si tu equipo está en riesgo?

La entidad destacó que los usuarios que reciban la alerta aunque hayan comprado su equipo legalmente, podrán regularizarlo mediante la operadora o, de ser necesario, en una oficina de Osiptel

Osiptel anuncia el bloqueo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por las tensiones financieras, la

Por las tensiones financieras, la actividad económica ya muestra signos de freno y alertan sobre una caída pre electoral

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

Gabriela Cerruti analizó la gestión de Alberto Fernández: “Le quedó un poco grande el poder”

Imputaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

INFOBAE AMÉRICA
Le Corbusier, un visionario que

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje

The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas llega a las librerías colombianas

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

TELESHOW
Lali Espósito sorprendió en La

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”