Ibai Llanos, el 'streamer' español creador de La Velada del Año, enfrentó a platillos de Costa Rica y Colombia en el Mundial de desayunos: así puede votar

De resultar vencedora, en la siguiente fase de cuartos de final el rival de Colombia saldrá del duelo entre Venezuela y República Dominicana

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Colombia participa con las arepas
Colombia participa con las arepas - crédito @ibaillanos/IG

El streamer español Ibai Llanos, conocido por ser uno de los influencers y creadores de contenido con más seguidores alrededor del paneta (también es el creador de La Velada del Año), lanzó una nueva competencia en el universo digital: el Mundial de los Desayunos.

La iniciativa fue anunciada por Llanos en sus perfiles de redes sociales, y busca definir cuál es la mejor gastronomía matutina a través de un formato de eliminatorias que involucra a dieciséis países de diferentes regiones, tal cual ocurre en la Copa del Mundo de la Fifa, en donde se define a partir de llaves (desde octavos de final y cuando restan 16 selecciones) a los dos finalistas.

El cuadro de enfrentamientos contiene cruces como Perú contra México, Reino Unido frente a Argentina, Colombia frente a Costa Rica, entre otros.

Como en los mundiales clásicos, la competencia se organizará en octavos de final, cuartos de final, semifinal y una gran final que definirá el ganador.

“He hecho un sorteo totalmente amañado y así han quedado los enfrentamientos”, explicó el streamer (que suele transmitir sus eventos por Twitch) a su audiencia.

Ibai explicó cómo se puede votar a través de comentarios -crédito @ibaillanos/IG

Así podrán votar los seguidores por su país en el Mundial de los desayunos de Ibai Llanos: Costa Rica Vs Colombia

Los seguidores de Ibai tendrán un papel central. A través de los comentarios publicados por el propio Llanos, los internautas deben votar por el país que consideren que merece avanzar a la siguiente ronda, según la representación y calidad de sus desayunos.

“Vosotros decidís el campeón del mundo”, afirmó Llanos durante la presentación del certamen.

Uno de los cruces que ha generado mayor expectación enfrenta a Costa Rica y Colombia.

En este duelo, Colombia presenta las emblemáticas arepas, un alimento típico a base de harina de maíz y queso muy presente en el país, aunque Llanos evitó pronunciarse sobre el eterno debate acerca de si su origen es colombiano o venezolano, otra polémica disputa que no cesa con el paso de los años.

“Todo el mundo sabe lo que son las arepas”, señaló el streamer al presentar la propuesta colombiana en el certamen digital.

Por la parte costarricense, el plato elegido es el tradicional gallo pinto, una mezcla de arroz, frijoles negros, especias, natilla, plátano y huevo. Ibai describió este desayuno como “contundente” y representativo de la oferta gastronómica del país centroamericano.

Colombia buscará llegar al Mundial de los desayunos de Ibai Llanos: quién sería su rival en caso de ganar

En cada ronda Ibai publica las banderas de los países contendientes y abre la votación para que los usuarios participen activamente en la selección.

De esta forma, el torneo organizado por Ibai Llanos pretende involucrar a su comunidad global para dirimir uno de los debates más populares en la cultura gastronómica: cuál es el mejor desayuno del mundo.

El evento virtual comenzó el lunes 18 de agosto de 2025 y se extenderá hasta que un país resulte elegido como campeón, según expresen sus preferencias los seguidores del creador español.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos. Será un mundial como el de toda la vida", indicó Ibai.

Así han quedado los enfrentamientos:

  • Perú Vs México
  • Reino Unido Vs Argentina
  • Colombia Vs Costa Rica
  • Estados Unidos Vs Bolivia
  • España Vs Francia
  • Guatemala Vs Ecuador
  • Japón Vs Chile
  • Venezuela Vs República Dominicana
El duelo ente Perú y México es el otro que inauguró este particular mundial de forma virtual - crédito @ibaillanos/IG

En el caso de Colombia, si llega a ganarle su duelo a Costa Rica, se vería con el platillo que salga victorioso entre Venezuela y República Dominicana.

El evento promete, y tal y como ocurrió con ‘La Velada del Año’, una competencia boxística amateur en la que varios streamers y/o creadores de contenido se enfrentan en peleas con menor duración de rounds.

En la última edición, la número V que se llevó a cabo el 26 de julio de 2025 en el Estadio La Cartuja, de Sevilla, y tuvo como protagonista al colombiano Westcol (Luis Fernando Villa Álvarez), que se fue perdedor luego de recibir una muenda por parte del español TheGrefg (David Cánovas Martínez).

