Jazmín Pinedo respalda a América TV y pide diálogo para resolver la controversia con Gisela Valcárcel: “No ha existido abuso”

Jazmín Pinedo se pronuncia sobre conflicto de Gisela Valcárcel con América TV | América TV

Jazmín Pinedo, conductora de Más Espectáculos, abordó en vivo la controversia que involucra a América TV y Gisela Valcárcel, tras los hechos ocurridos con la conductora. En su espacio matutino, la popular ‘chinita’ contó que la noticia la tomó de su sorpresa.

“Obviamente, no somos ajenos al tema del momento. Nuestros amigos de América Hoy comentaron un pquito sobre el tema. Aquí también existe una opinión”, inició la presentadora, reconociendo que buena parte de la sociedad y la industria televisiva seguían de cerca el conflicto que involucró a la importante figura de TV y la televisora.

La conductora relató que, el día de la controversia, ingresó antes de su horario habitual y notó un ambiente de confusión creciente. “Mientras todo iba sucediendo, yo estaba en pleno programa en vivo y me iban llegando algunos mensajes, algunas noticias al celular, pero yo preferí que terminara mi programa, sentarme con las personas que realmente saben lo que pasó. Me fui directo a la fuente, la que tiene la información certera y quería que se me informara realmente qué fue lo que pasó”, explicó Pinedo durante la transmisión.

América TV acusa a Gisela Valcárcel de incumplir acuerdo comercial. IG.

Rechaza abuso de poder de América TV

Al referirse a los rumores sobre un presunto abuso de poder por parte de América TV en perjuicio de Gisela Valcárcel, Pinedo fue enfática al compartir su experiencia personal. “Algunas personas lo saben, yo he sufrido y sufro el abuso del poder de un canal de televisión hasta el día de hoy, que es mi excasa televisora. Entonces, yo no podría permitir o avalar este tipo de abuso hacia nadie, porque creo que sin importar el rango que cada uno de nosotros tenga, merecemos respeto”, expresó.

La presentadora fue precisa al indicar que, tras corroborar la información proveniente de fuentes confiables, descartó que se hubiera impedido el ingreso de Valcárcel a las instalaciones del canal. “Cuando yo me entero que no era real, que no se había dejado que Gisela ingresara al canal, obviamente, quise escuchar mucho más”, comentó.

Pinedo señaló que, pese a las especulaciones iniciales, el avance de las horas permitió que la información se aclarara. Para la conductora, resultó fundamental distinguir entre una falsa acusación de abuso y problemas de comunicación interna. Sin embargo, reconoció que es entendible que hayan opiniones divididas.

“Lo único que me tocaría decir es que, claramente, no ha existido este abuso, es lo que yo puedo observar, es mi opinión, pero sí ha existido un mal manejo de la situación y lo tengo que decir. Yo trabajo para América Televisión, pero tengo mi opinión y siempre se me ha dado la libertad de decir lo que pienso. Y lo que pienso es que realmente las cosas se pudieron manejar mejor”, reflexionó.

Jazmín Pinedo resalta la trayectoria de Gisela Valcárcel y saca cara por América TV.

Jazmín Pinedo consideró que las fallas en la cadena de comunicación interna generaron el conflicto y que el episodio pudo haberse evitado si se hubiera previsto la magnitud de la controversia. Dijo que la promoción de la reaparición de Gisela Valcárcel en América Hoy era conocida desde días atrás y que el canal debió anticipar dificultades.

“Ha habido claramente un teléfono malogrado, la información no ha ido de la forma adecuada, las cosas se han podido trabajar incluso desde antes, que ya la promoción estaba puesta hace una semana aproximadamente, y las cosas probablemente no hubieran terminado así”, expuso ante cámaras.

Resalta la trayectoria de Gisela Valcárcel

Jazmín Pinedo valoró la trayectoria de la blonda animadora y la importancia de América TV, apostando por una solución dialogada. “Gisela Valcárcel es una figura importantísima en la televisión y se ha ganado, te guste o no, su trabajo a pulso. América Televisión es también una empresa importante. Entonces, yo espero, de corazón lo digo, que puedan sentarse las partes a poder acordar sobre la mesa cuáles son esos puntos en los que no están de acuerdo y se pueda llegar a un buen puerto”, agregó.

La conductora indicó que situaciones de este tipo requieren de autocrítica y madurez institucional, pues “nadie merece ser tratado de mala manera y en eso todos estamos de acuerdo y no importa quién seas ni qué cargo tengas”, manifestó.

Finalmente, Pinedo reiteró su deseo de que el conflicto se supere y el equipo vuelva a trabajar en un clima de tranquilidad y respeto. “Espero de verdad, de corazón, que se puedan sentar a solucionar esos temas y que podamos tener América Hoy para rato y que podamos trabajar tranquilos, que es lo que cualquier persona, sin importar el rubro en el que se maneje, está buscando”, concluyó.

Gisela Valcárcel no pudo ingresar a América TV | Instagram