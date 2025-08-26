Perú

Resultados SERUMS 2025-II: este es el total de profesionales aprobados en distintas carreras de salud a nivel nacional

Los profesionales que no figuren en la lista de aprobados compartida por el Minsa podrán presentar su solicitud de revisión el jueves 28 de agosto, a través del Sistema de Gestión Documental (SGD), según el cronograma oficial

Valeria Mendoza Talledo

Más de 21 mil profesionales
El Ministerio de Salud (Minsa) publicó finalmente los resultados del SERUMS 2025-II, revelando los nombres de los profesionales que ocuparán las plazas disponibles en las modalidades de remunerados y equivalentes. La información fue difundida a través de la página web oficial, permitiendo que los postulantes conozcan si accedieron a una de las oportunidades. Esta convocatoria es clave para garantizar la cobertura médica en zonas rurales y urbano-marginales del país.

La evaluación correspondiente al SERUMS 2025-II se realizó el pasado 24 de agosto. Aunque los resultados preliminares estaban programados inicialmente para el 27 de agosto, la información fue difundida antes, hoy martes 26 de agosto, a través de la página web oficial del Minsa. Con este adelanto, los profesionales pueden verificar sus resultados y preparar la posible presentación de solicitudes de revisión de manera oportuna.

El SERUMS es un programa estratégico que permite a los recién egresados de carreras de salud prestar servicios en comunidades donde la atención médica es limitada. Cada año, miles de médicos, enfermeros, odontólogos y otros profesionales acceden a estas plazas para fortalecer la cobertura sanitaria nacional. La participación en el SERUMS representa no solo una oportunidad profesional, sino también una contribución directa a la salud de la población más vulnerable del país.

Resultados oficiales del SERUMS 2025-II por carrera

Según el documento oficial del Minsa, el número de profesionales que aprobaron la evaluación del SERUMS 2025-II se distribuye de la siguiente manera: 572 en Biología, 4.745 en Enfermería, 48 en Ingeniería Sanitaria, 3.267 en Medicina y 179 en Medicina Veterinaria. Asimismo, 586 aprobaron Nutrición, 1.193 Obstetricia, 2.579 Odontología, 4.772 Psicología y 1.832 Químico Farmacéutico.

En el área de Tecnología Médica, los resultados muestran 440 aprobados en Laboratorio Clínico, 9 en Optometría, 201 en Radiología, 424 en Terapia Física, 10 en Terapia del Lenguaje y 7 en Terapia Ocupacional. Por último, 498 profesionales de Trabajo Social lograron acceder a las plazas. En total, 21.362 profesionales aprobaron la evaluación, cifra que refleja la magnitud de esta convocatoria y la competencia en cada especialidad.

Link para consultar la lista oficial de aprobados del SERUMS 2025-II

Para consultar la lista completa de aprobados, los postulantes deben ingresar a la plataforma oficial del Minsa [este link] y descargar el documento correspondiente. Allí se detallan los nombres de los profesionales, su profesión y la región donde rindieron la evaluación. Este procedimiento asegura transparencia y permite a los interesados confirmar su acceso a las plazas de manera directa y confiable.

¿Cómo presentar solicitudes de revisión de resultados en el SERUMS 2025-II?

Los profesionales que deseen presentar una solicitud de revisión de su calificación pueden hacerlo de manera virtual el 28 de agosto de 2025. Para ello, deben utilizar el Sistema de Gestión Documental (SGD) del Minsa, accediendo a este link. La plataforma permite registrar los documentos requeridos y enviar la solicitud de forma segura, garantizando que cada petición sea atendida conforme al cronograma oficial.

La respuesta a estas solicitudes se dará el 29 de agosto, mientras que los resultados finales se publicarán el 1 de setiembre de 2025. Este proceso permite que los profesionales puedan verificar cualquier error o inconsistencia en la evaluación, asegurando que el acceso a las plazas se realice de manera justa y transparente.

Fecha de inicio de los SERUMS 2025-II

El inicio del SERUMS 2025-II está programado para octubre de 2025. Los profesionales que accedan a plazas remuneradas comenzarán su servicio el 1 de octubre, mientras que quienes obtengan plazas equivalentes iniciarán el 10 del mismo mes. Ambas modalidades concluirán el 30 de setiembre de 2026, cumpliendo un año de servicio obligatorio en zonas rurales y urbano-marginales.

El SERUMS es esencial para garantizar atención sanitaria en todo el país, ofreciendo a la población vulnerable servicios básicos y oportunos. Además, permite a los recién titulados adquirir experiencia profesional y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud nacional, consolidando así un modelo de atención más equitativo y eficiente.

