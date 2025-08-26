Perú

Cierre parcial en av. Ramiro Prialé por construcción del bypass Las Torres: desvío vehicular desde este 27 de agosto

La rehabilitación comprende accesos de entrada y salida a un viaducto de 1,4 kilómetros, lo que implica cierres parciales de la vía entre Huachipa y Las Torres, y entre Carapongo y Ferrocarril

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Las labores constructivas avanzan con
Las labores constructivas avanzan con la fase final en pilares y columnas, y el montaje de vigas, con el objetivo de reducir tiempos de desplazamiento - Créditos: Andina.

El tráfico entre el este de la ciudad y la capital presentará cambios temporales debido al inicio de una intervención vial en la autopista Ramiro Prialé. Desde el 27 de agosto, una modificación en la circulación afectará el acceso a varias arterias principales, ya que avanzan las obras de construcción del viaducto en la intersección con la avenida Las Torres.

Durante 45 días, conductores y pasajeros enfrentarán rutas alternativas para desplazarse hacia Lima, Chosica y otros distritos del entorno este.

El proyecto comprende la rehabilitación de los accesos de entrada y salida al nuevo viaducto de 1,4 kilómetros, a la altura de la intersección entre la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres. El cierre de tramos específicos permitirá ejecutar la obra de manera continua y reducir futuros inconvenientes de tránsito.

Durante este periodo, la circulación por Ramiro Prialé quedará suspendida entre Huachipa y Las Torres, así como entre Carapongo y Ferrocarril.

El inicio de obras en
El inicio de obras en la autopista Ramiro Prialé provocará cambios temporales en el tránsito entre el este de la ciudad y la capital a partir del 27 de agosto - Créditos: Emape.

Las autoridades recomiendan a los usuarios de estas vías respetar las rutas alternas, diseñadas para evitar congestiones y garantizar el desplazamiento de quienes transitan entre Lima, Chosica, Santa Clara, Cajamarquilla, Carapongo y Huachipa.

Los cambios incluyen nuevos sentidos de circulación, desvíos por avenidas paralelas y restricciones en arterias principales como Circunvalación, donde solo podrán circular buses de transporte público.

La colocación de los pilares y columnas ya se encuentra en su etapa final, mientras que el montaje de vigas se prevé para la semana próxima. Las características del viaducto, que ofrecerá tres carriles por sentido, buscan acortar los tiempos de viaje y mejorar la conectividad para miles de conductores.

Las labores constructivas avanzan con
Las labores constructivas avanzan con la fase final en pilares y columnas, y el montaje de vigas, con el objetivo de reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad vial entre los principales distritos del este de Lima - Créditos: Municipalidad de Lima.

Rutas de desvío: detallado

  • La ruta propuesta para quienes salen de Chosica hacia Lima contempla tomar la avenida Ramiro Prialé o la avenida Carapongo, enlazar con Las Torres, avanzar por la calle Los Robles, incorporarse a la avenida Huachipa y volver al trayecto original.
  • El trayecto desde Cajamarquilla hacia el centro de la ciudad sugiere utilizar Las Torres, continuar por Circunvalación, cruzar Huachipa y finalizar en la avenida Ramiro Prialé.
  • Para quienes parten de Santa Clara rumbo a Lima, la ruta establece circular por Las Torres, seguir por Carapongo, acceder a Ramiro Prialé, retornar a Las Torres y continuar por Los Robles y Huachipa hacia la vía principal.
  • Los autos procedentes de Lima que buscan llegar a Huachipa cuentan con el ingreso habilitado por la avenida Los Laureles.

Nuevo bypass Las Torres

La construcción del bypass Las Torres alcanza un avance del 40 %, según un balance emitido por la Municipalidad de Lima durante una revisión reciente de los trabajos. Esta obra se ubica en la intersección de la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica, y constituye parte de un plan para fortalecer la infraestructura vial en el sector este de la ciudad.

Durante la supervisión, el alcalde Rafael López Aliaga mostró los pilares estructurales que sostendrán el futuro viaducto, el cual superará los 422 metros de longitud y dispondrá de tres carriles en cada sentido. El informe oficial estima que la intervención aliviará la congestión en una de las áreas con mayor flujo vehicular de la zona.

Temas Relacionados

Las Torresavenida Ramiro PrialéChosicaLimaperu-noticias

Últimas Noticias

Todo lo que se sabe sobre la huelga de hambre seca de Betssy Chávez: sus reclamos desde prisión y su estado de salud

El experto en salud pública, Marco Almerí, advirtió que las personas que acatan esta medida de protesta fallecen entre el cuarto y séptimo día

Todo lo que se sabe

Zaperoko recuperó sus instrumentos robados: policía los halló a 48 horas del hurto

La agrupación salsera del Callao fue víctima de robo a su bus, quedando sin varios de sus elementos de trabajo

Zaperoko recuperó sus instrumentos robados:

Sedapal programa corte de agua en Lima para mañana 27 de agosto en estos 4 distritos: zonas y horarios

La empresa estatal detalló, a través de sus redes sociales, cuáles serán las zonas afectadas de la capital y en qué horarios será la interrupción del servicio

Sedapal programa corte de agua

Se reveló el motivo por el que Piero Cari no fue convocado a la selección peruana absoluta para los partidos por Eliminatorias 2026

El técnico Óscar Ibáñez tenía en consideración al volante de Alianza Lima, sin embargo, prefirió no citarlo para los choques ante Uruguay y Paraguay

Se reveló el motivo por

Intervienen local de lubricantes en Ventanilla que vendía material de abuso sexual infantil por WhatsApp

Una operación fiscal en el distrito limeño permitió capturar a sospechosos que comercializaban contenido de abuso sexual infantil por aplicaciones de mensajería, tras la denuncia de un ciudadano que fue incorporado a uno de los grupos

Intervienen local de lubricantes en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Era buscado por homicidio y

Era buscado por homicidio y fue detenido durante un control policial en San Telmo

Un estudio privado analizó las ofertas del Travel Sale: cuáles son los destinos que más se abarataron

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

La confianza del agro cayó 15% en 2025 y se derrumbó la inversión, según un informe privado

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

INFOBAE AMÉRICA
Audiencia judicial en Bolivia: los

Audiencia judicial en Bolivia: los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari podrían quedar en libertad

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

El astrofísico Adam Becker advirtió sobre la obsesión de la élite tecnológica por la inmortalidad y el control global

TELESHOW
La inesperada reacción de Nico

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”