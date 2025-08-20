Perú

Congresistas buscan subir su sueldo como Dina Boluarte: la excusa detrás del polémico dictamen

El sueldo de los congresistas asciende a S/ 15.600. Además, reciben una asignación por función parlamentaria de S/ 11.000, viáticos semanales de S/ 2.800 y otros beneficios adicionales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Congresistas discuten reglamento bicameral con
Congresistas discuten reglamento bicameral con sueldos de S/ 35 mil para senadores y diputados
La presidenta Dina Boluarte no es la única funcionaria pública que espera subir su sueldo. Aunque el incremento del salario de la jefa de Estado ya se concretó, los congresistas quieren seguirle los pasos.

Recientemente, la Comisión de Constitución comenzó a debatir cuánto será la remuneración mensual que recibirán los próximos senadores y diputados. En el texto, en la parte que hace referencia a los derechos y deberes de los funcionarios, se establece que su sueldo debe ser igual al de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, más de 34 mil soles mensuales.

La parlamentaria Ruth Luque cuestionó los motivos por los que el predictamen plantea que los próximos senadores o diputados podrían duplicarse el salario. Un juez supremo actualmente percibe una remuneración mensual de S/34.917,20.

Senadores y diputados ganarían S/ 35 mil mensuales

Sin embargo, al igual que los parlamentarios, este es el sueldo base al que se suman beneficios y bonificaciones, lo que puede elevar la suma hasta S/ 42 mil mensuales.

El congresista fujimorista Arturo Alegría, presidente del citado grupo de trabajo, terminó la sesión sin hacer otro apunte adicional a la observación de su colega.

¿Cuánto gana un congresista en la actualidad?

De acuerdo con el portal del Congreso, el ingreso mensual de cada legislador se compone de un sueldo base de S/15.600, al que se suman dos gratificaciones anuales —en julio y diciembre— por el mismo monto. Además, la asignación por desempeño en la función congresal se elevó recientemente a S/11.000 mensuales, lo que representa un incremento de S/3.383 respecto a la cifra anterior. A ello se añaden los viáticos de S/2.800 otorgados durante la Semana de Representación.

En conjunto, estos conceptos ascienden a aproximadamente S/29.400 mensuales, monto libre del impuesto a la renta. Sin embargo, durante los meses en que se abonan las gratificaciones, como diciembre, las percepciones pueden superar los S/53.000 debido a pagos extraordinarios y aguinaldos.

Congreso del Perú tiene en
Congreso del Perú tiene en sus manos un proyecto de ley sobre eutanasia desde mayo de 2025.

Al cierre del año, un congresista percibe en promedio S/343.404, considerando sueldos, gratificaciones, asignaciones y apoyos logísticos. En un periodo parlamentario de cinco años, la suma acumulada sobrepasa los S/1.7 millones. El contraste con el salario mínimo vital de S/1.130 refleja la amplia brecha entre los ingresos de los parlamentarios y los de los trabajadores de base.

Pese a estos montos, muchos congresistas han justificado el incremento de la asignación congresal argumentando que el sueldo no les alcanza para cubrir sus “necesidades básicas”. Paralelamente, se han vuelto frecuentes las denuncias contra legisladores por la práctica conocida como ‘mochar el sueldo’ a sus trabajadores.

El alto costo de un Congreso bicameral

Si el predictamen de la Comisión de Constitución que establece la remuneración de los futuros congresistas llega a aprobarse, el costo para el Estado sería considerable. Los cálculos oficiales estiman que se necesitarían S/ 6′634,230 mensuales para pagar los sueldos de los 130 diputados y 60 senadores que integrarían el nuevo Congreso bicameral.

La preocupación aumenta al analizar el gasto anual. Cada parlamentario percibiría 14 remuneraciones —12 sueldos y 2 gratificaciones—, lo que elevaría la suma a casi S/ 93 millones por año.

La Mesa Directiva del Parlamento
La Mesa Directiva del Parlamento ha aprobado un aumento significativo en la asignación por función congresal, justificado como una “actualización”, elevando los ingresos de los legisladores en casi S/ 6 millones mensuales. (Composición: Infobae / Andina)

En una proyección a cinco años, que corresponde a la duración del mandato, el desembolso superaría los S/ 450 millones únicamente en salarios, sin considerar beneficios adicionales, gastos logísticos ni operativos derivados de la instalación de la bicameralidad.

Temas Relacionados

Comisión de ConstituciónDina BoluartesenadoresdiputadosCongreso bicameralsueldoperu-politica

Últimas Noticias

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con un show en vivo de cantante Beéle

El político trujillano no dudó en tirar la casa por la ventana y festejó el cumpleaños su hija Rafaela junto a su esposa Brunella Horna y muchos invitados de la farándula peruana

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero

Romero: ¿quiénes no deben consumir esta hierba medicinal?

El romero, al tener principios activos potentes, puede interactuar negativamente con ciertos medicamentos

Romero: ¿quiénes no deben consumir

Javier Velásquez Quequén no es militante del Apra, según JNE: Expremier calificó desafiliación administrativa de “ilegal”

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el excongresista explicó que este miércoles 20 de agosto, se le había comunicado la decisión del partido

Javier Velásquez Quequén no es

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos descubren que la reducción

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

“Hay que matarlo”: una patota dejó en coma a un contratista ante la mirada de la Policía en Puerto Deseado

“¡Tirale! ¡Tirale!”: lo buscaban por robarle a una empleada judicial y lo atraparon con varias armas

Se aprobó en Argentina el primer fármaco biosimilar de la región para la enfermedad de Fabry

Patricia Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear e investigar celulares: cómo funciona

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Emiratos Árabes y

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a escapar las sanciones

Denuncian que Rusia implementó programas de formación en drones en más de 500 escuelas del país

TELESHOW
Eva Bargiela y Facundo Moyano

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación

Santiago Korovsky recordó cómo nació División Palermo y comparó el proyecto inicial con el trailer que vio la luz

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”