Congresistas buscan subir su sueldo como Dina Boluarte: la excusa detrás del polémico dictamen

Congresistas discuten reglamento bicameral con sueldos de S/ 35 mil para senadores y diputados

Recientemente, la Comisión de Constitución comenzó a debatir cuánto será la remuneración mensual que recibirán los próximos senadores y diputados. En el texto, en la parte que hace referencia a los derechos y deberes de los funcionarios, se establece que su sueldo debe ser igual al de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, más de 34 mil soles mensuales.

La parlamentaria Ruth Luque cuestionó los motivos por los que el predictamen plantea que los próximos senadores o diputados podrían duplicarse el salario. Un juez supremo actualmente percibe una remuneración mensual de S/34.917,20.

Senadores y diputados ganarían S/ 35 mil mensuales

Sin embargo, al igual que los parlamentarios, este es el sueldo base al que se suman beneficios y bonificaciones, lo que puede elevar la suma hasta S/ 42 mil mensuales.

El congresista fujimorista Arturo Alegría, presidente del citado grupo de trabajo, terminó la sesión sin hacer otro apunte adicional a la observación de su colega.

¿Cuánto gana un congresista en la actualidad?

De acuerdo con el portal del Congreso, el ingreso mensual de cada legislador se compone de un sueldo base de S/15.600, al que se suman dos gratificaciones anuales —en julio y diciembre— por el mismo monto. Además, la asignación por desempeño en la función congresal se elevó recientemente a S/11.000 mensuales, lo que representa un incremento de S/3.383 respecto a la cifra anterior. A ello se añaden los viáticos de S/2.800 otorgados durante la Semana de Representación.

En conjunto, estos conceptos ascienden a aproximadamente S/29.400 mensuales, monto libre del impuesto a la renta. Sin embargo, durante los meses en que se abonan las gratificaciones, como diciembre, las percepciones pueden superar los S/53.000 debido a pagos extraordinarios y aguinaldos.

Congreso del Perú tiene en sus manos un proyecto de ley sobre eutanasia desde mayo de 2025.

Al cierre del año, un congresista percibe en promedio S/343.404, considerando sueldos, gratificaciones, asignaciones y apoyos logísticos. En un periodo parlamentario de cinco años, la suma acumulada sobrepasa los S/1.7 millones. El contraste con el salario mínimo vital de S/1.130 refleja la amplia brecha entre los ingresos de los parlamentarios y los de los trabajadores de base.

Pese a estos montos, muchos congresistas han justificado el incremento de la asignación congresal argumentando que el sueldo no les alcanza para cubrir sus “necesidades básicas”. Paralelamente, se han vuelto frecuentes las denuncias contra legisladores por la práctica conocida como ‘mochar el sueldo’ a sus trabajadores.

El alto costo de un Congreso bicameral

Si el predictamen de la Comisión de Constitución que establece la remuneración de los futuros congresistas llega a aprobarse, el costo para el Estado sería considerable. Los cálculos oficiales estiman que se necesitarían S/ 6′634,230 mensuales para pagar los sueldos de los 130 diputados y 60 senadores que integrarían el nuevo Congreso bicameral.

La preocupación aumenta al analizar el gasto anual. Cada parlamentario percibiría 14 remuneraciones —12 sueldos y 2 gratificaciones—, lo que elevaría la suma a casi S/ 93 millones por año.

La Mesa Directiva del Parlamento ha aprobado un aumento significativo en la asignación por función congresal, justificado como una “actualización”, elevando los ingresos de los legisladores en casi S/ 6 millones mensuales. (Composición: Infobae / Andina)

En una proyección a cinco años, que corresponde a la duración del mandato, el desembolso superaría los S/ 450 millones únicamente en salarios, sin considerar beneficios adicionales, gastos logísticos ni operativos derivados de la instalación de la bicameralidad.