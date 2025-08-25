Perú

Greissy Ortega rompe en llanto y afirma que odia a Milena Zárate:“Mi calvario empezó por ella”

La exbailarina relató que su hermana puso en duda la paternidad de su hijo y desató conflictos que marcaron su historia personal con su expareja

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Greissy Ortega regresó a 'El valor de la verdad' y reveló por qué no quiere cerca a Milena Zárate.

El regreso de Greissy Ortega al programa “El valor de la verdad” después de nueve años se convirtió en uno de los momentos más comentados en los últimos días.

La colombiana volvió a sentarse en el sillón rojo para responder nuevas preguntas sobre su vida personal, su tormentosa relación con Ítalo Villaseca y, sobre todo, la difícil y dolorosa relación con su hermana Milena Zárate, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace más de una década.

Durante la octava pregunta de la noche, Beto Ortiz lanzó la interrogante que todos esperaban: “Greissy, ¿odias a Milena Zárate?”. Con un gesto serio y un suspiro profundo, la exbailarina respondió sin rodeos: “”.

Greissy Ortega en "El valor
Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Sí, odio a mi hermana Milena Zárate”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La pausa de siete segundos que siguió fue intensa y mantuvo en suspenso a los televidentes, hasta que el conductor confirmó que la respuesta era verdad.

La declaración impactó, aunque para muchos era algo previsible. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron las explicaciones que dio después. “Con el pasar del tiempo quizás yo le pedía disculpas, pero volvía y la fregaba toda. En el hecho de que ella no quería que yo volviera con Ítalo, yo regresaba con él y toda esa onda. Pero lo otro que ella me hacía de exponerme en televisión, de hablar mal de mí, de exponer a mis hijos… eso yo no lo puedo perdonar”, explicó Greissy Ortega con la voz quebrada.

La participante aseguró que uno de los episodios más dolorosos ocurrió cuando casi pierde a su último hijo, situación que, según dijo, también se originó en los constantes ataques mediáticos de su hermana.

Greissy Ortega en "El valor
Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Sí, odio a mi hermana Milena Zárate”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Greissy Ortega culpa a Milena Zárate de su calvario

Eso fue lo que rebalsó el vaso. Yo no la quiero cerca de mí y menos de mis hijos. Ella me hace daño cuando se me acerca, Beto. Yo quiero estar bien con mi familia, pero siento que Milena me daña”, confesó, dejando claro que no busca reconciliación.

El programa avanzó y Beto Ortiz le pidió que reflexionara sobre cómo ella misma había contribuido a su calvario. La colombiana no dudó en reconocer errores, pero señaló directamente a su hermana como una de las responsables de los momentos más difíciles que vivió.

Recordó que Milena Zárate llegó a poner en duda la paternidad de su hijo mayor, insinuando que no era hijo de Ítalo, sino de Edwin Sierra, lo que generó conflictos irreparables.

Greissy Ortega en "El valor
Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Sí, odio a mi hermana Milena Zárate”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Greissy Ortega acusa a Milena de poner en duda la paternidad de su hijo

Ella dejó en duda que mi hijo era de Edwin. Dijo: ‘Me quito el nombre que ese niño es de Edwin’. Y eso hizo que Ítalo empezara a ser más agresivo, porque dudaba de su paternidad. Incluso su familia quería cortarle un pedazo de cabello a mi hijo sin que yo me entere, por pedido de una casa televisiva, para hacerle un ADN y ganar quinientos soles. Eso fue humillante. Inclusive salió un audio de su abuela diciendo que mi hijo era de Edwin. Todo eso lo iniciaron por lo que Milena soltó. Y claro, al final el que pagó las consecuencias fue mi hijo”, relató entre lágrimas.

La tensión creció cuando el conductor señaló que el origen de todo este conflicto era Edwin Sierra, quien en su momento también estuvo vinculado sentimentalmente a ambas hermanas. Pero Greissy fue categórica:

Sí, pero ¿qué tenía que ver mi hijo, Beto? Mi hijo no tenía nada que ver en esa conversación ni en el problema. No entiendo por qué se ensañó tanto con un niño que vino al mundo sin saber todo lo que estaba pasando. Ahí empezó todo, ahí empezó mi calvario”, mencionó.

Greissy Ortega en "El valor
Greissy Ortega en “El valor de la verdad”: “Sí, odio a mi hermana Milena Zárate”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La Tinka 24 de agosto:

¿Quién ganó el pozo de

El Valor de la Verdad:

