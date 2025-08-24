El Valor de la Verdad EN VIVO: Greissy Ortega revelará toda la violencia que sufrió por parte de Ítalo Villaseca y otros detalles de su vida privada

21:08 hs

Qué preguntas responderá Greissy Ortega en El Valor de la Verdad

(El Valor de la verdad)

Greissy Ortega será la protagonista de una nueva edición de El valor de la verdad, donde responderá sobre los episodios más comentados de su vida personal y mediática.

La colombiana, hermana de Milena Zárate y todavía esposa de Ítalo Villaseca, enfrentará cuestionamientos relacionados con su pasado sentimental, los conflictos familiares que marcaron su trayectoria y los cambios que afrontó en los últimos años.