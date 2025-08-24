El Valor de la Verdad EN VIVO: Greissy Ortega revelará toda la violencia que sufrió por parte de Ítalo Villaseca y otros detalles de su vida privada

Greissy Ortega será la protagonista de una nueva edición de El valor de la verdad, donde responderá sobre los episodios más comentados de su vida personal y mediática.
La colombiana, hermana de Milena Zárate y todavía esposa de Ítalo Villaseca, enfrentará cuestionamientos relacionados con su pasado sentimental, los conflictos familiares que marcaron su trayectoria y los cambios que afrontó en los últimos años.
La emisión está programada para este domingo a las 10 de la noche a través de Panamericana Televisión, con transmisión también en alta definición en Claro y Movistar. Asimismo, los seguidores podrán seguir la entrevista y repasar los momentos más destacados desde el canal oficial de YouTube del programa.
Greissy Ortega, nacida el 30 de junio de 1992 en Colombia, es una de las personalidades más comentadas de la farándula peruana. Su nombre saltó a los titulares tras la mediática polémica con el actor Edwin Sierra, episodio que la distanció de su hermana, la también artista Milena Zárate.
Con el paso de los años, Ortega decidió cerrar viejas heridas y se reconcilió con su familia, al tiempo que consolidó su relación con Ítalo Villaseca, con quien se casó y, posteriormente, se separó.
Además, optó por una manga gástrica para mejorar su salud y se mudó a Estados Unidos, donde inicialmente llegó en condición irregular. Entre controversias, cambios personales y resiliencia, se mantiene como un rostro recurrente de la televisión de espectáculos.
El programa El valor de la verdad conserva su espacio dominical a las 10 de la noche por Panamericana Televisión, donde se mantiene como una de las producciones más representativas del canal.
La estrategia de difusión incluye recordatorios y anuncios de invitados en redes sociales, lo que fortalece su vínculo con la audiencia. Además de la señal abierta, el formato amplía su llegada a través de su canal oficial en YouTube, que permite ver la emisión en vivo y repasar momentos destacados. Con esta combinación de plataformas, el programa responde a las nuevas dinámicas del consumo audiovisual contemporáneo.
El valor de la verdad fue un programa de televisión peruano conducido por Beto Ortiz, estrenado en 2012. Su formato consistía en entrevistas a personajes públicos o anónimos que respondían preguntas íntimas y controvertidas, validadas con un detector de mentiras.
Cada respuesta correcta incrementaba la posibilidad de obtener premios en dinero, aunque el participante podía retirarse en cualquier momento. El espacio se caracterizó por la crudeza de los testimonios y el impacto mediático de sus revelaciones.
Pese a su enorme éxito de audiencia, también despertó críticas éticas y sociales por exponer la vida privada de los invitados. A lo largo de varias temporadas se convirtió en un fenómeno televisivo y, en la actualidad, se sigue dando con singular éxito.