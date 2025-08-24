Perú

Tragedia en Trujillo: excursionista y su mascota pierden la vida al caer de una pendiente del cerro Chiputur

El accidente ocurrió este domindo durante una caminata en el cerro. Otro excursionista permanece atrapado en la cima, lo que movilizó a equipos de rescate de la Policía, el SAMU y Defensa Civil

Personal de rescate llegó hasta el cerro Chiputur para atender la emergencia tras la caída que dejó una mujer y su mascota sin vida. Foto: Composición Infobae Perú / Andina / Alex Peruvian Guide

Trujillo volvió a ser escenario de una tragedia este domingo 24 de agosto, cuando una mujer y su mascota perdieron la vida al caer por una pendiente del cerro Chiputur, una elevación rocosa que se levanta entre los distritos de Salaverry, Moche y Laredo, en la región La Libertad. El accidente ocurrió durante una incursión de excursionistas que habían llegado al lugar con fines recreativos.

De acuerdo con el reporte N.° 416-2025 del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) compartido por la Agencia Andina, la emergencia se registró pasado el mediodía y fue notificada por personas que se encontraban en la zona. El informe precisa que, además de la víctima fatal, otro ciudadano permanece atrapado en la cima, lo que generó la movilización de equipos de rescate de distintas instituciones.

La noticia ha causado gran conmoción en la población local, pues el cerro Chiputur es un espacio frecuentado por deportistas, caminantes y familias que buscan disfrutar de sus paisajes naturales. Sin embargo, especialistas y autoridades advierten que su geografía rocosa y empinada requiere experiencia y precaución, pues las caídas pueden tener consecuencias mortales, como en este lamentable caso.

Paseo terminó en tragedia para una mujer y su mascota

Según los primeros testimonios, la víctima habría perdido el equilibrio mientras avanzaba por una pendiente de difícil acceso en compañía de su mascota. La mujer no logró sostenerse y terminó precipitándose, provocando su muerte instantánea junto al animal. Aún no se ha confirmado su identidad, pues las autoridades continúan con el levantamiento de información en la zona.

Mujer y su mascota fallecen tras caer en el cerro Chiputur. Fuente: Facebook / Ozono Televisión

Un video grabado por otro de los excursionistas muestra el área donde se produjo el accidente. En las imágenes se escucha a testigos señalar que dos hombres permanecían atrapados en la parte alta del cerro, a la espera de la llegada de los rescatistas. El material audiovisual circula en redes sociales y ha servido para dimensionar la gravedad del suceso.

Hasta el momento, la condición del hombre atrapado no ha sido esclarecida, ya que la complejidad del terreno ha dificultado las labores de acceso. La espera prolongada ha incrementado la preocupación de los familiares y vecinos, quienes piden un rescate inmediato antes de que se registren más víctimas.

Autoridades despliegan un operativo de rescate

Tras conocerse el hecho, el COER La Libertad activó de inmediato el protocolo de emergencia y coordinó el envío de agentes especializados de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar con personal de primeros auxilios preparado para atender a posibles sobrevivientes.

La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad también se sumó a las acciones, monitoreando de cerca las operaciones de búsqueda y rescate. El objetivo principal es ubicar y evacuar al hombre que se encuentra en la cima, mientras se asegura la zona para evitar nuevas caídas.

Voceros de estas instituciones señalaron que las labores son complicadas debido a la geografía del cerro, caracterizado por rocas sueltas, pendientes pronunciadas y tramos sin senderos seguros. Aun así, aseguraron que se mantendrán en la zona hasta concluir con la evacuación de todas las personas involucradas.

Sobre el cerro Chiputur

El cerro Chiputur, también llamado loma Ochiputur, es una montaña costera de entre 669 y 702 metros de altitud ubicada en la provincia de Trujillo. Forma parte de un ecosistema de lomas costeras, donde la vegetación se activa en temporadas lluviosas y se conserva una importante biodiversidad.

En sus alrededores se han hallado evidencias arqueológicas que datan del período lítico, como abrigos rocosos y pictogramas. El lugar ha sido catalogado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) como un ecosistema frágil debido a la presión de actividades humanas como el motocross y la expansión urbana.

El cerro Chiputur, ubicado en Trujillo, es un atractivo natural para excursionistas, pero su terreno rocoso lo convierte en una zona de alto riesgo. Foto: Toto Vidarte Hernández

Además de su valor natural, Chiputur se ha convertido en un atractivo turístico y de aventura. Rutas de trekking registradas en plataformas especializadas señalan que el ascenso puede tomar entre tres y cinco horas, dependiendo del ritmo del grupo. Sin embargo, expertos recomiendan precaución, ya que la dificultad del terreno exige experiencia y preparación adecuada.

Números de emergencia

Ante situaciones como la ocurrida en el cerro Chiputur, las autoridades recomiendan tener a la mano los números de contacto de los servicios de emergencia. En caso de accidentes o caídas en zonas de riesgo, se puede llamar a las siguientes líneas:

  • 105 – Policía Nacional del Perú
  • 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
  • 106 – Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)

