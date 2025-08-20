¿Se suspenden las clases escolares este viernes 29 de agosto a nivel nacional? Esto dice el Minedu

Minedu aclara si habrá clases escolares este viernes 29 de agosto en todo el país

El calendario escolar de agosto trae un nuevo feriado: el sábado 30 de agosto, día en que los peruanos conmemoran a Santa Rosa de Lima. Aunque los colegios solo dictan clases de lunes a viernes, muchos padres de familia se preguntan si los escolares tendrán un día libre adicional para extender su descanso.

La duda sobre si este viernes 29 de agosto se suspenderán las clases en los centros educativos es válida. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) ya estableció a inicios del año los feriados y días no laborables para las instituciones estatales, y esa fecha no está contemplada. Por ello, los estudiantes de colegios públicos deberán asistir con normalidad.

Santa Rosa de Lima: ¿los escolares tendrán libre el viernes 29 de agosto? Esto respondió El Peruano

En el caso de los colegios privados, cada institución tiene la facultad de otorgar días libres adicionales, siempre que lo comunique con anticipación a los padres. Hasta el momento, ninguna entidad ha confirmado la suspensión de clases para este viernes.

Cabe precisar que, si se otorga un día libre extraordinario, este debe recuperarse posteriormente, ya que todas las instituciones educativas están obligadas a cumplir con el total de horas lectivas que exige el Minedu.

¿Habrá clases escolares el viernes 29 de agosto en Perú? Esto dice el Minedu

Esta norma está en concordancia con el pronunciamiento que, al inicio del año escolar 2025, realizó el Consejo Nacional de Educación (CNE), al mostrar su preocupación por la reducción de horas lectivas debido a los feriados nacionales y días libres decretados por el Gobierno. La ley establece un mínimo de 900 horas en educación inicial, 1,100 en primaria y 1,200 en secundaria.

Calendario escolar 2025: así se organizarán las clases

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó el calendario oficial que regirá el año escolar 2025 en todo el país. La programación contempla cinco bloques de semanas de gestión y clases lectivas que estructuran la labor pedagógica en inicial, primaria y secundaria.

El inicio está previsto para el 3 de marzo, con dos semanas de gestión, seguidas de un primer bloque de clases de nueve semanas que irá del 17 de marzo al 16 de mayo. Posteriormente, se alternan períodos de gestión de una o dos semanas y bloques lectivos de nueve semanas hasta culminar el 31 de diciembre.

¿Se suspenden las clases el viernes 29 de agosto a nivel nacional? Esto informa El Peruano

En total, los estudiantes tendrán 40 semanas de clases distribuidas a lo largo del año, además de espacios para la planificación y evaluación docente. Este cronograma busca garantizar el cumplimiento de las horas mínimas establecidas por ley y una mejor organización del trabajo escolar.

La fe por Santa Rosa de Lima

La fe en Santa Rosa de Lima forma parte esencial de la identidad histórica del Perú. Nacida en Lima en 1586, es recordada por su profunda espiritualidad, su labor social y las obras de caridad que dedicó especialmente al cuidado de niños y enfermos.

Su canonización, en 1671, consolidó su culto y extendió su veneración a diversos países de América y Europa. Más allá de los cambios en el calendario laboral, su festividad continúa siendo un referente para múltiples celebraciones religiosas, culturales y sociales.

El sábado 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima a nivel nacional en Perú. (Composición: Infobae Perú)

Feriados que restan en 2025

El calendario nacional aún contempla varias fechas para prolongar los descansos en lo que queda del año. Los próximos feriados oficiales son:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 y martes 9 de diciembre: Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Además, el viernes 26 de diciembre será considerado día no laborable exclusivamente para el sector público.