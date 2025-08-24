Paciente de 74 años se recupera gracias a innovador procedimiento TAVI en el Incor de EsSalud

La técnica TAVI permite reemplazar la válvula aórtica dañada sin necesidad de abrir el tórax del paciente. (Andina)

Luis Budge, un hombre de 74 años, volvió a sonreír después de enfrentar una de las batallas más duras de su vida: una enfermedad cardíaca que ponía en riesgo su salud y calidad de vida. Tras una compleja evaluación en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud, fue sometido a un innovador procedimiento que le permitió recuperarse sin necesidad de una cirugía a corazón abierto.

“Estoy profundamente agradecido con los médicos del Incor y con EsSalud. Hoy respiro tranquilo, camino sin ahogarme y puedo dormir normalmente. Este procedimiento me devolvió la vida y la esperanza”, declaró emocionado luego de recibir el alta médica.

Un diagnóstico complicado

Budge fue diagnosticado con estenosis aórtica severa sintomática, una enfermedad en la que la válvula aórtica del corazón se estrecha, lo que impide un adecuado flujo de sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Esta condición puede provocar síntomas como falta de aire, dolor en el pecho, mareos e incluso riesgo de muerte súbita si no se trata oportunamente.

El Comité de Casos Complejos del Incor evaluó la situación y concluyó que Budge no era candidato para una cirugía convencional debido a su delicado estado de salud. Frente a ello, se determinó que el reemplazo valvular debía realizarse mediante el procedimiento TAVI (Implante Valvular Aórtico Transcatéter), una técnica que evita abrir el tórax y que se recomienda principalmente en adultos mayores o en pacientes con alto riesgo quirúrgico.

El Instituto Nacional Cardiovascular de EsSalud realizó con éxito el primer procedimiento TAVI transcarotídeo en el Perú. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el procedimiento TAVI

El TAVI es una técnica mínimamente invasiva que consiste en reemplazar la válvula aórtica dañada por una válvula biológica introducida a través de un catéter. Habitualmente, se accede al corazón mediante la arteria femoral, ubicada en la pierna. Esta vía resulta menos agresiva que la cirugía tradicional, permite tiempos de recuperación más cortos y reduce el riesgo de complicaciones graves.

Sin embargo, en el caso de Budge, esta alternativa no era viable porque sus arterias estaban obstruidas y dañadas. Por ello, los especialistas del Incor optaron por una vía distinta: la arteria carótida, ubicada en el cuello. Se trató de la primera vez en el país que se realiza este procedimiento mediante acceso transcarotídeo, marcando un hito en la medicina cardiovascular peruana.

El papel del equipo médico

La compleja intervención fue liderada por el doctor Luis Alberto Mejía Vargas Machuca, cardiólogo intervencionista y subgerente de la Dirección en Cardiología del Incor.

“Este caso refleja la importancia del planeamiento multidisciplinario y el trabajo coordinado en procedimientos de alta complejidad”, explicó el especialista, quien destacó que la colaboración entre diversas áreas médicas permitió que el procedimiento se realice con éxito.

Gracias a la técnica, el paciente fue dado de alta apenas dos días después, lo que confirma las ventajas de este tipo de intervención. Además, previamente también se le había implantado un marcapasos sin cables (Micra), otro avance que mejora la calidad de vida de los pacientes con problemas cardíacos.

El paciente de 74 años fue diagnosticado con estenosis aórtica severa sintomática y no podía someterse a cirugía convencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incor: innovación y liderazgo en cardiología

El director del Incor, Luis Buleje Terrazas, resaltó la relevancia de este hito para la institución: “En el Incor trabajamos permanentemente para estar a la vanguardia de los procedimientos cardiológicos y cirugías cardiovasculares. Este caso histórico demuestra que seguimos consolidando nuestra capacidad resolutiva en intervenciones de alta complejidad”.

Con esta operación, el Incor acumula más de 360 implantes de válvula aórtica transcatéter (TAVI), consolidándose como el principal centro de referencia nacional en tratamientos de cardiología intervencionista. El hospital, adscrito a EsSalud, se mantiene como líder en el uso de técnicas avanzadas en beneficio de los asegurados y de la salud pública del país.

La estenosis aórtica: una enfermedad silenciosa

La estenosis aórtica afecta principalmente a adultos mayores y puede pasar desapercibida en etapas iniciales. Según la Sociedad Europea de Cardiología, se estima que más del 3% de los mayores de 75 años pueden padecer esta afección, convirtiéndose en una de las enfermedades valvulares más comunes.

Los síntomas suelen confundirse con el envejecimiento normal, por lo que muchos pacientes llegan tarde al diagnóstico. De ahí la importancia de la detección temprana y de las evaluaciones cardiológicas periódicas en personas con factores de riesgo.

Avances médicos que salvan vidas

El caso de Luis Budge demuestra cómo la innovación médica puede cambiar el rumbo de enfermedades que antes solo podían tratarse con cirugías de alto riesgo. Procedimientos como el TAVI transcarotídeo abren nuevas oportunidades para pacientes que no tienen otra alternativa y mejoran su calidad de vida en tiempo récord.

Para EsSalud y el Incor, este logro reafirma el compromiso de seguir avanzando en la implementación de terapias de última generación que acerquen la medicina de alta complejidad a más peruanos.